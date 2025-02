Pablo Juliano: "Milei hace carancheo"

En medio de la disputa entre Javier Milei y Axel Kicillof por los hechos de inseguridad en el conurbano bonaerense, el diputado Pablo Juliano aseguró que tanto el Gobierno nacional como el provincial son responsables y dijo que el Presidente busca “cambiar el eje” para “tapar la gravedad institucional” que expuso el caso de las criptomonedas. “El tema que se tiene que abordar con seriedad, no con carancheo”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Pablo Juliano es diputado nacional y presidente del bloque Democracia para Siempre.

Alejandro Gomel: ¿Van a ir mañana a escuchar a Milei en el recinto?

Nuestro bloque va a concurrir con una delegación mínima. Yo voy a ir, y me va a acompañar la diputada Marcela Coli, que es vicepresidenta del bloque, y algún diputado más. Lo que entendemos es que el Presidente, en vez de utilizar ese espacio para brindar un mensaje, lo usa de espectáculo para seguir agrediendo. El Presidente usa el odio como insumo. Entonces, hay algunos diputados que entienden que no hay que prestarse a eso.

AG: Hoy le pidió la renuncia al gobernador Kicillof. ¿Qué opina de esto?

Milei hace carancheo. Yo le pediría que no abandone a los bonaerenses por las diferencias que tiene con Kicillof. Yo también tengo diferencias con el gobernador, y me parece que es tanto responsable el ministro de Seguridad de la provincia como la ministra de la Nación, que anda diciendo que va a poner un alambrado para frenar el narcotráfico. ¿Vos sabés lo que es la seguridad de la provincia de Buenos Aires? El país entero vio lo que pasó con Kim, no hace falta agregar más nada. Me parece que busca cambiar el eje.

Me da la sensación que es para tapar la gravedad institucional que lo dejó expuesto con el caso de las criptomonedas. Es como que se agarran de un caso y hacen de eso una sentencia. Pero la política tiene que perder el miedo a hablar de los temas de seguridad y olvidarse que, porque vos hablas de los temas de seguridad, te estás derechizando, porque no tiene que ver con Zaffaroni o con Giuliani. Estás hablando con alguien que cree que este Gobierno de un nuevo populismo, y los populismos siempre caminan por el andarivel de reducir la conversación a un eslogan.

Como buen bonaerense que soy, creo que es responsable el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es responsable el gobernador, es responsable la ministra de Seguridad de la Nación y es responsable el Presidente de la Nación. Millones de argentinos viven en el conurbano con miedo, mientras que el Gobierno nacional hace politiquería.

Elizabeth Peger: Además, la inseguridad no es un problema solamente del conurbano bonaerense, es un problema de todo el país. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires hemos tenido una fuga de presos sistemática. Ni que hablar de Rosario y varios lugares de la provincia de Santa Fe.

Es cierto. Los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires tienen que pagar la nafta de los patrulleros porque no les alcanza. Cuando en un pueblo chico se da una situación de robo de motos o de inseguridad, se pierde hasta la posibilidad de dormir con la puerta sin llave. Estamos en presencia de un tema que se tiene que abordar con seriedad, no con carancheo, y no es un baño de sangre.

Si vos sos Presidente de la Nación e identificás esa situación en alguna de las provincias, lo que tenés que hacer es arremeter contra el problema, porque si no es subestimar a la gente. Yo entiendo toda la telenovela de Milei y Kicillof, pero lo único que le pido al Presidente es que no se olvide que los bonaerenses vivimos todos los días con el corazón en la boca. No podés mandar a tus hijos a hacer los mandados a una cuadra y media porque vivís con miedo permanentemente.

La política tiene que perder el miedo a debatir estos temas y dejar de evitar siempre caer en el Boca-River. Acá lo que está en juego es la calidad de vida, es la vida en sí misma. Lo que pasó en La Plata nos partió el medio a todos, porque Kim salía de hacer gimnasia, estaba sentada esperando que la mamá la pueda llevar. Fue una atrocidad lo que pasó, pero da cuenta del nivel de ruptura de la convivencia elemental. Su padre habló con total entereza.

En ese sentido, hay que prestar atención al presupuesto que se gira en seguridad, tanto en la provincia como lo que tiene que hacer la Nación en materia de presupuesto. Pasa esto cuando se combate la inseguridad sin equipamiento, sin un debate serio, sin una presencia del Estado, pasa esto. Cuando el Estado se achica y se corre, pasan estas atrocidades.

Claudio Mardones: Estamos a dos parpadeos del arranque de la Asamblea Legislativa. El diputado de su bloque y exjuez federal, Fernando Carvajal, le pidió al presidente Javier Milei, y especialmente a la Corte, que no le tomaran juramento a Manuel García Mancilla. Lo hizo anteayer. ¿Cuáles son los resortes que puede utilizar el Senado específicamente?

Lo que se presentó fue en cabeza del diputado Fernando Carvajal. Me pone muy contento tener dentro del bloque a alguien que fue juez federal en Formosa. Está parado arriba de la ola de la institucionalidad y viene batallando para que la provincia de Formosa se haga cargo del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Milei habla de la intervención de la provincia de Buenos Aires, pero que hable de la intervención de Formosa, que no mire para el costado. La Corte dijo que no Gildo Insfrán podía ser hiper reelecto, que era inconstitucional el mandato que tenía. Por eso, Fernando Carvajal siempre está parado ahí, donde va a caer la pelota para cabecear.

Ayer enviamos una nota a la Corte pidiéndole que no le tome juramento a García Mancilla. Con Fernando lo pudimos firmar con un conjunto de diputados. Lo que digo es que con muy poco se puede defender la institucionalidad. Fue exhaustivo el detalle que le dimos, tanto en un caso como en otro. Se habla de que el Presidente, en su Boletín Oficial, habla del artículo 99, inciso 19, y dice que estaba en receso el Senado. Pero la vacante de la doctora Highton de Nolasco se produjo en octubre de 2021. Le dijimos a la Corte que no le pueden tomar juramento a García Mansilla porque el Presidente se está amparando mal en un artículo de la propia Constitución.

El otro juez, Lijo, tiene que renunciar a su jurisdicción de juez federal, porque el mismo boletín que los nombró como jueces dice que es para darle celeridad a la justicia. Si entonces el doctor Lijo va a integrar el staff de la Corte Suprema de Justicia, tiene que dejar la vacancia de la primera instancia para que se llene con otro juez, porque si no nos mordemos la cola. Eso fue lo que le dijimos nosotros a la Corte, que está llena de incongruencias la nominación de estos jueces. El propio García Mancilla, hace 5 meses atrás, dijo en las audiencias en el Senado que nombrar jueces por decreto erosiona la calidad constitucional, incluso dijo que no aceptaría asumir. Esa es la teoría de los actos propios que nosotros también le recordamos a la Corte Suprema en la nota que le enviamos con el doctor Carvajal a la cabeza.

Tenemos que prestarnos un poco más de atención. Desde Democracia para Siempre somos uno de los pocos bloques que es una oposición férrea pero racional, institucional, que da cuenta que, en definitiva, el único camino para que el crecimiento de la Argentina pueda ser sustentable y sostenible en el tiempo es con calidad institucional, no con caprichos.

AG: ¿El escándalo con las cripto podrá tener algún correlato en el Congreso?

Nosotros convocamos a una sesión especial para el día 11, en donde pedimos que se trataran todos los proyectos relacionados con el tema, que son creación de comisión, pedidos de informe e interpelaciones, que incluso alcanzan a la propia secretaría General de la Nación, Karina Milei.

Más que tener el convencimiento de que se tiene que hablar de juicio político, porque el juicio político es la solución final, nosotros decimos que antes que sacar una tajada política, lo que hay que buscar es la verdad. Queremos saber indefectiblemente qué es lo que pasó, en términos institucionales. La justicia verá si hubo delito penal, pero nosotros queremos seguir la investigación institucional y saber si esto le va a afectar o no a nuestro país, porque el que puso ese tuit fue el Presidente de la Nación, que con ese tuit pudo haber perpetrado una estafa enorme. Sin ese tuit, nada de todo esto hubiese existido.

Por ende, el Congreso sanciona leyes, pero también tiene un pequeño rol reservado allá en el fondo de ser el que le coloca el equilibrio institucional a la cosa. Por eso nosotros dijimos desde el arranque que tenía que haber una comisión investigadora. Entonces, en ese aspecto, invitamos al bloque del PRO, al bloque de la Unión Cívica Radical, que han salido en comunicados a mencionar la gravedad institucional. Fíjense cómo se retroalimentan esa gravedad institucional, que el propio gobierno dice que no hay que investigar esto. Al principio dijeron que se iban a investigar ellos mismos, y después que no era tan grave. Digámosle a la justicia norteamericana que no es tan grave, a ver si piensa lo mismo.

