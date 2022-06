La apertura de Modo Fontevecchia: la doctrina del shock

La doctrina del shock, libro publicado en el 2007, es la historia no oficial del libre mercado, donde la autora Naomi Klein planteaba que, para imponer cambios antipopulares, era necesario producir un shock. "Lo que llamaba terapia de choque. ¿Cuándo todos estos dichos construyen la realidad? Es una discusión eterna", expresó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

Recordando la apertura del pasado lunes, Fontevecchia trajo nuevamente a tema el segundo semestre, el cual deberá atravesar el presidente Alberto Fernández en los próximos meses. "Ayer hablábamos del segundo semestre y hacíamos un juego con el de Macri. Aquí el planteo es el de Alberto Fernández, con la idea de que siempre hay una bomba a punto de producirse", comentó el conductor dando paso a los primeros audios de la mañana.

"En este contexto, el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, quienes también están enemistados, no sólo con la oposición sino también con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, brindaron este lunes declaraciones respecto a la situación económica y el famoso momento que atraviesa el Gobierno Nacional", explicó Fontevecchia.

Por su parte, Guzmán ratificó que hay que reducir el déficit fiscal y que "en una situación donde hay una recesión, en donde el sector privado no le está dando fuerza a la economía, es muy importante que el sector público salga allí a auxiliar para poder darle un impulso a la economía". "Argentina necesita construir créditos y necesita fortalecer su moneda. Hoy se financia una parte del déficit emitiendo una moneda la cual la gente no tiene mucha confianza, luego de mucho tiempo manteniendo una inflación de dos dígitos", comentó el titular del Palacio de Hacienda.

Al respecto, Fontevecchia estimó que Guzmán habló "desde el orden de la teoría y no de la urgencia que tiene la situación económica", y agregó: "Un poco más concreto es el presidente del Banco Central", dando pie al audio de Miguel Ángel Pesce defendiendo a la entidad financiera. "La decisión que tomó el Central, en marzo, fue sobre aquellas importaciones que tienen licencia automática, esa misma regla la estamos ampliando a las importaciones con licencia no automática, y también en coordinación con el Ministerio de Producción estamos ampliando los bienes de producción local que tienen que financiarse por su total a 180 días o a 365 días. Con este financiamiento esperamos reducir el impacto de las importaciones en los próximos meses y que podamos, a su vez, acumular reservas. Como dije, cuando se reduzca el volumen de importaciones de energía vamos a volver atrás con esta medida", sostuvo el economista argentino.

La doctrina del shock

A continuación, Fontevecchia presentó los dichos por Mario Negri, diputado nacional por la provincia de Córdoba, y a su vez, presidente del interbloque parlamentario Juntos por el Cambio. "El diputado planteó la terapia del shock y la doctrina en shock y, para que esto funcione, se necesita que haya lo que la autora mencionaba como un pizarrón en blanco", expresó el conductor dando paso al audio del diputado.

"La discusión que nos debemos es hacia dónde vamos. Yo creo que lo único que uno tiene claro es que hay que hacer absolutamente lo contrario de lo que ha hecho el kirchnerismo. Con eso se te despeja bastante el panorama. En lo institucional es muy fácil, esta muy claro lo que hay que hacer. En lo económico, es un problema complejo el que tiene la Argentina, inclusive de discusión del cual creo que tengo dos responsabilidades. Los opositores no deben prometer magia porque la gente no está para la magia. Acá hay que subir el Himalaya en patas por lo que se viene. Hay que decir la verdad, democracia con verdad. Yo no le pego a nadie, doy mi opinión de lo que veo", decía el presidente del interbloque.

En ese contexto, este lunes Carlos Melconian se quejó de los "halcones" de su propia coalición y afirmó: "Tengo la posibilidad de que la gente cambie porque la sociedad puede volver a demandar otra cosa, y los boludos interpretan que yo quiero cambiar a una mujer de 70 años que hace 30 piensa igual. Todo mierda, todos halcones que no muestran la cara y escriben".

Respectivamente de quienes atacan el plan económico del Gobierno, el hijo del 'Chino' Navarro calificó a Cristina Fernández de Kirchner como la "Viviana Canosa Progresista" en una carta abierta en Facebook, con el título de "Prohibido enojarse". A continuación, los locutores de Modo Fontevecchia leyeron el escrito en vivo.

"No podemos enojarnos con esa tía que grita desde la esquina de la mesa puteando a los planeros, emulando a una Vivi Canosa progresista. Nuestra responsabilidad es no abandonar a nuestro pueblo o seguir estigmatizándolos. Su obligación es democratizar su fuerza, ¿dónde están los mecanismos propios para discutir ideas, propuestas, o algo tan básico como la corrupción en nuestros gobiernos populares?", expresaba la carta.

Y continuaba en otro fragmento: "Cristina Fernández habla en la CTA pero nadie se mueve. Parecen paralizados por los cargos, la foto lo dice todo. Un ejército derrotado que no puede hablar. Orgullo ver a nuestra intendenta Mariel Fernández rodeada de aplaudidores y no aplaudir".

El 28 de junio de 1966, el gobierno de Arturo Illia caía como una fruta madura. El golpe militar de Onganía ocasionó la pérdida del poder del presidente de turno y, en tal sentido de la efeméride, Jorge Fontevecchia presentó audios de los discursos finales del presidente derrocado, "planteando una debilidad política que hoy se refleja", explicó el conductor.

Como cierre, Fontevecchia presentó una serie de audios de los últimos momentos de Illia al mando del Gobierno Nacional sobre distintos hechos que lo interpelaban. El primero habló sobre la política pretolífera y el rol de YPF. "Nosotros no creemos en los monopolios ni en los gasoductos. Menos en esta época donde el mundo se organiza de una manera muy especial donde interviene el Estado, la empresa y distintas entidades y debemos armar conjuntos donde puedan intervenir el mayor número de personas responsables en cualquiera de estos actos de tipo comercial. Lo que nosotros deseábamos, y era nuestra finalidad, era conducir la política petrolera en nuestra República. La política energética del país es una de las bases fundamentales, el desarrollo económico de una República, en este caso nuestra patria, debe ser presidido por YPF", decía Arturo Illia.

Luego, el conductor presentó una imagen donde se visualizó al Presidente en medio de una manifestación al salir de la Casa de Gobierno y un manifestante "le da un tirón de orejas al Presidente transmitiendo lo que era poca autoridad presidencial", comentaba.

El siguiente audio es una respuesta del mandatario al sector agropecuario, donde expresaba: "Nuestra balanza de pagos, es decir, lo que hace a nuestros compromisos contraídos, terminan, en general, no siendo hechos producidos por nosotros. En muy pequeña escala hemos endeudado al país. Pero nuestra balanza de pagos yace también en nuestras reservas y, nuestro país, depende fundamentalmente de la economía".

En el último audio de la apertura del programa se apreciaba a Illia hablando sobre la soberanía económica y las políticas de la Unión Cívica Radical. "Por la manera en que nosotros pensamos, y por cuyos métodos luchamos, no vamos a decepcionarlos de ninguna manera. El sistema republicano federal, ni la democracia, ni la defensa de los derechos humanos, ni de la lucha de cualquier tipo de privilegios, ni por nuestra decisión inquebrantable de emancipar económicamente. Mucho hemos hecho durante muchas épocas, algunos nos iremos y otros vendrán pero yo le aseguro que la conducta de la UCR continuará su compromiso", cerró.

