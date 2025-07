Pablo Blanco: "Espero que los gobernadores no se echen atrás"

El senador nacional Pablo Blanco exigió a los gobernadores que “no se echen atrás” en la defensa de la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aprobada por el Congreso. Sobre una eventual negociación del Gobierno para no vetar esos fondos a cambio de apoyo al veto presidencial sobre las leyes de movilidad jubilatoria, moratoria previsional y discapacidad, el legislador afirmó que los mandatarios cercanos a Casa Rosada “ya instruyeron a sus representantes para que no estén presentes en la sesión”. “De venir el veto, voy a insistir, convencido de que es lo que corresponde”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Pablo Blanco es senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego del bloque de la Unión Cívica Radical. Fue diputado de la Legislatura de Tierra del Fuego en 1991 y entre 2011 y 2019. Preside la Unión Cívica Radical en su provincia. Es contador y antes de dedicarse a la política trabajó en el Banco de Tierra del Fuego.

Encuesta: La Libertad Avanza se impone en 6 de las 8 provincias que renuevan senadores

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ayer usted dijo: “Un presidente no puede retuitear mensajes que llaman a bombardear el Congreso y matar a los diputados y senadores. Es un atentado simbólico contra la democracia”. Y agregó: “Me gustaría ver a algún fiscal actuar de oficio”. ¿Por qué no es usted mismo quien hace la denuncia? Yo coincido con usted en que los retuiteos son equivalentes a emitir un mensaje. Uno tiene la responsabilidad como si lo hubiera escrito. En mi caso, hice una denuncia por llamar al odio y atentar contra la convivencia pacífica de los argentinos. Los fiscales pueden actuar de oficio, pero si usted hace una denuncia, están obligados a actuar. Así que le propongo que la haga, y de paso que me comente por qué le llamó tanto la atención.

Por supuesto que estamos analizando la situación. Yo lo decía en ese momento porque creo que es de una gravedad tal que instaría a que algún fiscal de oficio lo haga. Pero quédese tranquilo que nosotros vamos a hacer la denuncia correspondiente. Me parece que es gravísimo, por lo menos, que la máxima autoridad nacional tenga este tipo de actitud hacia otro poder del Estado, un poder de la democracia. Me parece sumamente grave. Pero bueno, para algunos seguramente esto será normal. Para mí, no lo es.

Hablábamos también con el jurista Gargarella, que planteaba que había hasta ignorancia respecto del nivel de responsabilidad en gente que no conoce el marco jurídico. Cree que por el hecho de que se retuitea no hay responsabilidad. Pero más tarde o más temprano va a haber una catarata de condenas, porque obviamente la Justicia es bien clara en ese sentido: quien retransmite una ofensa, una calumnia o una injuria es tan responsable como quien la emite. ¿Usted cree que hay ignorancia? ¿Hay despreocupación respecto del futuro? ¿Cuál es su hipótesis de qué hace que lo diga?

A mí me parece que el Presidente tiene el criterio de que él puede hacer lo que quiera, y que está por sobre todo. Me parece que eso es lo más grave. Él no acepta los límites que la democracia le estipula a cualquier ciudadano, y con mayor razón a un presidente de la Nación. Entonces, cree que es indemne, que puede hacer lo que quiera. Cree que la Argentina lo eligió como emperador, como rey, y que todo debe estar supeditado a sus decisiones, a sus caprichos y a su quehacer. Me parece que esto no es así, lamentablemente para su manera de ser. Vivimos en un país distinto al que él se imagina.

Un fiscal determinó que la cuenta del presidente en X (ex Twitter), lo representa como presidente, no solamente como ciudadano. Aunque alcanzaría solo como ciudadano para que cualquier calumnia o injuria sea punible.

Por supuesto. Fíjese que en el caso del tema de Libra, muchos decían que lo había hecho a título personal. Pero con el tilde especial que tiene su cuenta personal, como bien dijo el fiscal, lo que él hace lo hace como presidente de la Nación. Y que es una sola persona. Él no es presidente de la Nación en horarios determinados. Es presidente de la Nación las 24 horas del día hasta el 10 de diciembre de 2027, si es que la gente no lo reelige. Así que él se debe hacer cargo, y todo lo que hace lo hace como presidente de la Nación. No es que en algún momento es presidente y en otro es un ciudadano común.

¿Cómo se imagina que evoluciona el tema del Congreso? Ayer Sturzenegger decía que él no vetaría los ATN. Es decir, que una manera de conseguir la voluntad de los gobernadores es dejarles pasar los ATN, que tienen que ver con el presupuesto de cada una de las provincias, y sí vetar el resto de las leyes. ¿Se imagina que ese va a ser el camino que termine avanzando como estrategia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo?

Y a lo mejor eso va a avanzar sobre los gobernadores. Yo creo que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad, cuando le solicitaron bajo firma al Congreso Nacional —más precisamente al Senado— el tratamiento de esos temas, lo hicieron porque lo analizaron con detenimiento y creen que es lo que realmente corresponde. Y por supuesto que nosotros acompañamos, porque estamos convencidos de que esos recursos —que no son distribuidos como corresponde, a los fines por los que son recaudados— deben volver a las provincias, y no ser utilizados en un fondo específico. Así que yo espero que los gobernadores hayan analizado detenidamente las cosas y que no se echen atrás.

Pero bueno, en ese caso, suponiendo que el Gobierno diga que parte del proceso de negociación es no vetar lo que tiene que ver con el presupuesto de los gobernadores, pero sí el resto, como forma de conseguir apoyo para que no haya dos tercios que rechacen el veto del Presidente, ¿se imagina que, en ese clima de intercambio con gobernadores más cercanos al Gobierno, esto prosperaría?

Y calculo que algunos que están más cercanos al Gobierno ya instruyeron a sus representantes para que no estén presentes en la sesión. Pero bueno, de ser así, yo le puedo adelantar mi postura: yo voté convencido, y de venir el veto voy a insistir, convencido de que es lo que corresponde.

¿Cómo imagina usted que va a cambiar el Congreso el 10 de diciembre? El presidente dijo: “Los espero el 11 de diciembre”.

Yo creo que, por supuesto, que La Libertad Avanza va a mejorar su representación, tanto en Diputados como en Senadores. Pero hagamos un ejercicio mental: supóngase que La Libertad Avanza gana en las ocho provincias donde se renuevan senadores. Vendría a obtener 16 senadores. Sumados a los seis que tiene, llegaría a 22 senadores de 72. Esa representación, si bien va a mejorar, lo va a obligar también a seguir teniendo reuniones o conversaciones para funcionar con el resto de la oposición. Y lo mismo va a suceder en la Cámara de Diputados. Haciendo la mejor elección, puede llegar a 80 o 90 diputados, pero son 257. Lo que va a tener que hacer es lo que ahora muchas veces él reniega de hacer, que es conversar y acordar con otros sectores. Y él está utilizando el mismo método que siempre criticó, que es la billetera. Pero otros usaban la billetera y cumplían. Él promete y no cumple, que es peor.

Alejandro Gomel: El otro día, en la sesión, se mostró muy enojado con Patricia, con la ministra de Seguridad, que estaba intentando instruir a la vicepresidenta para que se retire, para que no se haga la sesión. Y hay un enojo muy fuerte del Presidente y los suyos con la vicepresidenta. ¿Cómo lo ve usted desde el Senado? ¿La vicepresidenta colaboró con la sesión?

La vicepresidenta cumplió con su función. A mí, lo que más me molesta es cuando se critica desde la ignorancia y se utiliza todas las facultades que tiene el Ejecutivo Nacional —a través de sus distintas formas de distribuir la información— para permanentemente adjetivar con mentiras. La sesión del otro día es legal, que se fijen en el reglamento del Senado. En la sesión preparatoria de cada año no solamente se eligen autoridades y las comisiones, sino que se fija el día y la hora de las sesiones ordinarias en el transcurso del año. Y son todos los miércoles y jueves de cada mes.

Después, si uno va al reglamento, dice que las sesiones ordinarias no necesariamente tienen que ser citadas por la presidenta de la Cámara, sino que si se reúnen 37 senadores —que es el quórum— ya se conforma la sesión. Porque, si no, de otra manera, la voluntad de una sola persona haría que el Congreso, si así lo dispusiera, no sesionara nunca. Entonces, está todo previsto en el reglamento. Pero el Gobierno, que tiene la intención de criticar todo aquello que no le conviene, utiliza la ignorancia o, si no, la mala intención de desinformar a la gente. Porque está todo claramente especificado. Y la sesión del otro día no es legal: es recontra legal.

El INDEC publica la inflación de junio de 2025

AG: Patricia Bullrich estuvo mucho tiempo en el Congreso. No creo que no conozca el reglamento.

Bueno, entonces lo hacen a propósito. O son ignorantes, o lo hacen de mala leche. Porque claramente el reglamento del Senado especifica cómo son las sesiones, y la del otro día fue recontra legal. Un montón de constitucionalistas lo dijeron a través de distintos medios.

Elizabeth Peger: Le quería preguntar puntualmente por su provincia, porque Tierra del Fuego es una de las provincias que va a tener que elegir senador. Una encuesta advierte que La Libertad Avanza tiene una performance importante, e incluso podría ganar las elecciones. Me generó inquietud por toda la situación de la promoción industrial en la provincia y los aranceles que se les imponen a lo que se produce en la provincia. La actividad industrial es la principal actividad productiva. Me extrañaba esto de que La Libertad Avanza apareciera como la fuerza política eventualmente más votada en un contexto de estas características. ¿Qué ve usted allá?

Aparentemente, no solamente por la encuesta que salió publicada ayer, sino otras encuestas anteriores que yo he visto, indicaría eso. La verdad que a mí también me sorprende. Pero el tema de las encuestas es muy especial. No es que yo no crea en las encuestas, yo creo que son situaciones del momento. Pero también, me refiero a un año y medio antes de las elecciones presidenciales nadie dudaba que Horacio Rodríguez Larreta iba a ser presidente de la Nación. Todas las encuestas iban en ese sentido. Y resulta que ni siquiera pasó la interna. Así que hay que ver, hay que trabajar.

Usted vio que en esa encuesta la Unión Cívica Radical prácticamente no existe. Lo mismo decían en 2019, que el radicalismo no existía, o que Juntos por el Cambio no existía para la elección de senadores y diputados. Y sin embargo, yo entré como senador, y entraron los diputados. Entonces, hay que trabajar en ese sentido. Yo respeto las encuestas, pero trabajo para un objetivo, y deseo que la sociedad de Tierra del Fuego no le dé un acompañamiento al Ejecutivo Nacional. Porque la verdad que ha hecho muy poco para que Tierra del Fuego mejore su situación.

TV/EM