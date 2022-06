Cecilia Moreau: "No salir de los planes sociales es un acto de egoísmo de los dirigentes políticos"

Cecilia Moreau habló con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV) sobre las elecciones 2023, y posibles candidatos para el Frente de Todos. "Si me pregunta a mí, me gustaría que Sergio (Massa) compita la candidatura en el Frente de Todos en el 2023", expresó.

Lo del 'Chino' Navarro fue en el marco de una charla que estábamos teniendo en otro medio y me pareció que todos estos días hubo una reacción muy exagerada a un planteo que hizo Cristina en Avellaneda, con respecto a lo de los planes sociales que teníamos que revisar qué pasaba. Me parece que, a partir de ahí, hubo una situación de defensa corporativa de algún movimiento social, que salió por los medios de comunicación, y tomó la actitud de una pyme. Con respecto a lo que dije del Chino en el Congreso de que no funciona, lo cierto es que él, en el ámbito parlamentario, no ha tenido apoyo laboral.

No vino estos años como enlace entre el Ejecutivo y el Parlamento a ver cómo llevábamos adelante la confección de los consensos con otros bloques, cómo podíamos ayudar a los diputados de distintas provincias y de distintos espacios políticos a vincularse con el Poder Ejecutivo que es un poco la tarea que él estaría cumpliendo. Eso es un trabajo que siempre lo ha hecho Sergio (Massa) y hubiese estado bueno que tenga mayor presencia en enlace parlamentario entre el Ejecutivo y el Congreso. Por ahí, hubiésemos tenido más diálogo en algunos temas que no hemos tenido.

Con respecto a lo de los planes sociales creo que hay una parate social que está conformado por sectores que tienen la dificultad de vivir y tienen un plan social como una ayuda para subsistir. Es cierto también de que son personas que estuvieron excluidas en el macrismo, que le pusieron el pecho a la pandemia, ahora se están bancando la crisis de los precios, pero no salir de los planes sociales es un acto de egoísmo de los dirigentes políticos.

No nos podemos enojar por buscar alternativas para terminar con esa dependencia que se genera entre la organización social y la gente, porque la ampliación de derechos implica más libertad. Y, además, nadie quiere ni puede vivir de un plan social. Hay que reconocer la economía popular como una realidad pero, desde otro lugar. Me parece que, en realidad, los planes en su momento fueron la respuesta al fracaso de un plan económico. La salida, sin dudas, es convertir esos planes sociales en empleo de calidad. Pero no hagamos como que no pasa nada.

Ayer el hijo de Navarro describió a Cristina Fernández como una 'Viviana Canosa progresista'. ¿Está marcando una distancia cada vez mayor entre la vicepresidenta y una parte del Frente de Todos?

No lo conozco al chico. Yo creo que la unidad del Frente de Todos no está en riesgo porque, en definitiva, me parece que estamos a un año de las elecciones y mientras tanto tenemos mucho para hacer. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en esas ideas. La candidatura se definirá en unas PASO, ese no es el problema. De acá, al tiempo que nos toque gobernar, la idea es buscar un mecanismo de construcción de ideas para poner a la Argentina de pie sobre cuatro o cinco ejes.

¿Creés que Sergio Massa podría ser un candidato a presidente el año próximo?

Sergio no habla de candidaturas. A diferencia de otros años, no lo veo de ninguna manera concentrado en su candidatura ni en la de otros. Esta preocupado por la situación que está pasando la Argentina y por los efectos que la inflación tiene en la vida de la gente todos los días. Si usted me pregunta a mí, me gustaría que Sergio compita la candidatura en el Frente de Todos en el 2023. Creo que es de las personas que más empuje tiene, que más conoce al Estado y que está mejor para llevar un proceso de transformación del Estado, sin que esto signifique recortar jubilaciones o en educación.

La idea es hacer un Estado más ágil, moderno y presente. Ojalá tome esa decisión y, en ese momento, acompañaremos. A diferencia de otros actores que vemos, a Sergio no lo veo pensando en el 2023. Lo veo y me parece muy lejano.

Nuria Am (NA): ¿Es algo que está hablado la posibilidad de que Massa sea presidente, más allá de que él no piense en candidaturas?

Sería necio decir que en algún momento de la conversación, o cuando todo se relaja, no charlamos de estas cuestiones. Pero creo que somos un espacio político importante, con desarrollo y un liderazgo muy fuerte donde Sergio puede competir.

También veo otros candidatos y candidatas que si en el 2023 quieren competir serían excelentes alternativas. Yo veo en Jorge Capitanich, en Gerardo Zamora, Anabel Fernández Sagasti, personas que si quieren pueden ser parte de las PASO. A veces eso es lo que me da bronca, tenemos mucha dirigencia lúcida pero a veces tenemos trasfondos.

Fernando Meaños (FM): ¿Por qué cree que Cristina Kirchner sacó ahora su descontento tanto con la abundancia de planes sociales como su manejo en manos de organizaciones y no del Estado?

No creo que sea menor el lugar del funcionario de una organización social. Vos no podes estar de los dos lados del mostrador. Y además, hoy tenemos una realidad en cuanto a los planes sociales que son un millón y pico que antes no teníamos. Lo cierto es que es un tema que nos preocupa y nos debe preocupar. Me ha pasado de ir a los barrios y que las personas nos digan que no pueden más, que les dicen que vayan a las marchas y, que si no van, les descuentan.

F.M: ¿Usted cree que el manejo con los planes en el gobierno de Cristina no era similar?

Si ocurría, eran muchísimos menos los planes. Eran otro tipo de planes. Creo que además Cristina, por eso, creó una de las herramientas más maravillosa que tiene la democracia que es la Asignación Universal por Hijo, porque ahí no se puede meter nadie. Hoy la gente no tiene miedo en decirte: "no puedo más, tengo que ir a trabajar. Si voy a trabajar me descuentan y, si no voy, no me pagan". Cambió la situación de la gente y, por eso, hoy la gente cuenta el hartazgo que tiene.

