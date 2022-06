Alberto Fernández sobre el mayor control contra fuga de dólares: "Eran medidas que ya veníamos pensando antes"

En el segundo plenario que compartió con los jefes de Estado del G7 y otros cuatro presidentes invitados en Alemania, el presidente Alberto Fernández se tomó el tiempo para mirar el celular. Siguió de cerca los anuncios económicos del Banco Central y el ministerio de Economía para controlar el sistema de importaciones, en comunicación con Martín Guzmán y distintos funcionarios.

“Eran medidas que ya veníamos pensando desde antes”, contestó el Presidente ante PERFIL y los otros medios que cubren la cumbre en lo que pareció ser una respuesta elíptica a Cristina Kirchner que días antes sobre el “festival de importaciones” y aseguró qué hay que corregir el déficit pero no de manera “salvaje”. Además, dio detalles sobre su cruce con el Primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, por la soberanía de las Islas Malvinas.

— ¿Qué balance hace de la Cumbre y de las reuniones bilaterales?

La Cumbre tuvo algunas cosas auspiciosas. Nos escuchamos y debatimos, con lo cual hay intercambio de posiciones y yo diría que todos estamos conscientes de la necesidad de acelerar el proceso para que la paz se recupere cuando antes y de la gravedad económica que provoca la guerra. Las relaciones bilaterales son distintas de acuerdo a cada país. Con Charles Michel, que es parte de la Unión Europea, hablamos de la posibilidad de que el año que viene hagamos una reunión entre la Celac y la Unión Europea, aprovechando que la va a presidir España. Tuve una extraordinaria reunión con Narendra Modi, el Primer ministro de la India. Quedamos en trabajar juntos. India es una economía de 1.400 millones de personas. La reunión con Mario Draghi fue muy buena, siempre expresa su apoyo a la Argentina en las cuestiones que siguen pendientes en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fundamentalmente hablamos de los sobrecargos. Como dije en el discurso de hoy, ese es un tema que el FMI debe tratar y resolver y que el G20 que se realizó en Roma ya le había recomendado que resolviera. Hablamos también de la posibilidad de que Italia invierta en los proyectos que existen para instalar plantas de licuación de gas, que es un proyecto que tenemos que acelerar para que podamos sacar el gas excedente de Vaca Muerta y exportarlo. Se mostró muy predispuesto. En el mismo sentido fue la reunión con Olaf Scholz, que ya lo había planteado la vez pasada. Me dijo que pongamos los equipos técnicos a trabajar. Y después tuve una reunión con Boris Johnson, que él había pedido. Agradeció la presencia de Argentina. Valoró la posición de Argentina frente a conflicto de Ucrania y Rusia, hablamos sobre las particularidades de la posición argentina. Y yo le planteé francamente, le dije que es muy difícil que nosotros podamos hablar de algo si antes no nos sentamos a hablar de la soberanía de Malvinas. Solo le pido que cumplan con la resolución de Naciones Unidas que año tras año se repite y no logramos sentarnos a hablar del tema. Me dio su posición, que es la histórica de Reino Unido. Le dije que esperaba que pronto reflexionen y cambien y nos sentemos a dialogar a ver de qué modo se reconoce la soberanía de la argentina sobre Malvinas.

Alberto Fernández y Boris Johnson, cumbre en los Alpes Bávaros marcada por la cuestión Malvinas

— Los reclamos que lleva a cada cumbre como la extensión de los derechos especiales de giro, la baja en la sobretasas que a pesar del G20 lo recomendó, no obtuvo resultados. ¿Por qué ahora debería ser distinto?

Tengo buenas expectativas porque en una breve charla que tuve con Kristalina Georgieva me dijo que iba a insistir con el tema para que el directorio del FMI lo trate. Lo que cambio es que a todos nos pasó una pandemia y además se sumó la guerra. La situación hoy es mucho más grave que entonces, además en esta cumbre no fui el único que habló de esto, hablaron los países africanos, habló indonesia y la misma Kristalina Georgieva dijo que los derechos especiales de giro que se habían admitido para el fondo de resilencia había que ver de qué manera aprovecharlos mejor. Así que creo que estamos en un buen camino, hay que seguir peleando, esta es una pelea de todos los días y hay que seguir dándola, estas cosas en el mundo no se cambia de un día para el otro.

— Hoy se tomaron en Argentina distintas medidas sobre las importaciones ¿Con esto alcanza o están viendo la posibilidad de aún tomar más restricciones como puede ser sobre el dólar tarjeta?

No, hoy se tomaron las medidas. Ya las explicó el presidente del Banco Central y el ministro de economía y eran medidas que ya veníamos pensando desde antes y estábamos esperando que el directorio del fondo aprobara el primer trimestre para aprobarlas porque hubieran significado un cambio de condiciones respecto a lo que el fondo había visto y van en el sentido en que se puedan recuperar reservas, que es un objetivos importante y también poner en orden las cuentas públicas porque nosotros no creemos que se pueda vivir eternamente con déficit fiscal así que eso hay que tratar de corregirlo paulatinamente, no hay que hacerlo salvajemente. Hay que hacerlo sin ajuste, el ajuste no lo tiene que hacer la gente, la economía tiene que mejorar pero el Estado tiene que hacer su parte y ese es el sentido de las medidas que se tomaron.