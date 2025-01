Ramiro Egüen, otro intendente del PRO que se suma a LLA

Ramiro Egüen reveló que su acercamiento a La Libertad Avanza surgió, en parte, por las observaciones de sus propios votantes. “Mucha gente se acercaba para decirme: ‘Vos estás haciendo lo mismo que Milei’”, contó. Este reconocimiento lo llevó a reflexionar y finalmente a unirse al espacio liderado por el presidente ante el vacío de liderazgo en Juntos por el Cambio tras la derrota electoral. "Ni Milei me buscaba a mí ni yo buscaba a Milei, pero encontramos una coincidencia en resultados y una visión compartida para el país y la provincia”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Ramiro Egüen es intendente de 25 de Mayo y la última incorporación de La Libertad Avanza. Había sido concejal en la ciudad por Juntos por el Cambio en 2021 y 2023. Al igual que Diego Valenzuela, Ramiro Ramiro Egüen se pasó recientemente a las filas del partido de Javier Milei.

¿Cómo fue su pase a La Libertad Avanza? En el caso de Diego Valenzuela, había sido compañero de Javier Milei en la universidad cuando cursaron juntos una carrera de grado. En su caso, la distancia personal, por lo menos, era mayor. ¿Cómo fue que se gestó su acercamiento?

Mirá, mi decisión fue en el marco de que nadie buscaba a nadie; ni Milei me buscaba a mí, ni yo buscaba a Milei. Asumí la municipalidad, fui concejal, y después intendente a partir del 10 de diciembre de 2023. Transcurrí todo este año casi en soledad, porque Juntos por el Cambio claramente tuvo su partida de defunción en octubre del 2023, y nosotros, los que habíamos llegado con esa alianza política, nos quedamos buceando en el mar de la incertidumbre política, viendo qué definición tomaban nuestros dirigentes nacionales. No hemos visto que ninguno pueda poner el caballo adelante, asumir las responsabilidades, reflexionar hacia adentro, y esto ha hecho implosionar a Juntos por el Cambio.

Yo me enfoqué muchísimo en mi gestión local, y la verdad, sin querer queriendo, sin caminar el mismo trayecto, en este primer año de gestión, mucha gente se acercaba para decirme: "Vos estás haciendo lo mismo que Milei". Yo no lo contemplaba al principio, hasta que, en un momento, paré a reflexionar, consulté a mi electorado, a mis socios políticos, a gente de mi sección electoral.

Eso trajo aparejada una reunión de política de gestión y de política con Sebastián Pareja, con quien logramos un entendimiento. Y bueno, también comprendí que el Presidente, más que un "mercado de peces", como algunos peyorativamente lo dicen, tiene claro que hay que armar una selección para poder jugar el partido más importante, que es, sin duda, el de la provincia de Buenos Aires.

Necesitamos un cambio en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que desterrar el kirchnerismo de la provincia. Garantizar que Cristina Fernández de Kirchner no ocupe más ningún lugar de decisión. Es una múltiple condenada que está claramente comprobada su participación en todos los hechos de corrupción.

Bueno, en esa misma trayectoria hoy me encuentro, mancomunando los esfuerzos con una fuerza política que debe trascender lo electoral y construir una opción, un proyecto, un modelo de cambio que supere este período de gobierno del '27 y pueda garantizar estabilidad para los próximos 20 o 30 años en Argentina. Que podamos hacerlo también en la provincia de Buenos Aires, y que eso derrame a nuestro distrito. En ese sentido me he unido con Milei, en la búsqueda de resultados, que tanto él a nivel nacional como yo a nivel local hemos llegado.

Vinimos hacer lo que cada argentino hace en su domicilio, su casa, su emprendimiento, su campo o su industria. Hicimos lo que teníamos que hacer cuando las cuentas no cerraban: ajustar. Si vos no cerrás las cuentas y estás endeudado, cambiás el auto y festejás los 15 de la nena, realmente es muy complejo.

Nosotros, en 25 de Mayo, tomamos decisiones que teníamos que tomar. Ajustamos el cinturón de la política. Bajamos 70 cargos de funcionarios. Tuve que no renovar 300 contratos militantes de La Cámpora. En 25 de Mayo hicimos el ajuste de funcionamiento que teníamos que hacer. Ahorramos 6.000 millones de pesos el primer año de gestión, que no está en los bolsillos de los funcionarios ni en plazos fijos; está en inversión pública, en la calle, para lo que me votó la gente.

Para cumplir el objetivo en la provincia de Buenos Aires, ¿tu opinión es que el PRO debería fusionarse con La Libertad Avanza e ir juntos, o creés que La Libertad Avanza tiene suficiente envión como para ganarle al oficialismo de Axel Kicillof y de Cristina Kirchner sin una alianza oficial con el PRO y con candidaturas por fuera del PRO?

Mirá, Jorge, vos seguís los números muchísimo mejor que yo, sos un analista político muchísimo mejor que yo. Aunque esto no es 2+2 en política, pero si vos sumás la voluntad del electorado en la provincia de Buenos Aires que acompañó a Diego Santilli y a Carolina Píparo, tenemos ahí un 55% de la provincia, y Kicillof ganó con el 45%. Creo que hay una voluntad opositora al kirchnerismo en la provincia que hay que materializar en un vehículo electoral que le de la oportunidad a la gente de buscar una alternativa en la Provincia, sobre todo hoy con un kirchnerismo fragmentado.

Fijate que a Kicillof lo dejan sin presupuesto, sin endeudamiento y sin herramientas impositivas, sus propios intendentes del kirchnerismo. No fue la oposición la que lo dejó sin estas herramientas del Ejecutivo. Entonces, hay una oportunidad única, no solo para ganar una elección, sino para traer los cambios estructurales que necesita la Provincia.

Hoy tenemos una provincia sin rutas, donde se matan familias todos los días. La salud pública la mantenemos los municipios. Yo tengo tres hospitales municipales; el 45% de mi presupuesto va ahí. Si no sostenemos nosotros los hospitales de la provincia, el 65% de su infraestructura está en estado calamitoso. Hay una falta de inversión en educación; las pruebas que tenemos de los jóvenes en las escuelas son dolorosas.

No tenemos seguridad en el conurbano. Diego Valenzuela va a aportar una mirada desde el conurbano con otra realidad. Nosotros, desde el interior, también vemos que el conurbano bonaerense está viviendo una situación complejísima. La falta de seguridad es total.

Estamos viendo una provincia atravesada por una interna feroz, en un posicionamiento político del kirchnerismo. En el medio, todos los bonaerenses estamos rehenes de esta disputa personalísima de Kicillof, que se ve obligado a dar un salto hacia la presidencia porque no puede renovar mandato como gobernador.

Es lamentable, y hay una enorme oportunidad para este espacio. Estoy seguro de que si Mauricio Macri no influyera negativamente o no estuviera negociando lo de él, poniéndolo por delante de los intereses comunes que tenemos, ya se podría haber fusionado. Ya podríamos estar cambiando juntos y materializando, no solo una fuerza electoral, sino una plataforma común hacia donde tiene que ir Argentina para adelante.

Mencionabas recién las elecciones últimas, en donde la suma de La Libertad Avanza y el PRO era mayor que la de Kicillof. ¿Qué le dirías a Diego Santilli si, por ejemplo, Mauricio Macri tomara la decisión de no fusionarse en la provincia de Buenos Aires con La Libertad Avanza? ¿Le dirías que se sume, como vos, a La Libertad Avanza, para sumar esos votos de la elección de 2023, dado que fue Santilli quien, en 2021, obtuvo un triunfo ahí mismo en la provincia?

Yo creo que Diego Santilli es un cuadro importantísimo en la provincia de Buenos Aires. Yo lo acompañé en 2021 y en 2023. Ganó en 25 de Mayo en 2023. Así que creo que Diego viene manifestándose a favor del cambio.

Hoy el cambio la gente ya vio que lo encarna Javier Milei. Ante la implosión de Juntos por el Cambio, Milei ha podido atraer algunas de las banderas del cambio, y hay muchos dirigentes que se encuentran cómodos en eso. Y Diego, creo yo, va a terminar confluyendo allí, nada más que lo considero muy respetuoso de aquellos que lo han acompañado en esta trayectoria política. Pero más temprano que tarde creo que va a terminar en este espacio político, como también otros intendentes, concejales y dirigentes que, si en algo hemos colaborado, ha sido en romper el alambrado para que otros puedan pasar atrás. Así que creo que esto va a ser una construcción muy horizontal y muy amplia en la provincia de Buenos Aires, donde nos vamos a poder poner de acuerdo rápidamente.

Nos une esta lucha contra el kirchnerismo, que ha permeado en todos lados con las "casas de la provincia", generando en los 135 distritos nichos políticos para mantener la militancia. Nosotros apostamos al 70%, 75% de la población que no encuentra representación.

Hoy me llegó una encuesta de 5.000 personas que votaron acá en 25 de Mayo. El 81% tiene una mala imagen del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Kicillof discrimina a los que no son de su color político, como si en una ruta se decidiera si se mata una familia según si son K o no son K, o cuando vas al hospital o en la educación, si un chico es K o no es K. Creo que esta es la mirada del kirchnerismo, que ya no va más. Es un modelo agotadísimo. Durante 16 años gobernaron la Argentina en sus distintas versiones: Néstor, Cristina, Alberto, con Massa. Ya esto no va más. La gente decidió apostar para adelante, apostar al presidente, que ojalá le vaya bien en Estados Unidos y podamos resolver los temas de deuda.

Fijate vos lo que fue la expropiación de YPF: 16.000 millones. Los "regalitos" que nos dejó el kirchnerismo por su arrebato político. Un gobernador que quiere comprar Aerolíneas cuando acá, en 25 de Mayo, cerró el turno nocturno, el único lugar donde madres y trabajadores podían estudiar de noche y dejar a sus chicos en la guardería de la escuela.

¿Cuál es la mirada de este gobernador? Acá, en el interior profundo, claramente no tiene apoyo con esa política populista que ya tuvo su fin. La gente no permite más privilegios, acomodos ni militancia paga. Nosotros demostramos que, siendo eficientes con el gasto, ajustando a los políticos, siendo transparentes y eliminando actos de corrupción, la plata empieza a alcanzar sin depender de la provincia ni de la Nación.

Hicimos obra pública, compramos maquinaria, ampliamos el parque industrial. Hicimos infinidad de cosas con la plata propia, y esto también lo está pidiendo el Presidente.

