¿Quién es la Máscara? tocó los 19 puntos y reveló a su primer famoso

El nuevo desafío de la cantante y actriz uruguaya Natalia Oreiro empezó con el pie derecho. Con un piso muy bueno que le dejaba el ciclo de canto, parece que gran parte de la audiencia esperaba este nuevo formato para la televisión argentina llevando a los 19 puntos la primera emisión, superando los casi 18 puntos que le dejaba La Voz.

Del otro lado, Canta Conmigo Ahora no lograba subir los 8 puntos marcando una diferencia con el canal líder de más de 10 puntos. Algo que el propio Marcelo Tinelli se propuso a que no sucediera, tratar siempre de mantener los dos dígitos o al menos no bajar los 8 puntos.

Volviendo a ¿Quién es la Máscara?, el formato cuenta con distintos condimentos que explican su éxito. Por un lado la participación de Wanda Nara, una de las figuras del espectáculo que más se ha hablado en los últimos meses por sus escándalos de pareja. Karina, la Princesita también dice presente en el jurado, al igual que Roberto Moldavsky y la comediante Lizy Tagliani.

Quién es la máscara: todos los secretos del programa de Telefé

Además del regreso a la televisión argentina de Natalia Oreiro, otro importante atractivo son los famosos que se esconden detrás de las máscaras que empiezan a ser descubiertos por los investigadores (nombre que recibe el jurado en el formato).

En la primera emisión fue el tenista Guillermo Coria quien se animó a disfrazarse y cantar para intentar no ser identificado. Cuando vio su cara, el propio Moldavsky le preguntó: “Ahora que tenés que conducir al equipo de la Davis, ¿no se pierde un poquito de autoridad?”, a lo que el reconocido tenista le respondió: “Para nada, para nada. Me van a respetar más porque me animé a algo que soy muy malo. Hay que animar a superarse”.

