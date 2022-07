Podría faltar vino dentro de 45 días

Las últimas medidas dispuestas por el Banco Central afectan fuertemente a la industria y los resultados se verán en poco más de un mes. Una de las dificultades es la que tienen que atravesar las Pymes que abastecen a las bodegas que ya superaron el 15% de compras que fija la autoridad monetaria para acceder al mercado de cambios.

La otra, la necesidad de adquirir barricas para pasar la producción lograda o para tener de reserva para la próxima cosecha.

Por falta de dólares, una fábrica de colectivos y camiones paraliza su producción en Argentina

De una u otra forma, la imposibilidad de acceder libremente al mercado de divisas complica a la industria. Argentina es el quinto productor mundial de vino y hoy afronta un aumento en sus botellas del 60%, mientras que la uva está un 80% más cara. Esas subas se pueden trasladar al mercado interno, pero no así al externo, que elige por valor de mercado.

Ya sea por no poder cumplir con los compromisos pautados por no tener los insumos suficientes, o por no poder competir con los precios de venta de otros países, a la industria le preocupa también la posibilidad de perder mercados. Las exportaciones cayeron un 6% en el último semestre.

