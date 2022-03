Dólar en caída, tasas en suba y retenciones

El Gobierno interviene en el mercado cambiario, los dólares alternativos están por debajo del solidario, cambios en puerta. El Blue se derrite. Cuidado con la suba de tasas, el jueves tendríamos novedades. Como si todo esto fuera poco, se avizora un nuevo conflicto en puerta ante la posible suba de retenciones.



Vamos por parte, mañana martes se conoce el índice de inflación de febrero, con ese dato en mano el Banco Central podría tomar la determinación de subir la tasa de política monetaria que se ubica en el 42,5% anual, al 45% anual, eso debería hacer subir la tasa de plazo fijo y también las tasas activas (préstamos a personas y empresas).

Cuando sube la tasa se apaga el verde, una versión reversionada de una vieja publicidad, pero dejémoslo ahí porque denota mi edad.

El Gobierno cerró las exportaciones de harina y aceite de soja: temen aumento de retenciones

¿Qué pasaría con la tasa de las tarjetas?

Las tasas de las tarjetas quedan en los valores similares establecidos. Los planes en cuotas de 3 a 12 cuotas pagan una tasa del 31% anual, mientras que los de 18 y 24 cuotas pagan una tasa del 36% anual.

Los saldos impagos de tarjetas pagarán una tasa del 49% anual.

"Recomendamos comprar con tarjeta en cuotas que tienen tasas inferiores a la de los préstamos personales", dice Salvador Di Stéfano.

Los créditos personales subieron demasiado

Los préstamos personales te ofrecen dinero a plazo de 36 a 72 meses con tasas superiores al 50% anual, desde nuestro punto de vista recomendamos comprar con tarjeta en cuotas que tienen tasas inferiores a la de los préstamos personales, inclusive ante la morosidad de la tarjeta la tasa es del 49% anual, y en caso de que no puedas pagar los bancos ofrecen refinanciar la deuda, allí habrá que ver que tasa pactan.

¿Si siguen subiendo las tasas activas el dólar bolsa seguirá bajando?

El presidente del Banco Central anunció tasas de interés positivas, el mercado lo tomó al pie de la letra, entre la suba de tasas de plazo fijo, el aumento de la inflación que podés capturar vía bonos o plazo fijo ajustado por inflación, los dólares alternativos comenzaron a caer.

Dame precio de los dólares



Dólar - Precio - Brecha

Oficial: $108,89

Solidario: $188,10 - 72,7%

Bolsa o MEP: $187,33 - 72,0%

CCL: $190,00 - 74,5%

Blue: $203,00 - 86,4%

Está más barato el dólar bolsa que el solidario

Correcto, no tiene sentido que el gobierno siga con el impuesto país y anticipo del impuesto a las ganancias sobre el solidario, la gente ante la diferencia de precios pagara con el dólar bolsa.

Desde este lunes 14 de marzo las naftas subieron entre un 9,5% y 11,5%



¿Eso le conviene al gobierno?



Si el dólar bolsa se ubica por debajo del dólar solidario, los inversores o quienes pagan la tarjeta de crédito comprarán los dólares en el mercado, y no al gobierno, por ende, el Banco Central perderá menos reservas.



¿Es una estrategia deliberada?



Creo que sí, tener un dólar solidario más alto que el dólar MEP, hará que los inversores dejen de comprar el solidario y pasarán a buscar los dólares en el mercado de capitales. Inclusive pagarán la tarjeta de gastos en el exterior en dólares billetes y no con el precio del solidario.



¿Qué sucede con el dólar blue?



Lentamente se recostará sobre la cotización del dólar bolsa



¿Cuál es el piso del dólar bolsa?



En estas páginas dijimos que si había acuerdo con el FMI el dólar podría bajar a la zona de $190. Con acuerdo, vamos a ese nivel. El acuerdo con el FMI tiene muchas condicionalidades, por ahora el gobierno recibirá U$S 5.000 millones líquidos que los usará para ponerse al día con los pedidos de importación. Para más adelante deberán trabajar para que no falten divisas en ese mercado, si faltan deberán tomar medidas.



¿Qué harán con el tipo de cambio oficial?



Por ahora estará pisado, el gobierno recibirá muchos dólares del FMI, más el swap de China que en algún momento llegara, y si arriba con la posibilidad de hacerlo líquido, eso hará que el tipo de cambio oficial siga aumentando como una tortuga.



¿El Banco Central puede intervenir en los mercados de futuro?



Hasta U$S 9.000 millones desde junio en adelante, el gobierno tiene todas las herramientas para atrasar el tipo de cambio, sin embargo, tiene como condicionalidad que no le falten dólares a la importación.



¿Entonces?



Desde julio en adelante tendremos muchas novedades.



¿Por ejemplo?



En junio deberán establecerse nuevas reglas en el mercado bancario, respecto a encajes y otras medidas adicionales. Para diciembre de 2022 hay que presentar un plan de salida del cepo, y financiamiento a futuro. Hay que recordar que desde 2025 en adelante los vencimientos en moneda extranjera crecen, y hay que poder renovarlos en el mercado de capitales.



¿Nada es simple?



Acodarte de los cambios que se hicieron en el año 2018 y replícalos en la actualidad. El plan del FMI es muy severo, muchos economistas lo venden como liviano, pero Argentina tiene un mercado de capitales domestico que es un pañuelito, buscar financiamiento por el equivalente al 2% del PBI por año traerá trastornos severos en el financiamiento a emprendedores, empresas e individuos. Se inicia una nueva etapa en donde habrá que vivir con lo nuestro, capital propio o crédito caro, eso será muy difícil de asimilar. Difícil que la economía crezca el 3,5% en ese escenario.

Qué pasará con el campo y las retenciones ¿Subirán?

El gobierno le subirá las retenciones del 31% al 33% a la harina de soja y aceite de soja, mientras que el poroto de soja seguirá al 33%. El problema es si los exportadores le trasladan este costo al productor. Las primeras proyecciones indicarían que si esto ocurre el productor podría recibir entre U$S 10 y U$S 15 menos. Esto va a generar mucha discordia. El precio FOB de la soja es de U$S 707 y el productor recibe al día viernes U$S 273,20 de bolsillo, esto implica una quita del 61,4%. Lo voy a decir en latín, es un robo a mano armada.

¿Cómo reaccionará el campo?

Creo que iremos como mínimo a un paro en la comercialización de granos, ya que descuento que los exportadores trasladaran esta suba de retenciones a la cadena. Aquí cuando se gana no hay traslado, pero cuando hay perdidas se trasladan todas. Ojalá me sorprendan los exportadores y paguen como hasta ahora.

Las exportaciones del campo superarán los US$ 40 mil millones a pesar de la sequía



¿Es mercado?



Eso lo dicen muchos profesionales, pero como discrepo, no deseo entrar en polémicas, cada uno está en el lugar que quiere estar. Estas medidas perjudican al productor, y voy a estar al lado del productor. Cada uno elige donde estar.

El aumento de las retenciones a los subproductos de la soja abre un nuevo frente de conflicto con el campo.

¿Te vas a poner de punta a los exportadores?

Todo lo contrario, hay que trabajar en el mercado profesionalmente, las bolsas tienen departamentos de investigación muy calificados, diariamente calculan la capacidad de pago, esta será una información a seguir. Si hay diferencias significativas entre la capacidad de pago y el precio de plaza, el paro de comercialización estará a un paso.



Los exportadores invierten demasiado

También ganan dinero, fíjate que pagaron adelantado retenciones de maíz y trigo a precios mucho más bajos que los actuales. No está mal que ahora ganen, todo está calzado, y seguramente algún beneficio adicional tendrán que nunca trasladan. Eso es también mercado, que el productor nunca se beneficia. Ahora se retirarían del fideicomiso aceitero.

Los puntos destacados de esta semana en el análisis económico

El dólar oficial seguirá aumentando muy poco, lo que va en detrimento del productor.

El dólar bolsa seguirá ofrecido ante el aumento importante de la tasa de interés, esta semana habría novedades desde el Banco Central.

El dólar solidario está por encima del dólar bolsa, deberían eliminar algún impuesto, a mi juicio deberían sacar el anticipo de ganancias . De esa forma el solidario quedaría en $ 141,56.

. De esa forma el solidario quedaría en $ 141,56. El Banco Central no se anima a eliminar este impuesto porque teme que con ese precio salgan aviones muy llenos al mundial de Qatar. Eso también quiere decir que el dólar oficial que rige las exportaciones de $ 108,89 esta regalado para la importación y que saca a muchos productos del mercado para exportar. La hipocresía del gobierno en este tema alarma.

El Banco Central mira lo que le conviene, así no podrán cumplir las metas con el FMI en julio.

Las subas de retenciones a los subproductos de la soja traerán muchas polémicas , incluso dentro del mundo agro. Nosotros fuimos los primeros en advertir esta suba en nuestros informes privados, y recibimos presiones de los amigos del gobierno, inclusive colegas que están enojados con nuestros dichos.

, incluso dentro del mundo agro. Nosotros fuimos los primeros en advertir esta suba en nuestros informes privados, y recibimos presiones de los amigos del gobierno, inclusive colegas que están enojados con nuestros dichos. Si el precio de mercado se ubica por debajo de la capacidad de pago de los exportadores, habrá problemas en la cadena comercialización. Me animo a decir que venderán lo justo y necesario, pero no descarten un paro.

Me animo a decir que venderán lo justo y necesario, pero no descarten un paro. El gobierno se maneja muy mal políticamente, ahora tiene enfadados a los productores y exportadores, con un conflicto de precios entre ambos. Una rara forma de complicarse, y complicarnos. Sin duda que caerán los ingresos de dólares, y este será un problema para el Banco Central. Alerta dólar blue.

* Economista y asesor de empresas. SDS Analistas Financieros.