El político y abogado mendocino, Omar De Marchi, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y explicó su decisión de coordinar la campaña presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Además se refirió a su relación con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Cómo podría ser una alianza con Javier Milei.

Siendo una figura cercana de Mauricio Macri, ahora se lo ve trabajando con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Estamos equivocados al sorprendernos?

Hay mucho porteño en las mesas nacionales que se articulan desde los partidos políticos y mi aporte tiene que ver con eso, con una mirada más federal para los equipos. Mauricio Macri no dijo que va a ser candidato a presidente. Acompaña este proceso político interno y externo, dando sus opiniones, para que nuestro espacio gobierno en el 2023. No hay una contraposición entre Macri, Larreta y Patricia Bullrich. Vengo a aportar una mirada corrida de la Avenida General Paz.

Sorprende su decisión porque que se lo asocia con Macri y Bullrich. ¿Cómo se pueden explicar estas internas?

El tema de halcones y palomas tienen que ver con los perfiles y el rol de los dirigentes. No es lo mismo ser diputado, que tiene que ser más combativo, que ser jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ,donde no podés pelarte con todo el mundo, al contrario. En el caso de Horacio creo que hay muy buenos equipos de trabajo y me genera una serenidad y contundencia en materia de planes que es lo que tiene que suceder en la Argentina que viene.

Horacio Rodríguez Larreta, ¿es el mejor candidato de Juntos por el Cambio?

Es un muy buen candidato, pero no es momento de meterse en eso. Para tener un gobierno exitoso se necesita un liderazgo para ser candidato, planes y equipo. No es un discurso, es una realidad.

¿Cuál es tu postura frente a una posible alianza con Javier Milei?

Javier Milei dijo que no quiere participar de Juntos por el Cambio. Pero no hay que subestimar la posición de Milei porque repercute en una amplia parte de la sociedad. Hay que escucharla y tender puentes. El verdadero adversario es el kirchnerismo, no hablo de enemigos ni matar al de enfrente, pero el le hace mucho daño a la institucionalidad del país. Los que queremos recuperar la normalidad de Argentina no tenemos que dividirnos.

Con la aparición de Milei como nuevo actor, si llegase a aportar más voto que el radicalismo, ¿podría terminar en una alianza con el PRO? ¿Es posible ese escenario?

Macri dijo que no hay posibilidades de que se rompa Juntos y sería un error. Está bien el planteo sobre quién aporta los votos, pero la idea es que todos aportemos a un espacio que deje de lado al kirchnerismo. Por discutir creyendo que ya ganamos en el 2023, puede ser que continúe el gobierno que nos está llevando a la decadencia. Hay que interactuar con mucho respeto, con algunas diferencias, pero nunca de valores y principios.

¿Cómo te llevás con los radicales mendocinos?

Tenemos una relación de mucho respeto. No integramos formalmente el Gobierno pero sí el frente electoral. Aspiramos a que continúe con este mismo esquema.

Nuria Am (NA): ¿Usted era un halcón que se convirtió en paloma?

Quienes tenemos perfil legislativo solemos ser más combativos porque es nuestro rol. Los que conducen un gobierno, y más en el caso de uno tan importante como el de la Cuidad, tienen que consensuar. Necesitamos ser todos cóndores y volar más alto que halcones y palomas.

NA: ¿Pudo hablar con Macri sobre el armado que está haciendo con Larreta?

Tuvimos una charla con Mauricio y el respeta a todos en el lugar donde se sientan más cómodos, útiles y productivos. El PRO es un partido muy respetuoso. Acá nadie es soldado de nadie como dicen en el kirchnerismo sobre Cristina.

