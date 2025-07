En medio de un tenso escenario entre el Gobierno y las provincias, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró que el Poder Ejecutivo “va a conversar” con los gobernadores para lograr “sostener el veto” a los proyectos de aumento jubilatorio y de emergencia en discapacidad aprobados el jueves pasado en el Senado. “Estamos negociando en un clima de momento electoral”, dijo.

“El Gobierno está conversando permanentemente con los gobernadores. De hecho, yo dialogo con los gobernadores. No veo que tengamos que hacer nada que no hagamos habitualmente”, declaró el funcionario este domingo en una entrevista televisiva en TN, y remarcó que la intención desde Casa Rosada es “obtener el veto en primera instancia” del paquete de medidas aprobadas en el Congreso.

Sobre la negociación con las provincias, dijo: “No es que el diálogo sea o no sea exitoso. Hay veces que se pueden obtener resultados y hay veces que juegan otros factores, por lo que no se obtienen”. En este sentido, Francos aseguró que la conversación está condicionada por el “proceso electoral”, porque “muchos sectores políticos en las provincias quieren hacer alianzas”.

“El presidente Milei tiene buena imagen en todo el país y la gente está apoyando las políticas de recorte del gasto, eliminación de organismos y reducción de personal. Hay gobernadores que saben que en su provincia Milei está muy bien y quieren acordar con nosotros o acercarse políticamente”, declaró.

El Gobierno buscará el apoyo de las provincias en el Congreso para sostener el veto a las leyes aprobadas.

Según indicó el principal interlocutor con los gobernadores, el Gobierno aguarda que las leyes lleguen al Ejecutivo para avanzar con el veto. Una vez ratificada esa medida, buscarán garantizar que la oposición no reúna los dos tercios necesarios en Diputados para rechazar los prometidos vetos del Presidente.

Durante el fin de semana había comenzado a circular la versión de un posible acercamiento entre el Gobierno libertario y los gobernadores en la inauguración de la Exposición Rural el próximo jueves, a la que fueron invitados los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno. Sin embargo, Francos desmintió el rumor, aunque confirmó que han acordado reuniones “con varios gobernadores”, aunque no precisó fechas.

Según detalló, el objetivo de los encuentros es volver a explicarles a los mandatarios provinciales por qué la Nación “no está en condiciones de aprobar ese aumento del gasto sin una fuente de financiamiento”.

El jefe de Gabinete también se refirió al nuevo capítulo de la interna entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien respaldó el paquete de iniciativas que recibió luz verde en la Cámara Alta y le recriminó al mandatario libertario “que ahorre en viajes y en la SIDE”.

Victoria Villarruel apuntó contra Javier Milei en redes sociales luego de el mandatario la tildara de "traidora".

Si bien Francos mantuvo su habitual línea dialoguista y sostuvo que “está claro que el presidente Milei y la vicepresidenta están en desacuerdo”, dijo que los dichos de la presidenta del Senado “no tienen sentido” y reclamó “que se mantenga dentro de los carriles que correspondan”.

“Me parece que no sirve seguir echándole nafta al fuego. Lo mejor es bajar un poco, porque lo que ha dicho la vicepresidenta no tiene sentido. Habló de viajes y de gastos de la SIDE. Eso no tiene ninguna relación en términos de magnitud con el gasto que implica cualquiera de las leyes que se aprobaron en el Senado. Me parece que fue un comentario desafortunado”, concluyó el ministro.

