El periodista y secretario de Comunicación del presidente uruguayo Yamandú Orsi, Martin Less, se refirió al legado de José “Pepe” Mujica y señaló que compartía una filosofía de vida con el papa Francisco. “Ese concepto de austeridad que caracterizó al Papa Francisco indudablemente tiene un parentesco directo con la vida de José Mujica”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Martín Less es un periodista uruguayo, de una extensa trayectoria en medios como Canal 10, Radio El Espectador y, en el año 2005, además, se desempeñó como director de Comunicación de la Intendencia de Canelones durante la gestión de Marcos Carámbula. En 2024 dejó el periodismo para integrarse directamente al equipo de campaña de Yamandú Orsi, y actualmente ocupa el cargo de director de la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de la República de Uruguay, en el gobierno de Orsi.

Primero, para ponernos en contexto no interesa preguntarse si la Dirección de la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de la República, sería equivalente a la Secretaría de Comunicación en la Argentina. ¿Al vocero presidencial? No sé si usted nos puede ayudar a poner en contexto su cargo, lo que representa dentro de Uruguay.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo para ustedes ahí en la radio, para toda la audiencia. Y, bueno, sin duda que arrancar esta entrevista con “A don José”, te podrás imaginar, moviliza. Y mucho más teniendo en cuenta que esta canción la cantó el Pepe Mujica sobre el escenario el día que asumió como presidente de la República, y cantaba con Los Olimareños. Con todo lo que eso simboliza para los uruguayos como referentes ineludibles del arte popular, del cancionero popular uruguayo. Así que, bueno, realmente me sacudió toda la carrocería este arranque.

Y, bueno, te respondo. Yo no soy vocero presidencial. Yo dirijo la Secretaría de Comunicación de Gobierno de Yamandú Orsi, del Poder Ejecutivo. Pero en Uruguay no existe esa figura del vocero presidencial. Por supuesto que hay toda una estrategia de comunicación, un vínculo con la opinión pública, el relacionamiento con los medios de comunicación. Nosotros asumimos esa responsabilidad, pero la vocería política, la representación de los contenidos políticos de la gestión, corren por cuenta del presidente, del secretario de la Presidencia y, bueno, de los ministros.

Bien, entonces entonces estamos hablando con la persona que tiene la mayor responsabilidad en la comunicación del actual gobierno de Yamandú Orsi. ¿Qué significa para el actual gobierno que haya dejado de existir Pepe Mujica? A veces nos preguntamos, en el caso de Argentina con el Papa Francisco, si su fallecimiento hizo crecer y valorar más sus ideas. O sea, ¿deja la muerte de Pepe Mujica más afianzadas las ideas del actual oficialismo allí en Uruguay?

Y bueno, lo que pasa es que es imposible hacer cualquier tipo de valoración o de futurología sin desprenderse del personaje José Mujica, que tenía una impronta muy particular. Yo creo que estas horas están demostrando claramente el arrastre popular de Mujica, cómo trascendía ideologías, y cómo un pueblo, literalmente, un pueblo, un mundo, se está volcando hoy, como ayer lo hizo, al Palacio Legislativo para darle su último adiós.

Entonces, el Frente Amplio es una creación política que, para muchos, es ejemplo en el mundo. Y, bueno, es un movimiento político. No es en especial un partido, sino que es la suma de muchas colectividades, por supuesto con ideología de izquierda, que tienen su propio perfil, que tienen sus propias características. Y, bueno, el Frente Amplio, desde su creación, ha tenido la virtud de nuclearlos, de aglutinarlos bajo un programa único, bajo una candidatura única. Y eso representó Mujica en su momento para el Frente Amplio: haber sido elegido, en una elección interna, candidato de esa fuerza política, y luego presidente.

Acá hay una cosa que es muy clara: el legado. ¿Cuál es el legado de Mujica? Bueno, Mujica acuñó una frase, una definición, que marcó claramente cuál era su objetivo. Él decía: “El dirigente político no tendrá mayor premio ni mayor logro que el dejar una generación que lo supere con ventaja”. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, Mujica ha sido un hombre que, a su lado, han crecido figuras políticas que hoy por hoy… bueno, tenemos el caso del presidente Orsi, el caso del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, un legislador muy joven que tiene una enorme proyección política.

Axel Kicillof fue al funeral de 'Pepe' Mujica y pidió perdón por el Gobierno de Javier Milei

Mujica, su última gran jugada, y acá lo reconocen todos los analistas políticos, fue la de incorporar a su Movimiento de Participación Popular, a su espacio 609, que es más todavía que el MPP. Ese espacio permite la convivencia, por ejemplo, de sectores políticos, agrupaciones políticas no necesariamente de izquierda, algunas provenientes de los partidos tradicionales. Y, bueno, él entendía que eso todavía debía ser ampliado.

Esa es lo que se define acá como una jugada maestra, la última jugada de alta política y de alta factura política de Mujica: incorporar a la lista de senadores a…voy a decirlo con mucho cuidado, me puede traicionar el sentimiento, a alguien que ha sido una referencia ineludible en los últimos 30 años en la televisión uruguaya como periodista, que es Blanca Rodríguez.

Blanca Rodríguez saltó de la mesa de Subrayado, por supuesto, en un período de transición del noticiero más visto del Uruguay, a ocupar el segundo lugar en la lista al Senado del espacio 609. Porque él entendía que esa figura, que trascendía fronteras, que tenía un gran arraigo popular, un gran reconocimiento, era la figura más visible y que tenía mayor aceptación pública en Uruguay.

Bueno, logró que se incorporara a este proyecto político, con su visión, con su enfoque, con su independencia, sin formar parte de su agrupación. Es decir, dándole total libertad para que ella desarrollara su actividad política y eligiera trabajar en aquellos temas que le interesaban.

Ese es un poco lo que yo te decía: el legado de Mujica. De esa generación que lo supera con ventaja, que él cree que lo va a superar con ventaja. Ayer Orsi decía: “Es muy difícil superar a Mujica. Es casi imposible.” Pero bueno, por ahí viene la cosa.

Permítame compartir con la audiencia que estamos conversando con el director de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Uruguay, de Yamandú Orsi. Martín, a lo mejor nosotros hacemos un reduccionismo desde la Argentina y vemos con categorías argentinas. Pero lo que usted cuenta se parece bastante a lo que terminó siendo la impresión que generó el legado del Papa Francisco.

Podríamos decir que Yamandú Orsi es el hijo político de Pepe Mujica. Usted mencionaba otros jóvenes integrantes con puestos importantes dentro del gobierno. Y, de la misma manera que el Papa Francisco eligió a la gran mayoría de los cardenales que terminan continuando su rumbo, ¿se puede decir que hay un punto de comparación ahí? ¿De alguna manera, Mujica eligió a su sucesor con Yamandú Orsi y eligió a los integrantes de la próxima generación?

Y bueno, puede ser. Yo creo que sí, está bien lo que decís. Me hace pensar incluso en el vínculo que tenían ellos. Voy a contar una anécdota. No me quiero ir del tema de fondo, pero hace muy poco, en plena enfermedad de Mujica, Lucía Topolansky, su esposa, recibe una llamada y le pasa el teléfono a Mujica. Le dice: “Te quieren hablar.”

El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Roma para la asunción de León XIV

Entonces Mujica: “Sí, hola, ¿quién habla?” “Acá habla Francisco.” “¿Qué Francisco?” “¿Cómo que Francisco? El Papa.” Este… fue tremendo. Me lo contó Lucía Topolansky, uno dice: “Es increíble, estos viejos sabios, cómo tenían ese vínculo que les permitía una llamada telefónica a la distancia y hablar de las cosas de la vida.”

Y yo creo que sí, ¿sabés? Hay un parentesco muy grande, muy grande. Seguramente hasta compartían filosofía de vida. Y ese concepto de austeridad que caracterizó al Papa Francisco indudablemente tiene un parentesco directo, directo con la vida de José Mujica. Porque creo que los dos pregonaron, vivieron como pensaban.

Martín, como periodista me sale un título: Mujica fue el “Papa uruguayo”. Una sensación de que representa lo mismo que representa en la Argentina el Papa: los valores, los legados, la idea política. Bueno, agradecerte tu tiempo, mandarle condolencias a Yamandú Orsi, al presidente de Uruguay, y nos mantendremos en contacto.

Jorge, te agradezco. Ha sido un honor estar en tu programa. Y, bueno, acá estamos a la orden, en la medida de nuestras posibilidades, siempre para atenderlos y para facilitar el trabajo, un trabajo que durante tantos años realicé y que creo conocer bastante bien en cuanto a las demandas o las exigencias. Así que, un abrazo para todos y, bueno, a vivir estas jornadas con la intensidad que te imaginarás estamos viviendo.

MC