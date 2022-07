Sergio Massa habló tras la reunión con Alberto Fernández: "No soy ningún salvador"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió con el presidente Alberto Fernández tras haber sido nombrado nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. Anticipó que anunciará medidas tras formalizarse su salida de la Cámara de Diputados, pautada para el próximo martes.

"No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo", publicó Massa en su cuenta de Twitter tras haber abandonado la Quinta de Olivos, sede del encuentro con el Presidente.

El flamante superministro de Economía destacó que se necesita "orden, coordinación y planificación" para "solucionar los problemas de los argentinos" en el marco de la profunda crisis económica agravada por la inestabilidad financiera de las últimas semanas. "Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país", dijo.

Sergio Massa y Alberto Fernández.

Alberto Fernández explicó los cambios: "Lo que vivimos nos obliga a tener mejor coordinación"

Con respecto a su nueva función, que incluirá tender puentes con los sectores productivos para salir de la crisis, el líder del Frente Renovador dijo que trabajará "con alma y vida y sin prejuicios" para sentarse a dialogar "con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina" con el fin de "contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento". "Energía, proteínas, minerales y, en especial, el capital humano son claves para el desarrollo argentino y pilares de nuestro lugar en el mundo", consignó.

En tanto, en medio de la crisis política de la coalición oficialista, Massa resaltó el papel de su cuestionado líder, Alberto Fernández. "Le agradezco al presidente @alferdez la confianza y el honor que me deposita. Con su apoyo, el del equipo de gobierno, el del Frente de Todos y el de la gente, vamos a poder avanzar hacia una Argentina con orden, justa y próspera", concluyó.

Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo.



Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país. pic.twitter.com/bR793zNSPm — Sergio Massa (@SergioMassa) July 29, 2022

El kirchnerismo duro se divide en torno a Sergio Massa: entre el "porte político" y el "admirador de Stornelli"

Por otro lado, al abandonar la residencia presidencial, Massa anticipó que anunciará un conjunto de medidas el próximo miércoles, luego de que la Asamblea Legislativa oficialice su salida de la presidencia de la Cámara de Diputados y designe a su sucesor, en una sesión pautada para el martes. "Les pido que me dejen trabajar el fin de semana", indicó el nuevo ministro a la prensa tras la reunión con Fernández.

De cara al fin de semana, Massa deberá definir su estrategia económica junto al Presidente, quien ya le comunicó los cambios en el área económica a la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Tras los acalorados anuncios del pasado jueves, se esperan novedades respecto a nuevos nombramientos de funcionarios de las distintas fuerzas políticas del Frente de Todos luego de la fusión de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.

CD CP