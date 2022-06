Efemérides del 28 de junio: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

En las efemérides del 28 de junio se destacan los siguientes acontecimientos que ocurrieron en Argentina y a nivel global.

Se celebra desde 1970 el Día Internacional del Orgullo LGTB+ (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) fecha que se instauró a partir de los disturbios que se suscitaron el 28 de junio del año 1969. En el que un grupo compuesto por travestis, gays y lesbianas resistieron mediante piedrazos y botellazos una razzia policial inesperada en un pub llamado Stonewall. Hecho que marcó el origen del movimiento de liberación homosexual.

Su conmemoración tiene como objetivo primordial fomentar la tolerancia e igualdad entre las personas, sea cual fuere su orientación sexual.

En los últimos años Argentina hizo grandes avances, desde la sanción de Ley de Matrimonio Igualitario a la Ley de Identidad de Género.

Miedo y estampida en el Desfile del Orgullo en Nueva York: confundieron fuegos artificiales con disparos

1712- Nace el escritor, naturalista y filósofo franco-suizo Jean-Jacques Rousseau en la ciudad de Ginebra, intelectual cuyo pensamiento político se oponía a los desarrollados por Hobbes y Locke, fundadores de la teoría de la política moderna. Sus principios contribuyeron y respaldaron la Revolución Francesa de 1789.

1807- Tuvo lugar la última invasión inglesa al Virreinato del Río de La Plata, en la que 9.000 milicianos derrotaron a las tropas británicas comandadas por el teniente general John Whitelocke que habían desembarcado en la actual localidad de Ensenada.

1865- Nace el precursor del Partido Socialista y creador del medio gráfico La Vanguardia, Juan Bautista Justo en el barrio de San Telmo de la ciudad de Buenos Aires. Como así también, se formó en el ámbito de la medicina en el que ejerció como cirujano, profesión en la que se destacó tras haber sido pionero de las prácticas antisépticas en las operaciones quirúrgicas y el uso de la cocaína como anestésico.

1888- La ciudad de Buenos Aires es el lugar de nacimiento de la actriz dramática e hija de padres españoles, Dolores Membrives Fernández, conocida artísticamente como Lola Membrives.

Su trabajo la llevó a representar a los grandes dramaturgos de la escena de habla hispana tras protagonizar obras de autores renombrados como Jacinto Benavente, Federico García Lorca, Oscar Wilde, Arthur Miller y los hermanos Machado entre otras figuras de la literatura.

En 1905 inició su carrera actoral en Argentina y desde 1920 hasta 1927 estuvo al frente de su propia compañía. Finalmente en 1949 la artista junto con su esposo español Juan Reforzo, compraron el teatro cómico ubicado en Avenida Corrientes que hoy lleva el nombre de la intérprete a modo de homenaje.

1919- Se firma el Tratado de Versalles, apoyado por más de 50 países, que concluyó la Primera Guerra Mundial y las ulteriores sanciones económicas severas que se le establecieron a Alemania. Mediante las que se determinó el pago de 132 mil millones de marcos dorados en reparaciones por daños causados a la población civil durante el conflicto.

Lecciones del vagón de Compiègne

Tratado de Versalles: Fin de la Primera Guerra Mundial

1926- Se recuerda el natalicio del guionista, actor y director de cine norteamericano Mel Brooks, uno de los más exitosos de la década de 1970 y leyenda del humor, cuyos trabajos más prolíficos comercialmente fueron: El Super Agente 86, The Twelve Chairs, History of the world y su primera película The Producers en 1967.

1930-El barrio de Belgrano vio nacer a una de las dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Lidia Estela Mercedes Miy Uranga quien es conocida socialmente como Taty Almeida.

Es la madre de Alejandro Almeida, secuestrado y desaparecido en junio del año 1975.

Hace 45 años, las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a caminar

dirigente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida

1937- Nace el narrador Juan José Saer en la localidad de Serodino situada en la provincia de Santa Fe, considerado uno de los más importantes literatos de Iberoamérica. Además, sus novelas “El entenado”, “La Grande”, “Glosa”, figuran entre los mejores libros en lengua castellana.

1939- Se remembra la fecha en la que nació el compositor y músico de tango argentino, Juan Carlos “Tata” Cedron. Fue declarado como Ciudadano Ilustre de Buenos Aires en 2009 y fue condecorado con el premio Gardel en el 2011 al mejor álbum de orquesta de tango alternativo, por “Corazón de piel afuera”.

1948- La figura estadounidense del cine Kathleen Doyle Bates nace en Memphis, perteneciente al estado de Tennessee. Entre sus personajes cinematográficos más sobresalientes se encuentran sus papeles como Annie Wilkes en “Misery” (1990), adaptación de un libro de Stephen King, película por la cuál obtuvo el Premio Oscar a mejor actriz principal y actuó de Molly Brown en Titanic (1997).

1966- El actor y guionista John Paul Cusack nace en Illinois, Estados Unidos. Obtuvo nominaciones a los Globo de Oro y a los British Academy Film Awards por sus participaciones en los films Being John Malkovich, High Fidelity y America’s Sweethearts.

1971- El CEO de la empresa constructora de vehículos Tesla y promotor de The Boring Company, Elon Musk nace en la urbe sudafricana de Pretoria.

Empleados de SpaceX criticaron a Elon Musk y fueron despedidos

Elon Musk

1988- Nace la comediante y bailarina Juana Reppetto.

1997- El boxeador estadounidense Mike Tyson es descalificado luego de mutilar mediante una mordida la oreja de su contrincante, Evander Holyfiled en una pelea que tuvo como escenario el MGM Grand de Las Vegas ubicado en Nevada, Estados Unidos.

2001- Boca Juniors Consigue su cuarta Copa Libertadores de América dirigido por Carlos Bianchi al vencer en La Bombonera al cuadro mexicano de Cruz Azul con tiros desde el punto penal.

2006- El cineasta argentino Fabián Belensky fallece en San Pablo, Brasil a la corta edad de 47 años. Su nombre se recalcó por haber sido el productor de filmes emblemáticos como “Nueve reinas" y “El Aura”.

PM