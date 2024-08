Pablo Avelluto: "En MAD, la locura es la locura de la moderación"

El exsecretario de Cultura, Pablo Avelluto, acusó a Victoria Villarruel y al ministro Cúneo Libarona de “mentir descaradamente” en torno a las problemáticas de derechos humanos y de género: “El Gobierno marcha en un rumbo de atraso medieval”, apuntó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, destacó la búsqueda de centro del nuevo MAD: “Si unimos la línea de puntos de la democracia, tendremos mejores opciones”, afirmó.

Pablo Avelluto es periodista, exsecretario de Cultura en el Ministerio de Educación y Ciencia. Fue coordinador general del Sistema de Medios Públicos de la ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Gomel (AG): Después de varios meses en calma, Horacio Rodríguez Larreta presentó el Movimiento al Desarrollo, un nuevo espacio que apostará fuerte al centro. Para empezar, hablemos sobre esta presentación en sociedad del nuevo espacio, ¿por qué se lanza ahora?

Un poco la sensación que yo tengo es que es necesario el encuentro hoy, más que nunca, entre quienes compartimos convicciones democráticas respecto a los derechos humanos, respecto a la libertad de expresión y que estamos en contra del desprecio. Tiene que ser diferente para comenzar a dialogar, a debatir, a soñar, a pensar en una política diferente que la que lleva adelante el Gobierno. Todo esto de una manera abierta, sin prejuicios y con personas que piensan diferentes, que hemos estado en veredas distintas y con quienes nos hemos confrontado.

Creo que el Gobierno marcha en un rumbo de atraso medieval, de oscuridad y retroceso de muchas conquistas democráticas que se fueron produciendo a lo largo de las décadas. Entonces, aunque parezca una locura, como nuestro nombre lo indica, en MAD la locura es la locura de la moderación y la de tender puentes. La verdad es que lo siento como algo auspicioso, me genera mucho entusiasmo. Es volver a empezar en la política desde el camino de las ideas y desde el camino del diálogo, en un momento en el que parecen ideas de otra época.

AG: Escuchamos a Cúneo Libarona y a Victoria Villarruel, ahora se ve que es difícil de entender dónde queda parado el PRO. ¿Se puede hablar de un solo PRO?

No lo sé, hace ya muchos meses que me alejé del PRO, cuando Mauricio y Patricia tomaron la decisión de apoyar de manera irrestricta e incondicional a Milei, alejándose desde mi punto de vista de los valores que habían constituido hace 20 años. Entonces, en ese punto, creo que el PRO quedó desdibujado como alternativa, ya no representa aquello que representó y para representar lo que gobierna, nadie mejor que Milei y la gente que lo acompaña.

Entonces, yo lo siento mucho porque ha sido una parte de mi vida, participé con mucho entusiasmo y compromiso, pero hay un momento en el que sentís que el lugar que te cobijó ya no te cobija más, y entonces hay que levantarse y seguir. En ese sentido, para mí eso es enormemente positivo.

Uno podría haberse quedado en el lugar cómodo, en esa idea de como nuestros votantes se fueron hacía allí, entonces hay que ir hacia allí. Pero prefiero priorizar las convicciones, prefiero encontrarme con gente que comparte esas convicciones y hacer políticas desde ese lugar.

Para Avelluto, quien acompañó al expresidente en su gestión, afirmó que no encuentra que Mauricio Macri tenga relevancia política actualmente.

Elizabeth Peger (EP): Has estado muchos años al lado de Macri, acompañándolo en la gestión e incluso en temas más personales como la publicación de su libro. ¿Qué Mauricio Macri ves hoy?

Bueno, la verdad es que veo a alguien que ha desdibujado su liderazgo, que hoy es sí pero no, no pero sí. Ha perdido nitidez y definición. En 2015, yo encontré a un Macri que planteaba la unión de los argentinos, la superación de las antinomias, y que combatía la pobreza. Pero tendrá sus razones, y no por eso dejará de ser una persona a la que respeto, por la que siento una enorme gratitud y a la que la historia le dará a su presidencia un lugar muy importante.

Pero hoy no encuentro mucha relevancia de Macri en su accionar político desde hace un tiempo. El PRO perdió su identidad nacional y lo que me pasó a mí, le pasó y le sigue pasando a mucha gente que creyó en esos valores y que hoy encuentra que esos valores ya no son representados por su fuerza política.

La ampliación del MAD a otros espacios

EP: En ese espacio de moderación con el que se plantea esta constitución del MAD, ¿qué expectativas tienen de acertamiento y de conformación de algo más amplio, sumando sectores que no vienen del mismo lugar, ya sea del peronismo o del progresismo?

Claramente, es un espacio de puertas abiertas, en tanto compartamos el valor de la democracia, el pluralismo, la diversidad, y el valor del desarrollo como eje central de cualquier política económica, y la inclusión en la justicia social. Todos están invitados a conversar, a debatir, a discutir y a acordar. Es eso que hoy parece haberse abandonado, que es el debate de ideas.

Parecieran estar muy convencidos, muchos argentinos, de que el anarcocapitalismo y el ideario de los libertarios es el único camino posible para la Argentina, y para mí eso no es otra cosa que un experimento autoritario. Y en ese experimento autoritario, quienes no lo compartimos, tenemos que salir de la indignación cotidiana que nos generan cosas, como las de Villarruel o las del propio Presidente diariamente, a través de las redes sociales y en sus discursos insultantes, para pensar ideas mejores para los argentinos.

Es que de eso se trata la democracia, porque con la queja, con el lamento y con la indignación, simplemente estamos dando un primer paso, pero es un paso insuficiente. Es necesario pensar ideas, es necesario pensar políticas públicas, es necesario que nuestras ideas sean mejores que las de ellos, dar todos los debates y sumar a todos aquellos que compartan estos valores en esta discusión. Después, cuál será su destino político o electoral vendrá más adelante.

La narrativa libertaria en contra de "batallas ganadas"

EP: Ayer escuchamos a Victoria Villarruel hablar de la reapertura de las causas y el planteo de Cúneo Libarona. Es como que también el espacio libertario decidido en imponer agenda nos saca del lugar habitual de la agenda o de la discusión de temas que creíamos que ya estaban resueltos y discutidos. ¿Cómo se sale efectivamente de esa trampa que impone el discurso dominante?

Bueno, primero se sale con la verdad. Victoria Villarruel miente descaradamente cuando dice que nunca fueron perseguidos los montoneros. De hecho, el expresidente Alfonsín, a poco de asumir, instó en el decreto anterior al que planteó el juzgamiento de los jefes de las Juntas Militares, y fue quien planteó la persecución penal a los jefes de las organizaciones armadas. Y fue el presidente Menem quien los indultó. Y hoy su retrato cuelga entre los pósters de la sala con la cual el Presidente considera que debe decorar la Casa Rosada.

Yo estoy orgulloso de vivir en una sociedad diversa, porque conviven en nuestra sociedad distintos modelos de familia y porque eso está garantizado por las leyes y por la Constitución. Cúneo Libarona también miente cuando plantea que el género no existe. Al contrario, lo que está dejando de existir en la Argentina, y eso es enormemente preocupante, es la diversidad y el pluralismo. Eso es lo que estamos perdiendo. Al mismo tiempo, nos lleva a encontrarnos con personas, con sectores y con ciudadanos con los que hemos disentido, pero que compartimos estos mismos valores.

Entonces, la manera de salir de esta trampa es dando los debates, es agrupándonos, manteniendo nuestra diversidad y pluralidad, pero encontrando los puntos comunes como en aquellos viejos juegos que hacíamos cuando éramos chicos donde íbamos uniendo la línea de puntos.

Si vamos uniendo la línea de puntos de la democracia, los derechos humanos, la diversidad, la inclusión y el desarrollo, vamos a poder construir una figura que seguramente va a poder plantearle a la sociedad y al electorado opciones mejores, opciones contemporáneas, que no son otras que las que han llevado adelante los países a los que nos gustaría parecernos.

El Presidente tiene razón cuando dice que es el primer presidente anarcocapitalista y libertario del mundo. Ahora, no hay ningún registro en la historia de que un país haya salido adelante con estas ideas. Por eso creo que es un experimento que va a terminar muy mal.

AG: Sí, el famoso cordón sanitario del que se viene hablando, ¿no? Esa necesidad de buscar los puntos mínimos de contacto. ¿Es así?

Sí, y que no son tan mínimos. Estamos hablando ni más ni menos que de democracia y derechos humanos. Estamos hablando de algo que constituye nuestro sistema democrático y que tiene que ver con la sociedad en la que queremos vivir, que evidentemente no es la misma sociedad con la que sueña y fantasea este gobierno.

