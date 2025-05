Orlando Ferreres: "En mayo, la inflación no va a ser muy alta y será un punto menor que la de abril"

El economista Orlando Ferreres explicó que la aceleración de la inflación en marzo, que llegó a 3,7%, fue generada por la anticiparción de la salida del cepo y estimó que el índice de abril será del 2,7% y “sin pass through”. Al mismo tiempo, pronosticó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será un punto menor en mayo. “La baja de la nafta compensará el aumento de las tarifas”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Orlando Ferreres es economista, fundador y presidente de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados. Se desempeñó como viceministro de Economía en 1989. Anteriormente fue director económico y financiero de Bunge & Born. Actualmente es miembro del directorio del Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA).

¿La inflación vuelve a preocupar o marzo fue sólo un mal dato? Las proyecciones de abril

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Creés que el tema de que la actividad económica haya mostrado en marzo una caída del 1,2% mensual de alguna manera explica esta especie de promesa del ministro Caputo de que va a haber una novedad importante para tratar de “ponerle nafta al auto"? ¿Sería como una especie de "plan platita" de Massa, pero adaptado a las condiciones macroeconómicas actuales?

Yo creo que algo sí. Pero la caída de marzo es inconfundible, ya ocurrió. Con ella no se puede hacer nada. Por eso el ministro está tratando de poner ahora algo de fuego para que haya más actividad. El hecho de que la nafta haya bajado 4% puede ayudar a que la actividad también mejore, por la menor presión de los costos de transporte, por ejemplo. Para nosotros, venía creciendo bien en enero y febrero, pero marzo cayó 1,2%. Entonces, ese tema lo vemos como un problema.

Ahora, a partir de abril, se habría producido una nueva mejora. El salario real de marzo del rubro formal privado dio igual que la inflación, un poquito menos; el sector público dio menos, pero el sector privado informal aumentó 5,7%, más que la inflación. Depende del rubro que tomemos, algunos están mejor y otros peor. Pero el informal, obviamente, había bajado mucho más antes, sobre todo el año pasado. Eso está en recuperación.

El INDEC publicará el IPC de abril el miércoles 14 de mayo.

Si bien Milei ha dicho que la actividad crecerá mucho, un 10% o algo por el estilo, de acuerdo con las cifras que él va previendo, nosotros creemos que nos vamos a encontrar con aumentos del producto durante mayo, junio, julio y hasta febrero. Eso va a hacer que el producto bruto crezca 4,6% en este año, que es un año bastante bueno. Porque en el mundo todo está teniendo recesión o problema de estancamiento, así que la Argentina es uno de los países que más va a crecer en este año. Y, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aún crecería más: 5,5%. Las perspectivas para Milei son buenas para las elecciones de octubre, que va a tratar de consolidar más diputados y senadores en el Congreso. Así que estimamos que pueda andar bien.

Orlando, ¿a qué atribuís esa caída de marzo del 1,2?

Básicamente fue una confusión que hubo en materia del cepo, porque parecía que se iba a sacar todo el cepo. Parecía que iba a ser en esos días y fue en esos días, pero no salió todo el cepo, sino solamente el sector privado, que puede comprar lo que quiera en cuanto a dólares. Pero, en cambio, si sos una empresa que tiene deuda por dividendos u otras deudas, tenés que emitir los BOPREAL, y con eso se podría pagar. Pero yo creo que ahí generó una cierta incertidumbre que provocó esos aumentos de salarios del 9 al 12% y, tanto, que la actividad se resintiera. A mí me parece que esa es la causa de la caída de ese mes, y también que el salario real no se dio para un crecimiento importante respecto de la inflación.

Vos habías previsto un crecimiento de la inflación hacia fin de año porque suponías que iban a sacar el cepo después de las elecciones. Por haber sacado, aunque sea parcialmente reducido, el cepo ahora, ¿creés que va a generar un pass through? ¿O que el hecho de que diera, como algunas estimaciones plantean, en abril una inflación menor que marzo, finalmente va a hacer que sea una salida del cepo sin pass through?

No, yo creo que va a ser sin pass through, porque el tipo de cambio bajó bastante. En consecuencia, trajo una perspectiva de menor incremento de los precios. Nosotros calculamos entre 2,4 y 2,7% por estos tres días de esta semana, que todavía tenemos que recalcularlos, pero más de 2,7% no nos da. O sea que realmente es una inflación casi un punto menor que la del mes pasado. Y, para mayo, también computamos que la baja de la nafta compensará el aumento de las tarifas. En mayo la inflación no va a ser muy alta y será un punto menor que la de abril.

Con toda la responsabilidad de no tener las responsabilidades que vos tenés, de que tus números tienen que ser más o menos exactos, ¿se podría decir que la gente, los actores económicos, anticiparon la salida del cepo y el pass through en marzo, y que lo que tuvimos en marzo fue eso?

Exacto, fue eso. Fue un mes de incertidumbre producto de ese pass through que se empezó a aplicar y que después hubo marcha atrás, digamos. Pero eso generó un movimiento de incertidumbre en la actividad, con la retirada de listas anteriores. Todo eso genera una cierta intranquilidad que provocó esa caída de la actividad desestacionalizada, que venía teniendo crecimientos.

Ya rige la baja en los combustibles de YPF: ¿cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil?

Elizabeth Peger: ¿Qué perspectiva tienen para el esquema cambiario para los próximos meses? Este esquema de bandas, ¿cómo va a funcionar? ¿Si fuéramos hacia arriba o se mantuviera este esquema por lo menos hasta las elecciones, con un dólar bastante más cerca del piso que de ese techo?

Bueno, ahí el margen del mínimo y máximo es del 40% ahora, que inclusive se va a ir ampliando, porque el máximo sube 1% por mes y el mínimo baja 1% por mes. Ahora, los exportadores de granos y petróleo tienen que ir declarando, ahora no tienen más remedio. Y los importadores están contentos, porque el tipo de cambio les da más bajo que antes. O sea que también va a haber una demanda, por el lado de los importadores, de dólares, pero las exportaciones van a superar a esa oferta. O sea, yo creo que el tipo de cambio va a estar un poco más bajo que el promedio de 1.000 a 1.400. Ahora, 40% de margen me parece mucho. Es demasiado margen que se da el Banco Central para que no intervenga. Y sobre todo teniendo en cuenta que tiene que aumentar las reservas, para lo cual convendría tener un tipo de cambio un poco más cercano a la banda superior, que sería lo ideal. Porque también tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de aumentar las reservas, que hasta ahora no están aumentando.

TV cp