Polémica en Córdoba por el show suspendido de Ulises Bueno

Córdoba Capital iba a estar de fiesta el sábado pasado pero todo terminó en la nada. En el marco del lanzamiento de la temporada de invierno de la provincia y del cumpleaños número 37 de Ulises Bueno, se pensó en un show con entrada libre y gratuita en el parque sarmiento de la ciudad capital.

Todos los detalles se estaban ultimando para llevar adelante este espectáculo. Algo similar a lo que hizo la Mona Jiménez en Diagonal Norte de la ciudad de Buenos Aires. Pero todo empezó a oscurecerse cuando en redes sociales circularon fragmentos de una carta que el músico le escribió a la municipalidad. Si bien allí da a entender que no cobrará honorarios con la frase “será un regalo en mi cumpleaños para la ciudad”, también aclara que el municipio “colabore con los gastos relativos a la técnica, sonido, escenario, pantallas led, luces, logística en general, seguridad, etc”.

Ulises Bueno canceló el cumpleaños que le iba a costar 43 millones a una comuna de Córdoba

La productora propuesta por el hermano de Rodrigo es Enjoy Night Producciones, en la carta se adjuntó un presupuesto que generó polémica y el número total de lo presupuestado por la producción alcanzaba los 43 millones de pesos. Tras las repercusiones mediáticas y los comentarios en redes sociales, Bueno se expresó a través de un comunicado dándose de baja al show.

“Lamentablemente quieren manchar mi nombre, quieren desvirtuar el fin de esta celebración y no estoy dispuesto a soportar cuestionamientos infundados. Yo no hago política, me gusta cantar, y lo quería hacer para todos ustedes en mi Córdoba querida” expresó Ulises y agrega “es por ello que con mucho pesar he decidido dar un paso al costado y no realizaré el show programado para mañana”. Luego concluye “me quedo con las ganas de compartir mi felicidad y devolverles el cariño con el que siempre me han acompañado. Quizá es porque canto cuarteto y no otra cosa. No lo sé”.

El escenario montado en el parque Sarmiento debió ser retirado. Allí trabajaron unos 25 operarios para desarmar el gran despliegue escenográfico que había.

