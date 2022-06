Alfredo Zaiat: "La economía argentina está bajo tensión financiera, cambiaria y política"

El periodista especializado en Economía, Alfredo Zaiat, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó la "tensión financiera, cambiaria y política" de la situación económica en el país. También se refirió a la falta de dólares del Banco Central y las tensiones que provoca. A su vez, explicó el plan económico de la vicepresidenta y la segmentación de las tarifas. Además, cuál es el valor real del dólar y el impacto del cepo anunciado por el Gobierno.

Cristina Kirchner hizo una advertencia sobre el explosivo combo político y económico y venimos con aumentos de la inflación y el dólar. ¿Cómo será el segundo semestre?

La economía argentina está bajo tensión financiera, cambiaria y política. Lo político tiene dos componentes: la interna del Frente de Todos y su debilidad de la gestión, y la oposición que no colabora, al contrario, alimenta los fantasmas sobre el desfinanciamiento de las cuentas públicas. Todo esto hace un combo complicado y se va a tener que exponer el desafío y la gestión del Gobierno en el día a día. Es una gestión económica que tiene que enfrentar las complejidades de una situación estructural que tiene la economía. El Banco Central tiene escasez de dólares y, en una economía bimonetaria como la argentina, cuando faltan dólares se generan muchas tensiones.

¿Cuál sería el plan alternativo económico de Cristina Kirchner? ¿Qué querrían que hiciera?

Desde la recuperación de la democracia hasta ahora, los gobiernos tuvieron más o menos margen de maniobra si tenían más reservas en el Banco Central. Raúl Alfonsín se quedó sin reservas y tuvo que hacer una devaluación fuerte en 1989. En el 2001 le pasó a Fernando De la Rúa y a Cristina en su segundo mandato, cuando tuvo que establecer un cepo al dólar. A Mauricio Macri le pasó lo mismo, pero consiguió el salvavidas del crédito extraordinario del FMI. Pero se había quedado sin dólares. Hoy hay que administrar los dólares para evitar un shock inflacionario de magnitudes importantes. Por eso Cristina Kirchner habla de procesos ultrainflacionarios, de muy elevada inflación. Salvo en los noventa, siempre fue así, pero se dio por la convertibilidad y un ingreso de dólares permanente por las privatizaciones y el endeudamiento.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué visión tenés sobre el tema de las tarifas?

Martín Guzmán ganó claramente la disputa política. El esquema de segmentación que se presentó y el manejo vinculado con el tema energético es lo que planteó Guzmán. El aumento de las tarifas está muy vinculado con el monto de los subsidios que se necesitan bajar. El tema de la economía bimonetaria y los desequilibrios de las cuentas públicas hace que se genere mayor traslación de pesos a dólares y, cuando tenés pocas reservas, se produce la tensión inflacionaria. Hay que segmentar las tarifas y es un tema que lleva casi 15 años. No se puede segmentar o no hay capacidad para poder hacerlo, porque si después de tanto tiempo no avanzaron con eso, llama la atención. Sobre el mercado energético hay un problema estructural que nace a partir de las privatizaciones de los noventa. Estamos en una nebulosa con respecto a la tarifa que debería ser justa. Falta un debate más profundo.

FM: ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te enteraste de la reunión entre Cristina Kirchner y Carlos Melconian?

Me sorprendió. Lo conozco a Carlos desde que empecé en el periodismo y además nos encontramos en la cancha de Racing. Discrepo en varias de sus miradas, pero tengo una buena relación. Me parece interesante que haya habido ese encuentro, tendría que ser más normal y no generar tanta tensión.

Nuria Am (NA): El anuncio de un mayor cepo que hizo el Gobierno, ¿va a traer faltantes a la industria? ¿El valor del dólar paralelo es el real?

No creo que sea el valor real. Casi el 95% de las operaciones se hacen con el tipo de cambio oficial. Sí que las medidas anunciadas van a impactar hasta el 30 de septiembre en el nivel de actividad económica. También hay sectores que tienen más stock y puede ser que no sea tan duro en el algunos casos.

