El massismo impulsa a Cecilia Moreau para retener el control

El recambio en el Gabinete con la designación de Sergio Massa como superministro generó un torbellino al interior de la Cámara de Diputados, ante la partida de su presidente y la consecuente necesidad de designar a otra figura en su lugar lo antes posible.

Desde hace más de un mes la Cámara baja viene enfrentando rumores sobre modificaciones en el esquema de autoridades que finalmente se concretaron y que sin dudas generarán cambios en el estilo de conducción del legislativo.

Desde el massismo, la propuesta es que sea la diputada Cecilia Moreau la sucesora de Massa, una referente del Frente Renovador que a su vez es vicejefa del bloque del Frente de Todos que comanda Germán Martínez. Moreau, hija del histórico Leopoldo, ocupa ese lugar desde los tiempos de Máximo Kirchner como jefe de la bancada y fue ganando cada vez más influencia en las negociaciones hacia adentro y hacia afuera del heterogéneo bloque del oficialismo. Otro de los nombres que se mencionan es el de Carlos Heller, pero el referente porteño ya cuenta con un rol estratégico al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que volverá a cobrar relevancia en solo algunas semanas cuando llegue el Presupuesto 2023 a Diputados. También se barajó la alternativa de un enroque entre Germán Martínez y Cecilia Moreau, con el santafesino al frente de la Cámara y la diputada como nueva jefa de bloque, pero eso implicaría que el massismo ceda un lugar de influencia que no está dispuesto a relegar.

“Ella reúne todos los requisitos para poder presidir la Cámara en estos momentos tan difíciles”, respaldó Martínez, quien en las próximas horas convocará a una reunión de bloque para consensuar el nombre del sucesor de Massa y también para ponerse de acuerdo sobre los lineamientos de trabajo para el segundo semestre. El jefe del bloque dijo estar “convencido que en la mayoría de los bloques opositores van a contribuir a que las cosas se puedan hacer bien. Podrá haber alguna voz disonante, pero me parece que vamos a tener en principio un punto de acuerdo para trabajar con celeridad en la próxima sesión del día martes”, opinó.

Segmantener el ún pudo saber PERFIL, desde Juntos por el Cambio no quieren mostrar preferencias respecto al reemplazante del tigrense ya que consideran que es un lugar que corresponde al oficialismo. “Eso no significa que se vaya a votar a favor”, admitieron desde el radicalismo, que reconocieron que preferirían un perfil como el de Heller o el de Martínez, en vez de una personalidad más explosiva como la de Cecilia Moreau. En ese caso, se analiza la posibilidad de ir por la abstención al momento de la votación para no complicar los planes del Frente de Todos en la designación.

Omar de Marchi, diputado del PRO, es el actual vicepresidente de la Cámara de Diputados y ya manifestó su expectativa de que “rápidamente definan un sucesor porque el Parlamento tiene temas pendientes urgentes, como la ley de alquileres por ejemplo”. Una vez que se acomode el nuevo organigrama parlamentario, se deberá poner fecha para una sesión, en la previa a la visita del jefe de Gabinete Juan Manzur pautada para el 31 de agosto próximo.