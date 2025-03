La ministra de las Mujeres y Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz se refirió a los preparativos de la marcha por el Día Internacional de las mujeres que se celebrará el 8 de marzo y consideró que la convocatoria será masiva. La funcionaria de Axel Kicillof recordó que en los próximos días vence la moratoria previsional y remarcó que 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar. “Nos sobran las razones para salir a defender todos los derechos que las mujeres hemos conquistado”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Estela Díaz es una militante social y sindical y feminista argentina, en línea desde el 2019, ministra de las Mujeres y Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, ratificada en 2023 por el gobierno de Axel Kicillof.

¿Cómo se prepara la provincia para una nueva movilización del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en tiempos de Milei, quien cerró el mismo Ministerio que usted ocupa a nivel provincial, a nivel nacional?

La verdad es que nos preparamos como todos los 8 de marzo, que son momentos de movilización. Una movilización no sólo federal, en todo el país y en nuestra provincia, en las grandes ciudades, sino también en las pequeñas localidades y en el mundo entero, porque la verdad es que desde principios del siglo XX se conmemoran los 8 de marzo.

Este, en particular, nos sobran las razones para salir a defender todos los derechos que las mujeres hemos conquistado en la Argentina a partir de la democracia, pero también para ratificar el compromiso por vivir, por querer vivir, por tener no solo el deseo, sino la necesidad y lo justo que es vivir en una sociedad sin violencias de género, sin discriminaciones, sin discursos que estigmaticen.

Además, tenemos un Estado nacional que elimina las políticas que asisten, atienden y acompañan las necesidades que las mujeres tienen en la sociedad. Así que, hay muchísimas razones para que el anticipo que tuvimos con la marcha LGBT el primero de febrero, se replique y más todavía también este 8 de marzo.

¿Usted espera que las actitudes negativas hacia el colectivo femenino por parte de Milei generen el efecto contrario y que haya una movilización mayor cada año?

Nosotros estamos viendo que las mujeres, lo vemos en general, lo vimos en torno al voto a Milei y que las mujeres mayoritariamente no acompañan las decisiones políticas que Milei está tomando.

No solo este día en movilización, por supuesto que es un día muy especial porque también uno hace balance, se encuentra, se organiza para movilizarse, pero también, en general, vemos que las mujeres no acompañan sus decisiones. Todos los sondeos de opinión que han recorrido los distintos temas que él plantea en torno al rol del Estado, las mujeres no estamos de acuerdo.

Porque, además, invita a una convocatoria para privilegios, para privilegios mínimos de sectores sumamente concentrados de la economía, y siempre las mujeres hemos estado afuera de esos privilegios. En realidad, las mujeres estamos en la tarea de cuidado, de acompañamiento, con un papel en las familias, un papel en las comunidades.

Y cuando se deteriora la presencia del Estado en salud, en educación, en las personas con discapacidad, eso deteriora aún más la vida de las mujeres porque somos las que cuidamos a la comunidad mayoritariamente y cuidamos a nuestra familia. O sea, que hace que nuestra vida esté empobrecida, no solo económicamente, sino también de tiempo.

Claramente hay que defender los derechos que se conquistaron. Voy a dar un ejemplo: el 23 de marzo se termina la moratoria previsional en la Argentina. Por lo tanto, a partir de ahí, nueve de cada diez mujeres no van a poder jubilarse y, guarda que no logren aumentar la edad jubilatoria, que es lo que quieren, porque ahora son 60 años.

O sea, “jubilación: afuera para las mujeres”, dice el presidente de la Nación. Cuando nosotras, en la sociedad aportamos, no solo el trabajo remunerado, que lo hacemos en la informalidad, no por la voluntad. La trabajadora o el trabajador no elige la informalidad, eso es lo que te impone el sistema, que no da oportunidades de trabajo registrado y formal.

Pero, además, hacemos todo el trabajo de cuidado no remunerado. Entonces, eso nos envía a una pobreza en la vejez y sin el derecho básico, por lo menos, a una jubilación mínima. Bueno, es muy fuerte ese mensaje para las mujeres en edad activa, porque, en algún momento, vamos a llegar a la edad de jubilarnos. Así que, por lo tanto, esto que digo, que hay muchas razones para resistir y para enfrentar estas políticas, y para demandar a Milei, porque, en 30 años de democracia, es la primera vez que no hay un organismo institucional nacional que aborde las violencias de género.

Alejandro Gomel (AG): El presidente Milei habla de esta batalla cultural y allí es donde marca esto, lo que tiene que ver con las políticas de género. ¿Cómo ve que está reaccionando la sociedad ante esto, especialmente los varones jóvenes. Digo, ¿ha logrado ganar su batalla cultural?

Mira, me parece muy importante esto que señalas porque a nosotras nos preocupa eso especialmente. Porque creemos que para nada los varones jóvenes son nuestros contrincantes. No son contrincantes de las mujeres jóvenes o de otras mujeres, al contrario. El cambio que proponemos quienes planteamos una perspectiva de género, una perspectiva feminista, es un cambio donde también invitamos a los varones a pensar que el machismo es una práctica de riesgo para ellos.

No les permite cuidarse, los invita a la violencia, a frustrarse, porque les da un mandato de proveedores que no pueden sostener en esta sociedad. Entonces Milei ha logrado alojarlos en la extrema derecha. Este es un fenómeno que se analiza en el mundo, no solo en la Argentina, donde también se analiza este corte muy fuerte de opinión entre varones y mujeres. Porque las mujeres son muchísimo menos proclives a los discursos de la derecha.

Ahí se aloja como un enojo, donde se le da una respuesta. El riesgo para vos es la mujer, y es el avance de la mujer en igualdad o en derechos. Y la verdad es que es al contrario. La amenaza para estos varones jóvenes es un proyecto de ajuste, un mensaje del "sálvese quien pueda", que no les da a ellos oportunidades de pensar que hay que construir colectivamente, que las oportunidades de desarrollo no son la timba en el mundo cripto. Ya vimos lo que trae ese modelo de éxito individual lleno de estafas.

Al contrario, a los jóvenes hay que llamarlos a experiencias solidarias, colectivas. Bueno, yo creo que la mayoría de nuestros pibes y pibas de la sociedad tiene este espíritu. Por eso, Milei quiere arrasar nuestra cultura. Nuestra cultura es una cultura de comprometerse con las otras personas, de ser solidarios. Y, bueno, creo que ahí hay una responsabilidad, y como ministerio lo pensamos, tenemos un área de masculinidades, donde trabajamos mucho en grupos de varones para poder reflexionar sobre esto.

Cómo el machismo, cómo el modelo dominante patriarcal de ser varón no les ayuda a cuidarse ellos mismos. No hablemos ya para con su pareja, con ellos mismos. Y, bueno, es un mensaje que está en las antípodas del mensaje del gobierno nacional.

Elizabeth Peger (EP): ¿Qué consecuencias concretas tiene al ajuste el Gobierno Nacional en políticas de género?

Presupuestariamente es un desastre el ajuste que está provocando y el desentendimiento de las responsabilidades que el Gobierno Nacional tiene. Lo tiene por tratados y por Constitución. Nosotros tenemos como ley nacional la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer.

Y esa convención, además, establece que el Estado debe rendir cuentas en el mecanismo de seguimiento de la convención, de qué cosas hizo para prevenir, asistir, atender y garantizar justicia cuando hay violencia de género. Milei se está desentendiendo de las responsabilidades a las que juró. Porque, que yo sepa, Milei juró por la misma Constitución que nos rige a todos los argentinos y argentinas. Entonces, claramente se desentiende de esta responsabilidad y lo que hace es ajustar y eliminar políticas, directamente eliminar, porque ajustar uno diría es reducir. No, elimina.

Una preocupación con la línea 144, que atiende violencia por razones de género las 24 horas, es que ya cambiaron el protocolo de atención y no hay más una línea nacional. Porque ellos dicen que atienden cualquier violencia, cualquier delito, como si todo fuera lo mismo. Entonces, mi primer mensaje en este sentido es que la provincia de Buenos Aires tiene su línea 144, que estamos fortaleciendo y garantizando para que el primer y segundo cordón del Conurbano, que por antena llegaba a la línea nacional, sea atendida acá en la provincia. Porque es grave que no se atienda la especificidad de la violencia por razones de género, que en la inmensa mayoría de los casos no es como otro delito.

Porque se da en las relaciones sexoafectivas de pareja, de expareja, de novio, son personas conocidas. El 90% de los asesinatos de las mujeres lo cometen personas conocidas, y no es así lo que pasa con los homicidios dolosos de varones. Entonces, eliminar el femicidio, como ellos quieren, genera condiciones de impunidad, porque eliminan una política criminal. Vos no podés tratar todo como si fuera lo mismo, porque lo que estás haciendo es un desastre. Es desentenderse de lo que tenés que responder. Y la diferencia tiene que ver con esto que yo digo.

Si una persona roba, ¿qué necesitamos frente a los robos? Que haya más policía en la calle, que haya patrullaje permanente, que haya cámaras, que la justicia actúe respecto a cómo se sanciona a quienes roban. Ahora, el 90% de los homicidios los comete la pareja o la expareja. La policía en la calle no me está respondiendo en relación a este tema. Yo requiero otro tipo de intervención.

Entonces, ellos están borrando esto porque además dicen que esta violencia no existe. Y después dicen que van a garantizar la seguridad y terminar con el delito subiéndose a una actitud absolutamente oportunista frente a hechos que nos rompen el alma, que son profundamente dolorosos, que vemos de violencia. Bueno, no es por ahí.

La verdad es que no es por ahí. Es por construir un Estado mucho más inteligente, con más recursos, con mayor mirada. Es lo que hemos hecho desde que se creó el Ministerio en 2019. Lo que venía haciendo el Gobierno Nacional, generar dispositivos especiales, ir hacia las fiscalías, los juzgados, actuar cuando no toman las medidas, cuando las medidas de protección no funcionan. Bueno, hay que ir profundizando ese camino, no desentendiéndose.

