En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el pediatra Oscar D’Onofrio explicó que el presidente Javier Milei pudo haber sufrido de una “frontalización”, una condición que provoca conductas violentas y es causada por un daño anatómico o emocional durante la infancia.

Oscar D’Onofrio, médico pediatra y neonatólogo, elaboró un diagnóstico médico sobre el estado de salud del presidente Javier Milei, a quien le detectó una edad cronológica y emocional de un niño dañado a los 5 años.

¿Qué quiere decir con su diagnóstico de un niño dañado a los 5 años?

No sé si el Presidente entra en esto, pero una vez que pueda expresar lo que estuve investigando, por ahí entra. No lo sé porque no soy el médico de él, obviamente. Primero, tenemos que analizar dos factores. Uno es la parte anatómica cuando hay un daño en el lóbulo frontal, lo que produce una frontalización, que significa que se transforman en violentos de todo tipo.

El otro factor es el emocional. Desde que el recién nacido está en el útero, a los 3 meses ya empiezan a formarse interconexiones neuronales que pueden ser dañadas por factores climáticos, como, por ejemplo, rayos ionizantes, tomografías, plaguicidas y, por supuesto, el déficit nutricional y de vitaminas. Separadas estas dos cosas, es sorprendente ver el cerebro de un feto, destacándose la cabeza, el macizo facial y las extremidades.

A partir de ahí, comienza a sucederse una serie de factores en los lóbulos frontales que llegan a la adultez. Yo seguí a tres pacientes en el transcurso de su evolución, y debido a las características que tenían durante el periodo de la primera infancia, los padres vinieron y me consultaron sobre este muchacho que ya tiene entre 20 y 25 años, y la resonancia arrojó frontalización. Así hay muchas personas con más edad que son personas con alto grado de violencia, de todo tipo.

¿Qué sucede? Estas son etapas de la infancia donde se comportan de manera agresiva, y los chicos, en general, tienen cierto grado de crueldad. Si esa conducta continúa en la adolescencia y en la adultez, entonces estamos en un problema. Acá hay un muchacho, que da pena, que mató a varias personas cruelmente. Todavía está en la cárcel y no se quiere ir. En los padres, esta cosa incontrolable retroalimenta sensaciones de frustración y ambivalencia afectiva hacia su hijo alrededor de los 5 años.

Si a los 3 años, un chico en el jardín tiene un alfajor y el otro tiene una galletita, se lo intercambia. Entonces, los adultos se quedan con esto y me preguntan por qué y yo les contesto a ellos que me digan por qué, pero no lo saben. Es porque los hace feliz. Cuando llegan a los 5 años, esto cambia porque lo empiezan a medir, y esto es la educación de los padres. Así van criándolos y emocionalmente llevándolos para un lugar que no tiene sentido. O sea, la solidaridad es el principio de la raza humana, si no, no hubiera crecido.

Entiendo desde el lego en la medicina que hay aspectos de los filos genéticos, lo educativo, lo conductual y lo dado en el contexto en el que la persona se educa. Ahora, usted dice que se puede ver un daño en el lóbulo. ¿A través de una prueba médica objetiva se podría descubrir que una persona está afectada?

Natural.

¿Y usted cree que esto habría que pedírselo a todos los funcionarios públicos para entenderlo?

Sí, por supuesto, especialmente cuando uno analiza la historia clínica y la historia educativa de una persona.

