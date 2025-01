Ricardo Alfonsín: “La UCR va a acordar con La Libertad Avanza”

El fundador del Partido de la Concertación FORJA, Ricardo Alfonsín, se refirió al escenario político y manifestó que la realidad es muy distinta a lo que muestran las encuestas. “Las expectativas negativas son crecientes y se profundiza es el desafecto con la política”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Ricardo Alfonsín fue embajador argentino en España entre 2019 y 2023, fue presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical en 2014, diputado nacional en 2009, candidato a presidente por la Alianza de Unión para el Desarrollo Social en el año 2011, y el año pasado lanzó su propio partido para diferenciarse del radicalismo. El actual partido se llama Partido de la Concertación FORJA.

Tengo entendido que tenés una conferencia de prensa a punto de producirse, y me gustaría, si puedes, anticipar a nuestra audiencia los motivos que te llevan a hacer una declaración pública hoy.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí, estoy en una conferencia de prensa en Mar del Plata. En realidad, estoy recorriendo la provincia, Jorge. Por el Frente Amplio por la Democracia, que conformamos, junto con Libres del Sur, junto con FORJA, que es una expresión de la diáspora radical, junto con socialistas en la provincia de Buenos Aires. Hay peronistas que nos acompañan y, por supuesto, muchos radicales que no están dispuestos a acompañar a la Unión Cívica Radical, porque se ha alejado de su identidad y de sus representaciones sociales históricas.

Hace 10 años que veníamos reclamando una revisión, una discusión dentro del partido. No fue posible. No solo no fue posible esta revisión, sino que han profundizado las posiciones desde el triunfo de la Libertad Avanza. Y bueno, estoy recorriendo, como te digo, sociedades de fomento, centros de jubilados. Ahora estoy en el Sindicato de Empleados de Comercio. Estoy recorriendo instituciones de la sociedad civil con el propósito de conversar con ellos, por ejemplo, con presidentes de los centros de jubilados, acerca de lo que piensan sus representados.

Y tratando de caracterizar también al actual gobierno. Me parece que falta todavía desarrollar esta tarea y caracterizar también a la oposición. Para que sepan los bonaerenses qué representa la oposición en la provincia de Buenos Aires. Qué representa el PRO, qué representa el radicalismo, cuáles son las posibles alianzas que intentará la Unión Cívica Radical. Y bueno, qué representamos nosotros, el Frente Amplio por la Democracia.

Lo cierto es que de estas reuniones obtengo información que es muy distinta de la que brindan las encuestas. La mayoría de las encuestas, estas instituciones y sus autoridades nos dicen que sus representados están muy desanimados, están muy desencantados, desilusionados, y las expectativas negativas son crecientes.

También, cuando le hacemos la pregunta acerca de si algún partido capitaliza este desencanto, nos dicen que no, que lo que se profundiza es el desafecto con la política. Cosa que es muy grave, sobre todo si tenemos al frente del gobierno a alguien con tan pocas convicciones democráticas como el presidente Milei, cosa que ya a esta altura, creo que nadie puede negar.

En desarrollo...