Miguel Ponce: "Si gana Trump, va a liderar una internacional de la nueva derecha"

Este martes 5 de noviembre, Estados Unidos elegirá entre Donald Trump, el expresidente republicano, y Kamala Harris, la actual vicepresidenta demócrata en las elecciones presidenciales. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Miguel Ponce observó que un segundo mandato de Trump podría implicar “una suba de los aranceles”, como sucedió en el primer término, que perjudica las exportaciones argentinas. Además, analizó la valoración de los votantes sobre la opinión de los economistas y aseguró que “hace rato que dejó de importar la verdad”.

Miguel Ponce es economista experto en economía real y comercio exterior. Además, es coordinador de la comisión económica de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical.

Milei declaró que se acabó la recesión pero la recaudación así no lo demuestra. ¿Está acabada la recesión?

No. Diría que empieza a haber algún tipo de recuperación en comparación con el mes anterior en algunos sectores, pero no es homogéneo ni generalizable. Decir que el tema está terminado es un error porque todavía estamos en algo más profundo que una recesión, que es la depresión económica.

Estamos en una depresión porque si uno compara este período con el del año pasado, los elementos sobre el monitor donde se mira cada una de las actividades siguen en rojo. Por otro lado, hay un dato diferencial en relación a la recesión, que es que ahora se ve afectado el empleo.

Hemos pasado de un tiempo en el cual se adelantaban vacaciones, se achicaban las horas extras y se suspendía algún turno, al tiempo de los telegramas. Si hablás con cualquiera de los representantes de las PYMES, te van a decir la situación que se está viviendo allí, donde se empiezan a ver cuestiones que serían cómicas si no fueran trágicas.

Los importadores están haciendo una pirueta vinculada al carry trade, algo que es insólito y que llama la atención en Estados Unidos. Me he reunido con gente de la OEA (Organización de los Estados Americanos), del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), del FMI (Fondo Monetario Internacional) y todos están azorados de que haya un lugar en el mundo donde en tres meses se pueda sostener arriba del 30% de rendimiento en dólares.

Los importadores antes se quejaban porque tenían que pagar a 30, 60, 90 y 120, y ahora que tienen la posibilidad de pagar a 30 y 60, acuerdan con sus proveedores demorar pagos para colocar en el carry trade. Lo que está ocurriendo es que los proveedores aceptan que le paguen más tarde si comparten la utilidad que obtienen en ese tiempo.

Esto no se basa en ninguno de los fundamentals de la economía, como le gusta decir a los economistas. Si la economía real no funciona, el carry trade, o cualquier operación de estas naturalezas, se tiene que cortar.

Estás como observador representando a la UCR por las elecciones en los Estados Unidos. El diario Perfil publicó un artículo del premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, en el que hacía una crítica a la economía que promete Trump. Pareciera ser que la sociedad no le asigna a los premios Nobel o a los economistas destacados ningún valor…

Sí. Anoche llegó a los Estados Unidos el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau. Me siento en soledad porque soy el único representante de todos los observadores internacionales que tiene que ver con la economía real y el comercio exterior de Argentina. Mi responsabilidad para tratar de averiguar cuál puede ser el impacto de que gane uno o el otro, en función de las promesas hechas en los respectivos programas se ve incentivada para tratar de lograr la mayor cantidad de datos posibles.

El artículo que mencionas es muy significativo. Yo diría que nos preocupa a los argentinos lo que pueda ocurrir con un triunfo de Trump porque se plantea la suba de aranceles. Nosotros tenemos una historia dolorosa en el tiempo de Trump en términos de aumentos de aranceles, como con la guerra por los limones o por el acero. Subieron los aranceles y perdimos el mercado de Estados Unidos, algo que se revirtió con el cambio de gobierno.

Se habla de hasta un 20% de suba de aranceles y de un 60% de aranceles para los autos de origen mexicano pero de capitales chinos, pese al dolor de cabeza que esto le puede generar a Elon Musk. Esto genera la sensación de que la economía va a tener dificultades porque la política antimigratoria también plantea problemas en el campo laboral. Es decir, aumento de costos en lo laboral y en los insumos por la suma de aranceles. Esto implicaría que la Reserva Federal no sólo dejaría la actual política de bajar sus tasas, sino que hasta podría aumentarlas.

Esto es una mala noticia para Argentina porque cada vez que las tasas aumentan, los commodities, nuestras principales exportaciones a Estados Unidos, se ven perjudicados. Además, esto origina algo que se denomina flight-to-quality, es decir, vuelo a la calidad. Los capitales que podrían a venir a países emergentes como el nuestro dejan de hacerlo y hay una aspiradora de dólares que busca lugares más seguros, como los papeles de deuda de Estados Unidos.

¿Qué opinas respecto de la valoración de los economistas? ¿Es un problema epistémico, metafísico o sólo de Argentina?

Si se analiza el sector de los jóvenes universitarios, el 80% está a favor de Kamala Harris. Pero los sectores de jóvenes trabajadores que no están en las franjas costeras del país, el caso es el inverso: el 80% está con Trump.

El gran problema es que me parece que ya no importa. Por más que todos leamos lo que dicen los premios Nobel, hace rato que dejó de importar la verdad. Lo que importa es cómo lo percibe la gente y cómo se trabaja en las redes qué cosa se compra. Esto no sólo ocurre en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo.

La evidencia científica, la mirada crítica y las cuestiones vinculadas a la creatividad intelectual tienen un valor relativo y sólo dentro de determinados segmentos. El problema es que los que votan son todos, y en algunos casos son mayoritariamente gente sin formación.

Está claro que la política económica de Trump es muy distinta a la de Milei y por momentos es casi opuesta, pero lo que finalmente se aprecia, que es la estética y los modos, es igual. ¿Qué te hace reflexionar, estando allí, el éxito de Trump, el desprecio por el premio Nobel y lo que sucede en Argentina con Milei?

Esto no empieza ni con Trump, ni con Milei. Empezó con Orban, que fue el primero en plantear una dicotomía tan contradictoria entre el saber y lo que llega a partir de incentivar los valores más brutales de las mayorías.

Si gana Trump, va a liderar una internacional de la nueva derecha, en la que nuestro Presidente se va a ver muy cómodo. Mi sensación es que estamos en una transición a nivel mundial y lo primero que está ocurriendo es que tenemos que aceptar las limitaciones que ha tenido nuestra democracia en resolver los problemas que la gente estaba esperando.

Hay que replantear las categorías con las que estamos analizando nuestro presente, de cara a poder encontrar soluciones para un futuro que sea más aventuroso que el que está llegando aparentemente.

Más atrás de Orbán, hay una valorización por parte de los libertarios de Menem. ¿Se puede decir que los trumpistas están haciendo una revalorización de Reagan y que fue él el que comenzó la idea de que la derecha es el nuevo paradigma?

Esto que decís estaría casi a punto de suscribir al pie, y tengo la tentación de hacerlo políticamente y desde el análisis epistemológico de las cosas que están pasando. Pero tiendo a pensar que todo lo que viene es bastante distinto a lo que hemos vivido hasta ahora.

Tenemos que estar muy atentos a las señales que nos están dando las sociedades para encontrar escalas de valores y metodologías de análisis que nos permitan empezar a acertar, asumiendo que hemos fracasado, de una u otra manera.

