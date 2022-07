Reservas, brecha cambiaria, déficit, inflación y una actividad en desaceleración, los desafíos de Massa

La situación económica con la que desembarca en el gabinete el superministro de Economía Sergio Massa es compleja. Las arcas del Banco Central en alerta, la necesidad de achicar el déficit fiscal para cumplir con la meta del FMI, la brecha cambiaria y una inflación galopante son los frentes que deberá encarar el nuevo ministro que, a su vez, suma bajo su órbita las carteras de Desarrollo Productivo y Agricultura, Pesca y Ganadería.

Para Agustín Berasategui, economista de la consultora ACM, el principal desafío es la estabilización de la economía, lo cual implica el ordenamiento de las cuentas macroeconómicas. “Es una situación económica compleja, donde se acumula un conjunto de atrasos y distorsiones en la economía. A esto se le suma la falta de estabilidad macro, que condiciona el desarrollo económico del país”, explicó a PERFIL.

“Por otro lado, existe también la necesidad de cumplir las metas del acuerdo con el FMI para generar un mayor grado de confianza, además de que adoptar el programa como propio (ownership) es una condición que el organismo considera fundamental para que tenga los efectos esperados”, continuó.

Uno de los principales desafíos será la acumulación de reservas netas del BCRA que, para la meta de fin de año, debe sumar unos US$ 5.800 millones. Desde diciembre de 2021, el BCRA acumuló una variación positiva de US$ 2 mil millones. Esto implica un nivel de casi US$ 4.324 millones, al cual si se descuentan los DEG que el FMI permite contabilizar como parte de las reservas netas, el Central tendría una cantidad de reservas netas negativas por US$ 78 millones aproximadamente al 29 de julio, según estimaciones de la consultora ACM.

Para Julieta Colella, analista económica de la consultora Salvador di Stefano, una de las principales dudas está en el frente externo, puntualmente en el dólar y las reservas del Banco Central.

“El principal desafío que tiene Sergio Massa hoy en día va a ser poder bajar un poco la brecha de los dólares alternativos y el oficial, porque bajando la brecha sería la forma más fácil y rápida de poder conseguir dólares y de poder engrosar un poco las reservas del BCRA”, expresó. Y agregó: “Creemos que por una cuestión política Massa no podría tomar la decisión de llevar a cabo una devaluación brusca sino que iría acelerando un poco más la devaluación mensual, que para el mes de agosto podría estar en torno al 7 u 8 por ciento”.

En ese sentido, Berasategui dijo: “Al comparar el nivel actual contra el promedio del tipo de cambio real multilateral de 2021, notamos un atraso de 19,6 puntos porcentuales aproximadamente. Esto implica una pérdida de competitividad de un año a otro, además de que en la primera revisión del acuerdo con el FMI se propone mantenerlo al nivel del promedio 2021”.

Por otra parte, Massa recibe un déficit primario del 1% del PBI en el primer semestre. Según el último resultado fiscal que reportó el Ministerio de Economía, en los primeros seis meses del año se registró un déficit de $ 755.974 millones, mientras que solo en el mes de junio el sector público nacional manifestó un déficit primario de $ 321.644 millones y financiero de $ 396.577 millones.

El desafío del nuevo ministro será la moderación del gasto, el cual según Berasategui “debe caer en el segundo semestre en términos reales un 9% para lograr cumplir la meta de déficit fiscal”, que es del 2,5% del PBI para 2022.

“En ese contexto, desembarca un Massa que va a tener que ver cómo conciliar de alguna manera las exigencias del ajuste que le hace el mercado y por otro lado una situación social que a las claras no da para ese ajuste que piden los mercados. Hay una inflación que erosiona todos los días los ingresos de los asalariados”, dijo Guido Lapa, economista y docente de la UBA.

Massa hereda una inercia inflacionaria que en julio se ubicaría en torno al 8%, provocada por las turbulencias del cambio de mando en el Palacio de Hacienda con la ida de Guzmán y la llegada de Batakis. Durante la primera mitad del año, el IPC acumuló una suba del 36% y las estimaciones anuales se ajustaron, y se estima una inflación cercana al 90% para 2022.

Por último, la actividad económica se desaceleró en mayo y tuvo un avance del 0,3% en comparación con abril. Sin embargo, varios economistas estiman que nos encontramos con un freno en la economía.

Frentes abiertos

Inflación: Las consultoras privadas estiman una suba de precios para el mes de julio en torno al 8%. En la primera mitad del año acumuló un 36% y las previsiones hablan de una inflación anual que podría superar el 90%.

Reservas: El acuerdo con el FMI contempla una acumulación de divisas extranjeras en el Banco Central cuyo cumplimiento está en riesgo. Según consultoras, si no se cuentan los DEG, las reservas de libre disponibilidad ya estarían en negativo.

Dólar y brecha: Desde que se conoció la noticia de que Sergio Massa asumiría al frente de Economía, los dólares paralelos se desinflaron, aunque siguen cercanos a los $ 300. Cuando se fue Martín Guzmán, a inicios del mes, el dólar blue estaba en $ 238.

Déficit fiscal: Economía difundió que en el primer semestre el déficit primario fue del 1% del PBI, aunque economistas ven artilugios para llegar a esa cfira. Al asumir, Batakis había advertido al gabinete sobre la difícil situación de las cuentas públicas. Tarifas, en la mira.

Actividad: En mayo, la actividad económica tuvo un avance del 0,3% con respecto al mes anterior, y varias consultoras privadas ya dan cuenta de un escenario no solo de desaceleración sino también de posible estancamiento. Riesgo de que se dé una estanflación.