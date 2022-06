El Gobierno avanza con los aumentos de luz y gas y la quita de subsidios

El Gobierno nacionalsigue adelante con el proceso de quita de subsidios en los valores del gas y la electricidad, junto al incremento gradual que será aplicado en función a los niveles de ingreso de los usuarios, la nueva segmentación de consumidores y la declaración jurada que deberán presentar quienes busquen conservar la ayuda estatal.

Las nuevas medidas en relación a las tarifas fueron oficializadas este martes en la Resolución 467/2022, publicada en el Boletín Oficial.

Según indicó la publicación, será la Subsecretaría de Planeamiento Energético la entidad encargada de “realizar el diseño integral y la gestión” de la segmentación de los usuarios residenciales de ambos servicios para determinar quiénes conservarán los subsidios y quiénes no.

Para cumplir con sus objetivos, dicha Subsecretaría deberá “constituir, poner en funcionamiento y mantener actualizado el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)”, el cual se sostendrá en base a las declaraciones juradas que presenten los clientes y también podrá requerir pedidos de información cruzada a otras entidades.

El formulario para reclamar el subsidio

En caso de querer conservar los subsidios, las declaraciones juradas necesarias podrán completarse de forma gratuita y digital en el sitio https://www.argentina.gob.ar, el cual es accesible tanto en computadoras como dispositivos móviles. Dicho documento también podrá completarse en oficinas de atención al público de las prestadoras de ambos servicios y del ANSES.

El formulario, no obstante, todavía no está disponible en la web. "En los próximos días vas a poder inscribirte en esta misma página. Si no tenés acceso digital, vas a poder hacerlo de manera presencial en oficinas de ANSES y en las de los prestadores de servicios", reza el sitio.

Segmentación de tarifas energéticas: cómo inscribirse para no perder el subsidio

Cómo funcionará la segmentación

La nueva segmentación en relación a los subsidios de tarifas, la cual creará tres niveles diferentes de asistencia, se basará en determinados parámetros, como los ingresos mensuales y la cantidad de bienes a nombre del usuario que sea titular de cada servicio.

En consecuencia, los usuarios tanto de gas como de electricidad quedarán divididos en tres grandes grupos que recibirán diferentes grados de incremento en sus facturas y que conservarán, o no, la ayuda estatal.

Asimismo, desde el Gobierno informaron que los usuarios en todo momento tendrán la posibilidad de “requerir la reconsideración” del nivel en el que fueron ubicados a través de un formulario de reclamo, también disponible en el portal https://www.argentina.gob.ar/.

Los usuarios con un mayor poder adquisitivo abonarán la tarifa plena, sin subsidios.

A su vez, los beneficiarios de programas sociales nacionales de transferencia monetaria podrán solicitar ser incluidos en el segmento “Nivel 2 - Menores Ingresos”. Entre ellos se encuentran quienes cobran Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo, AUD, Programa PROGRESAR y POTENCIAR TRABAJO, entre otros.

Será la Subsecretaría de Planeamiento Energético el organismo que informará el padrón de personas que conservarán la ayuda estatal “al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a los demás entes reguladores y autoridades provinciales para la implementación y comunicación a los usuarios”.

Cinco claves para entender la segmentación en las nuevas tarifas para la luz y el gas

Por su parte, los entes reguladores y las autoridades provinciales deberán informar el segmento correspondiente de cada suministro a las distribuidoras de ambos servicios, las cuales implementarán dicha información en los procesos de facturación correspondientes.

Sólo resta definir las normas o pasos a seguir en los casos donde los clientes no hayan presentado la declaración jurada por no haberla podido completar de forma virtual, los mecanismos de facturación y los modos de resolución de reclamos de categorización que sean presentados.

AS/ff