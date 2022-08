La actual vicejefa del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, será la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, luego de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía.

El jefe del bloque oficialista le confirmó a PERFIL y a los medios acreditados en la Cámara baja que el martes 2 de agosto el bloque del Frente de Todos propondrá el nombre de la Diputada Nacional Cecilia Moreau para que presida la Cámara de Diputados.

Cecilia Moreau y Sergio Massa

"Reúne todos los requisitos para presidir la Cámara, en el día de mañana tendremos una reunión de bloque y vamos a plantear formalmente que ella ocupe la Presidencia de la Cámara, estamos contentos con la decisión. Sabemos de sus cualidades humanas y políticas", confirmó Germán Martínez desde el Palacio Legislativo.

Con esta confirmación, el massismo retiene uno de los lugares estratégicos en el Gobierno. Así, se espera que pueda trabajar de forma articulada entre el Ministerio de Economía y la Cámara baja, uno de los requisitos que él había planteado para llegar al Gobierno. Moreau es una figura política que si bien llega del radicalismo, trabaja con el tigrense hace diez años.

La postura de Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio no tendrá una posición unificada mañana en el recinto. La mayoría ya tiene decidido abstenerse. Por lo tanto, se da por descontado que cuando el Frente de Todos proponga a Cecilia Moreau como titular del cuerpo, votación que será a mano alzada, el resultado será positivo.

El PRO ya decidió abstenerse. Sin embargó, fuentes parlamentarias aseguraron que aun nadie se comunicó con el principal bloque opositor para confirmarles que Cecilia Moreau será la candidata propuesta.

Mario Negri

En tanto, el bloque UCR tuvo un zoom este lunes. Allí, los más duro insistieron en la importancia de votar en contra, aunque la mayoría se abstendrá. En este bloque también dan por descontado que Moreau será la nueva titular de la Cámara baja.

"No hay una decisión formal. Aunque sí gran mayoría dispuesta a la abstención mañana. Algunos que quieren votar en contra. No habrá una decisión orgánica, se vota con la mano alzada, no es nominal. Si gran parte de Juntos por el Cambio se abstiene, Moreau tiene la vía libre", explicó una fuente parlamentaria de la oposición.

Del rumor a la confirmación

El nombre de Cecilia Moreau para presidir la Cámara de Diputados apareció el mismo jueves que se conoció la llegada de Massa a Economía. Allí, voceros del massismo difundieron su nombre como la sucesora, aunque ella lo negara. Esto generó malestar en la conducción del bloque oficialista.

"No puede ser que los diputados del interior se enteren por los medios, que no lo tenían chequeado, quién iba a presidir la Cámara", renegaban en el despacho de Germán Martínez el jueves por la noche. Por esas horas, Moreau estaba reunida con Martínez y con la secretaria parlamentaria del bloque, la camporista Paula Penacca.

ar / ds