Presidente de Tic: "El Estado le está cuidando el monopolio a Mercado Libre"

Fabian Barros Requeijo cuestionó el accionar de Mercado Libre frente a la competencia: “Hoy está de picotazos, bloqueando a otras plataformas, compite con los propios comercios que publican, vendiendo los mismos productos que los comercios suben a la plataforma y bloqueando el acceso de otras alternativas de pago dentro de su plataforma”. Además, el presidente de Pago Tic afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que las billeteras virtuales son menos rentables de lo que se cree: “Son el parripollo de siglo XXI”, bromeó.

Fabián Barros Requeijo es empresario, asesor y presidente de la plataforma de pagos Pay per Tic.

¿Cómo se maneja el mercado de pagos digitales y cómo se distribuye? ¿Hay abuso de posición dominante por parte de MODO tal como denuncia Marcos Galperín?

Resulta hasta cómico que el líder del mercado denuncie a su seguidor. La recaudación de mercado de Mercado Libre es mayor que la de los más de 30 bancos de MODO y tiene más fortaleza económica. Modo hace la denuncia porque ningún banco podría hacerla por sí solo. Un banco que denuncia a Mercado Libre podría desactivar sus tarjetas de la plataforma, pero Mercado Libre es el principal cliente y principal enemigo o competidor. Es curioso como lo revolucionario se convierte en establishment y en reversionario.

Mercado Libre es una compañía que yo siempre admiré por la transparencia que aportó a todos los mercados, y hoy está de picotazos, bloqueando a otras plataformas, compite con los propios comercios que publican, vendiendo los mismos productos que los comercios suben a la plataforma y bloquean el acceso de otras alternativas de pago dentro de su plataforma.

De la misma manera que se denunció a Prisma por abuso de posición dominante, hoy se debería fraccionar a Mercado Pago en Mercado Libre y Mercado Pago dado que Mercado Pago no existe, en realidad es Mercado Libre SRL. El Estado, siendo tan libertario, es el que protege el monopolio.

¿Es una SRL?

Sí, pueden googlearlo todos los televidentes. Ni siquiera es una sociedad anónima. A diferencia del resto, el Estado bloquea la anticompetencia. Si Pago Tic quisiera montar una tienda virtual, no puede hacerlo porque AFIP nos exige un objeto único para poder recaudar. Nosotros no podemos hacerlo, pero Mercado Libre puede vender en la tienda virtual, recaudar e importar producto. El Estado bloquea con una licencia que el resto no tiene.

¿Qué porcentaje de pagos digitales tienen Mercado Libre, MODO y Pago Tic?

No resulta comparable, porque nosotros no estamos en el mercado retail, Pago Tic procesa recaudación corporativa para seis poderes judiciales, 400 gobiernos, 200 clubes y unas 600 empresas. Somos una billetera institucional y lo que hacemos es automatizar procesos de tesorería con toda la recaudación, la inversión automática de fondos, el pago de servicios, etc. En volumen, estaremos en el 2% de lo que recauda Mercado Libre, a su vez, multiplica por 20 el tamaño de MODO.

Los bancos cruzaron duramente a Mercado Libre por su denuncia contra MODO

Elizabeth Peger: Entiendo que el reclamo de Mercado Libre se debe a que se ha democratizado el uso de las billeteras virtuales con la aparición de MODO, Personal Pay, entre otras, y empiezan con mecanismos más agresivos de promoción y sacarle clientes.

No es tan así. Las billeteras virtuales son el paripollo del siglo XXI, todo el mundo cree que son rentables. Nosotros tenemos el 2% de Mercado Libre, pero procesamos mil millones de dólares por año. El resto de las plataformas van desapareciendo. Ya no está Todo Pago, que tenía la espalda de Prisma, tampoco está la billetera del Itaú, el bolsillo digital de Superville. Muchas se fueron cayendo en el camino y no me consta que las que mencionaste sean rentables. Somos la única plataforma rentable de los últimos 10 años.

Fabián Barros Requeijo aseguró que hay un vínculo entre la denuncia de Marcos Galperín y el Gobierno: "La situación ya existía desde hace año. ¿Por qué la denuncia ahora?"

No hablaba en términos de rentabilidad, sino en cómo se van ampliando y ganando más mercados. Algo similar sucede con la Cuenta DNI.

Cuenta DNI es excelente. Felicito a la gente de Provincia Net, hicieron una aplicación fantástica que anda muy bien. Es cierto que se están expandiendo los pagos digitales por un montón de conveniencias que tiene. Todavía subsiste el efectivo y no llegamos ni siquiera al 50% del volumen. Dentro de las medidas de este Gobierno, una de las pocas que veo como razonables es que quitaron las retenciones al cobro en blanco con tarjeta. En realidad, debería haber retenciones por el pago en efectivo porque el pago con tarjeta o QR deja registro.

¿Cree que la denuncia tiene que ver con que el mercado ya no está monopolizado por Marcos Galperín?

Hay que ver las denuncias en la relación con el Gobierno. Esta situación ya existe desde hace muchos años. ¿Por qué la denuncia ahora? Cuando MODO denunció a Mercado Libre fue porque no había licitaciones delegadas. Los bancos vivieron durante años de tomar dinero del público y llevarlo al Banco Central. Ahora, dijeron "si tenemos que trabajar, nos tienen que liberar la cancha". Pago Tic es socia de los fabricantes, los bancos y las otras plataformas, incluso Mercado Libre. Es viejo esto del ganar/perder que se está imponiendo.

