Omar De Marchi: "Si queremos que el país se reactive hace falta un plan, equipos y conducción"

En dialogo con el programa Modo Fontevecchia por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), el diputado nacional Omar de Marchi, aseguró que "lo principal es resolver la brecha de los gastos contra los ingresos", pero sin tener que "aumentar impuestos ni emitir billetes".

Haciendo un repaso de los presidentes de la Cámara de Diputados, hay algunos que son más recordados que otros. El primero fue Juan Carlos Pugliese, del '83 al '89, también Leopoldo Moreau, Alberto Pierri con Menem, entre otros. Con todos estos nombres, ¿Massa tiene una investidura mayor que la de ser presidente de la Cámara de Diputados? Y en ese caso, ¿puede tener más potestas pero no autoritas?

La presidencia de la Cámara Baja tiene importancia por ser la cabeza, junto con la del presidente del Senado, de uno de los poderes de la República, desde lo institucional. Desde lo operativo es quien tiene que llevar a la discusión parlamentaria los planes del Gobierno y defender una idea de quien gobierna.

Hay una costumbre de que el presidente de la Cámara responda al Gobierno porque está en la línea sucesoria y por ser quien tiene que defender las estrategias en el Parlamento para que las leyes que el gobierno pretende, salgan.

El problema del Gobierno es que no ha habido planes. En unos días se cumplen 32 meses de mandato y no se consiguió siquiera un programa económico o que nos digan hacía dónde pretenden ir. Por lo tanto, las presidencias de las Cámaras tienen más que ver con una tarea de conciliación del día a día, de la articulación de cabotaje, más que sentarse a defender e impulsar un programa de transformación y desarrollo, lo cual este Gobierno no ha mostrado nada.

Volviendo a la lista de los presidentes de la Cámara de Diputados, se observa que ninguno fue, posteriormente, candidato a presidente ni tuvo un cargo a nivel nacional muy votado....

No es tan habitual. Cuando se analiza los antecedentes no ha habido ninguno que haya podido, quizá Pugliese pero terminó muy mal cuando pasó casualmente al Ministerio de Economía. Lo que pasa es que una golondrina no hace verano. Si queremos que el país se reactive hace falta un plan, equipos y conducción. Esos tres elementos han estado ausentes. Por eso el efecto impacto político de que Massa pase al Ejecutivo, puede durar unos días. pero si no ponen un plan de estabilización rápida arriba de la mesa, en unas semanas se lo va a comer.

Nuria Am (NA): Con la presencia de Sergio Massa, ¿se termina tomando un giro más ortodoxo o ahora, buscando financiamiento frente a los mercados internacionales, a pesar de que el ultra kirchnerismo denostó endeudar al país, estarían de acuerdo?

Por mucho financiamiento que consigan o por muchos impuestos creativos que se les crucen por la cabeza, si la brecha de gastos versus ingreso no lo resuelven, no hay plan que se sostenga, por tanto a lo que aspiramos es que en Argentina se debe gastar menos de lo que tenés. Si no tienen esto, por sentido común, no hay plan que funcione. No tiene que ver con ideología ni ortodoxia económica sino con un principio básico de orden fiscal. Esperemos que nos digan, sin aumentar impuestos ni emitir billetes, cómo van a hacer para resolver la brecha de los gastos contra los ingresos.

