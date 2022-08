Daniel Artana: "El kirchnerismo duro va a tener que militar el ajuste"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el economista Daniel Artana analizó las medidas que debería tomar Sergio Massa de cara a la situación con el dólar y planteó la necesidad de que el Frente de Todos esté "encolumnado" detrás del superministro de economía: "El kirchnerismo tendrá que militar el ajuste", expresó.

¿Qué te parece el equipo que armó Massa?

Falta definir un puesto clave, el de secretario de política económica. La gente que acompaña a Massa tiene mucha experiencia pero no son macroeconomistas. Necesitan un perfil técnico. están buscando eso pero aún no lo han nombrado.

¿Escuchaste que hayan llamado a los empresarios de distintas cámaras?

No. Los detalles los sabremos hoy. Se habla de dar incentivos para adelantar exportaciones y eso daría un poco de tiempo pero después, pagás las consecuencias. No es una solución de fondo.

¿Encontrás alguna inspiración de Massa en Lavagna?

No lo sé. Eventualmente, si Lavagna va, lo hará como asesor. Lo importante no son solo los buenos asesores sino que también el equipo pueda resolver los problemas. Tener buenos asesores está bien, pero con eso no alcanza.

Otro punto es que no quieren hacer un ajuste y llegar a 2023 en peores condiciones. La reducción del gasto público piensan equilibrarlas con mejoras en el sector privado. ¿Te resulta posible?

Argentina tiene un exceso de déficit fiscal y eso genera presión en el Banco Central que generó un exceso de pesos que, en parte, se esterilizaron pero está detrás de la presión que hubo desde fin de junio con los dólares alternativos. Una parte de lo que reduzcan de gasto lo tienen que dedicar a reducir el déficit. Me parece arriesgado, porque no hay espalda. Hacen falta medidas en lo fiscal y recomponer los dólares del BCRA. No es que a la economía le faltan dólares, le faltan al BCRA. Ha habido récord de liquidación del campo pero eso no se ve por la brecha cambiaria, porque hay un deporte nacional de querer sacarle dólares baratos al Banco Central. Hay que reducir la brecha cambiaria. No hay que patear el problema.

Cuando se habla de que el aumento de las exportaciones no le quedan al BCRA y, como dijo la vicepresidenta, hay "festival de importaciones". Los importadores plantean que no hay tal festival de importaciones sino que hubo inflación en el mundo y que las cosas valen un 10% más en dólares.

Hubo un problema en el costo de origen y los fletes. Cuando el Banco Central autorizó el 5% más de la importación del año anterior, en realidad te obligaba a reducir las cantidades importadas por el aumento de precios y porque aumentaron los fletes. Eso pega en el nivel de actividad. Hoy no se liquida por el mercado oficial de cambio, la cobran en una cuenta afuera y la AFIP no lo puede detectar y el BCRA tampoco. La brecha cambiaria genera un incentivo a subfacturar exportaciones o demorarlas y a sobrefacturar importaciones o adelantarlas, independientemente del encarecimiento de los precios de importaciones.

Nuria Am: ¿Es un desafío para el nuevo rol de Massa controlar la emisión monetaria? ¿Hay que corregir el atraso cambiario? ¿Cómo se hace?

Han cargado a los bancos de letras del BCRA que hoy pagan tasas de interés cada vez más altas lo que da un problema cuasi de déficit fiscal en el BCRA. Si se corrige en el origen por lo menos empieza a dar la posibilidad de no agregar nafta al fuego. Con el tipo de cambio, el gobierno se comprometió a no atrasar el tipo de cambio. El tipo de cambio real multilateral se atrasó un 9%. Eso se debe corregir. El tipo de cambio oficial no da tranquilidad al comercio exterior. El BCRA ha acelerado el ritmo de devaluación mensual, pero viene corriendo detrás. Ha perdido contra la inflación. Si van por una devaluación solo agregarán inflación. Hay que devaluar y acompañar una fuerte corrección fiscal que baje el déficit y el gasto.

Claudio Mardones: Massa se va a reunir con el FMI. ¿Es inevitable una renegociación? ¿Se va a concretar el desembolso de USD 4.100 millones en septiembre luego de la auditoría del FMI?

Si hay una reprogramación de metas lo único que se evita es entrar en default con el fondo. Hoy Argentina no va cumplir las metas porque no llega con las reservas. Si uno explica y manifiesta voluntad de corregir la situación, se evitará una ruptura con el FMI, pero eso no resuelve el problema. El FMI no va a poner más plata. Hay que conseguir financiamiento para el déficit tratando de acotar al máximo la emisión monetaria. Lo que cambiaría todo es que aparezcan dólares de inversiones extranjeras.

JF: ¿Cómo imaginás la relación entre Massa y el BCRA? ¿Qué papel jugaría?

Se necesita una coordinación entre el equipo económico y el equipo del Banco Central. No hay espacio para cortocircuitos. Hay que definir un programa y convencer a los argentinos y actuar coordinadamente para tener a todo el FDT encolumnados detrás del ministro. Se necesita apoyo político, el kirchnerismo tendrá que militar el ajuste, es lo que les tocó.