Cecilia Moreau busca nuevos acuerdos y critica a Guzmán: "Es inentendible que siga en el cargo"

En medio de tensiones y fuego cruzado en la Cámara de Diputados, la vicejefa del bloque oficialista, Cecilia Moreau, presentó un proyecto de ley para crear en el ámbito del Poder Ejecutivo el Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (ReUDAM). Lo hizo en acuerdo con Juntos por el Cambio.

“La idea fue ver si podíamos unificar la propuesta de Juntos por el Cambio, para lograr un proyecto de consenso que además tenga el aval del Ministerio de Justicia, que es el órgano que tiene que implementarlo”, detalló en diálogo con PERFIL.

En paralelo, reafirmó sus fuertes críticas a la gestión económica del Gobierno y apuntó contra Martín Guzmán: “No hay un escenario político donde reconstruyamos expectativas mientras este chico siga siendo ministro de Economía”. “Hay cada vez más desánimo, tensión y menos diálogo”, dijo sobre el clima que se vive en el Frente de Todos. Sobre una posible llegada de Sergio Massa al Gabinete, prefirió no dar su parecer.

¿Cómo surge esta iniciativa?

Hay un proyecto de Cambiemos en el mismo sentido. La idea fue ver si podíamos unificar, para lograr un proyecto de consenso que además tenga el aval del Ministerio de Justicia que es el órgano que tiene que implementarlo. Lo presenté como un complemento al que le faltaba al de Cobos, con la idea de trabajar en conjunto y sacar algo entre todos.

¿Cuál fue la mirada de Julio Cobos?

Él hace rato viene pidiendo el tratamiento del proyecto. Es un tema del que todos concuerdan, hay un proyecto de Roxana Reyes (UCR) en el mismo sentido. Hay registros provinciales pero falta uno nacional con todos los datos, donde se pueda hacer un cruce efectivo. Además, vi buena voluntad en el Ministerio de Justicia.

¿Cómo sigue el debate del tema?

En este fin de semana vamos a trabajar en la posibilidad de un texto en conjunto, la idea es ver si podemos directamente tratarlo en un plenario de las comisiones y dictaminar. No queremos darle un trámite de cinco meses, en una necesidad donde hay acuerdo. Es algo que piden en las provincias, con los de ellos no alcanza.

¿Qué importancia política tienen estos proyectos de acuerdo en contextos de paridad?

Ayuda un montón, la semana que viene hay una sesión donde también vamos a sacar agujero de azul, que están de acuerdo casi todos. Está bueno que tengamos algún nivel de diálogo en estos temas. Deberíamos poder discutir temas más grandes.

¿A qué se refiere?

Cuando ves el Poder Judicial, necesitamos una reforma en serio de la Justicia. No soy abogada, pero sí sé que las mujeres para las mujeres, los inquilinos, en los barrios populares, es un drama. No hay una justicia con perspectiva de género. Es increíble que en tantos años de democracia no avancemos en ese sentido. Todo se reformó menos la justicia de fondo. Es un requerimiento más grande del que tenemos. La gente putea a la política, pero la justicia le jode la vida a la gente que todos los días lidia con algo. Desde un trámite hasta las causas paradas.

¿Ve posible acordar una reforma de la Justicia con la oposición?

No, con esta oposición, en estos niveles de ira y bronca, no lo veo.

Ley de Alquileres

¿Qué le pareció el acuerdo de Camaño con Juntos por el Cambio en el despacho de Alquileres?

Es parte de las reglas de juego del Congreso. No me puedo enojar con Graciela (Camaño) por haber intentado un dictamen de acuerdo. Sí me parece raro que el PRO que hizo campaña por la derogación termine firmando un acuerdo. Es más, hizo campaña con esto, y el proyecto se empieza a discutir con 14 textos de derogación de la ley.

El Frente de Todos también aportó confusión, cuando afirmó que la ley de alquileres fracasó y no dijo mucho más…

La sensación que tengo es que desde el día que salió la ley hubo un lobby fuertísimo que fracasó. El problema es que con la economía actual ninguna ley te ordena eso. El problema es más grande que la ley. Todos pedían la derogación y cuando había que tomar decisiones nadie planteó eso. Evidentemente hay algo más que esto. Creo que algo hay que hacer.

Crisis económica

Critica mucho al ministro Martín Guzmán ¿por qué cree que sigue en el cargo?

Habría que preguntarle a Alberto Fernández, pero es inentendible. No hay resultados positivos. Y no hay un ataque a Alberto cuando se pide la salida de Guzmán. No hay un escenario político donde reconstruyamos expectativas mientras este chico siga siendo ministro de Economía. Hay cada vez más desánimo, tensión, menos diálogo. No por él, su presencia es contra natura. Nadie entiende porque un proyecto político se va como desbarranca abrazado a un plan para combatir la inflación que él no tiene.

Alberto destaca la reactivación económica..

Si bien los números de la macro pueden decir una cosa… ahora si no hay redistribución de esos números la realidad sigue siendo compleja. El desfase del salario sigue siendo altísimo. Y a Martín no se lo escucha.

¿Le queda algún aliado al Presidente en medio de todos los cuestionamientos que recibe?

Emilio Pérsico, en términos de volumen. Alberto se equivoca, uno puede enojarse. Pero no hay nada contra él. Está encerrado en una situación, lo único que reclamamos es que salga y reaccione. Con (Santiago) Cafiero y (Julio) Vitobello esto no se resuelve. Ya ni siquiera es Juanchi (Zabaleta), Kato (Gabirel Katopodis) los tipos que tiene territorio. Se encierra cada vez más. No podés autoconvencerte de algo que no existe.

El Frente Renovador en la interna

¿Qué lugar le queda al Frente Renovador en este contexto tan tirante?

No creo que sean cuestiones personales, y tampoco se resuelve con un beso entre Cristina y Alberto. No es novelesco. Hay problemas con cómo encaramos la situación, las ideas, o la falta de ideas. El Frente Renovador tiene un montón para dar, estamos dando un montón, tenemos diálogo con todos los sectores. Las áreas que manejamos no son de tensión.

Se dejó trascender la posibilidad de ruptura. ¿Lo ve?

No, ninguna posibilidad. Porque somos parte del Frente de Todos. Se construyó un espacio político que no se va a romper. Sergio tiene mucho para crecer entre los gobernadores.

¿Cómo vio el debate que se planteó a partir del trabajo y los planes sociales?

Me parece que los del Movimiento Evita se equivocan porque toman las palabras de Cristina como un ataque a ellos, y la verdad es que las palabras de Cristina reflejan mucho de lo que está pasando en los barrios. No nos podemos encerrar a dar cada vez más planes sociales. Durante muchos años armamos proyectos de empleo, salario básico, tenemos mil cosas. pero no se puede festejar que cada vez haya más gente sobreviviendo con planes sociales.

¿Ve la posibilidad de avanzar con el Salario Básico Universal?

Me parece que en este contexto es complejo, con está oposición que no ayuda no la veo. Sí creo que por decreto se puede hacer rápidamente, o con una segmentación para que las mujeres y los jóvenes sean los primeros en recibir el beneficio. Hay distintas formas, lo que no se puede hacer es no intentarlo.

