Hernán Lacunza habló sobre el "lunes económico" que cerró con un dólar blue récord a $230 y las nuevas medidas trimestrales a las importaciones que anunció el Banco Central. El economista además criticó al Gobierno Nacional y puso en duda las definiciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su último discurso.

“Me parece que lamentablemente no están buscando la solución a la causa, si miro las declaraciones o enfoques de los voceros están siempre abocados a buscar las causas externas, la guerra, las declaraciones del otro, siempre la culpa es de otro, es un ejercicio de pérdida de tiempo", comenzó Lacunza este lunes 27 de junio, entrevistado en TN, al referirse a la interna del Frente de Todos y el manejo de la gestión financiera.

El exministro de Economía de Cambiemos cuestionó además la suba del gasto público un 17% por encima de la inflación y se refirió al pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no terminó de equilibrar los balances nacionales.

Mapa de las organizaciones sociales: cuántas son y quienes son los principales referentes

“La reacción genética del gobierno, porque es persistente, es más bien de no atacar las causas, sino las consecuencias, por eso hoy tiene un pico de presión", analizó. Para Lacunza, dentro de las causas está el "agujero fiscal" financiado con deuda en pesos e inflación.

“El dólar blue va a valer tan alto como mala sea la calidad de la política económica, es muy mala la actual, cuanto más mala sea mayor será la brecha y más va a ser la válvula de escape que es el dólar blue”, opinó.

Qué dijo Lacunza sobre Cristina Kirchner

Consultado sobre el análisis de la economía nacional que hace ocho días realizó la Vicepresidenta en un acto de la CTA en Avellaneda, Lacunza se manifestó desconcertado sobre sus conceptos y habló de "argumentos marginales".

“Cuando te pasas de gastos sobre los ingresos, financiándolos con afirmaciones polémicas como “la emisión no genera inflación” o la “deuda en pesos no importa porque es en pesos”, es normal que vos a los dos años y medio recojas una inflación en 80% o problemas para renovar los bonos. Las causas de las crisis hay que buscarlas en las cosas que hacemos”, apuntó contra la referente frentetodista.

“El discurso de Cristina me pareció desconcertante con teorías que yo no vi en la biblioteca, que la inflación es consecuencia de la evasión yo no lo vi nunca, no conozco ningún profesional que haya sostenido esa teoría", apuntó.

Por ello, aseguró que a la falta de resultados en materia económica se suman "argumentos más marginales, menos sólidos y no es inocuo, agrava el problema porque demuestra que no se toma nota de las consecuencias de las inconsistencias, y si no se redobla la apuesta con teorías más esotéricas”.

GI/ff