Roberto Cachanosky: "El Gobierno quiere sacar al conejo de la galera, pero está muerto"

El director del sitio Economía para todos, Roberto Cachanosky, se refirió a las contradicciones del Gobierno y a las diferencias entre los objetivos planteados en campaña y las políticas establecidas en la gestión. El economista sostuvo que el discurso del Presidente es “inconsistente” y criticó que Javier Milei hablaba de dinamitar el Banco Central y de dolarización, pero terminó con un Banco Central que quiere “fortalecer el peso”. “Estamos frente a un presidente que no pensó que iba a ser presidente e improvisó todo”, declaró en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Roberto Cachanosky es economista, consultor, editor del informe económico semanal y director del sitio Economía para todos. Además, es columnista de diferentes medios y autor de libros como "El síndrome Argentino” y "Por qué fracasó la economía K".

¿Hay una segunda etapa del plan económico de Caputo y Milei? ¿Cómo está funcionando?

Me parece que lo que están haciendo, básicamente, es cambiar de lugar la deuda . Es un tema contable, donde pasan la deuda que el Banco Central tenía con los bancos al Tesoro, entonces ahora la deuda es del Tesoro, que es el que pagará los intereses.

Antes, el BCRA pagaba esa deuda emitiendo monedas, ahora se va a pagar cobrando más impuestos a la gente. Acá no hay magia, es simplemente pasar de un lado al otro la deuda, y en vez de pagarlo con impuesto inflacionario se paga con caída del salario real o algo por el estilo.

Yo no lo veo como segunda etapa, lo venían haciendo a lo largo de este mes. Van cambiando los nombres de las letras, empezaron con las letras de la regulación monetaria y ahora son las leFI . Inclusive la tasa de interés que el Tesoro le va a tener que pagar a los bancos la va a fijar el Banco Central.

Un tema de discusión contable, pero con consecuencias reales para entender la psicología de los agentes de la política económica, es cuánto representa de superávit fiscal sobre el producto bruto que es necesario para, en lugar de emitir, pagar esa deuda con impuestos. ¿Qué porcentaje representa el aumento del superávit fiscal para poder pagar sin emitir? ¿Cuánto representa el producto bruto de Argentina?

Cuando estaba en el Banco Central representaba 10 puntos del PBI.

Ahí está la discusión, es obvio que no puede haber 10% más de superávit fiscal.

Claro, ¿cómo pasó a tener el 10% del costo que antes tenía? Acá están vendiendo un pase de magia: sacan un conejo de la galera pero el conejo está muerto finalmente. Llama la atención que si tenias un déficit fiscal de 10 puntos del producto bruto en el BCRA, hayan logrado que de golpe, por magia, tengan que aumentar nada mas que un punto y medio.

Ahí lo que queda planteado es que no era 10%, porque la inflación se volvía a comer ese 10%. No es verdad el uno y medio o no era verdad el 10…

Están vendiendo algo que no existe, que es “el mayor ajuste de la historia del mundo”, eso no existe. Lo que existió fue una brutal caída. ¿Cómo lograron por el lado fiscal bajar el déficit? Licuaron a los jubilados al estilo Duhalde.

Mirá cómo cerraron los números fiscales de junio, que fue por postergación de pagos en los sueldos universitarios, en el tema de Cammesa y algún que otro pago mas que patearon para el mes siguiente. Hay un economista que se llama Mancur Olson que una frase de sus libros dice algo maravilloso: “Los economistas disponemos hoy de tal herramental matemático, estadístico y econométrico, que podemos torturar los números hasta que confiesen lo que queremos”. El Gobierno hace torturar los números hasta que le den lo que quiere, el tema es si eso es sostenible.

Otro tema que me parece central es que si no se va a emitir y la deuda del Central pasa al Tesoro, los bancos, que antes tenían la posibilidad de estar seguros de que iban a cobrar, no tengan el problema de no saber si van a cobrar, y que eso finalmente no afecten la solvencia de los bancos.

Ahí está el breve interrogante sobre qué es lo que habrán negociado con los bancos, primero con el tema de los puts y después con los bonos del Tesoro.

Entonces, en el medio, entre el Banco Central, el Tesoro y los bancos, están los depósitos de la gente, porque en realidad los bancos están tomando esos bonos con plata que son depósitos de la gente. ¿Cómo va a hacer el Tesoro para pagar los intereses? ¿Va a poder? ¿Cómo va a generar el superávit fiscal sostenible en el tiempo para hacer frente a los pagos de los intereses de la deuda?

"Licuaron a los jubilados al estilo Duhalde".

No solamente de los intereses, porque antes se podían hacer del capital también. Entonces, debería tener plata para pagar los intereses y para cada vez que uno se quiera presentar a pagar el capital.

Ahí se supone que siempre va a haber rollover: te renuevo la deuda pero pagame los intereses.

Plantearía un rollover compulsivo, siempre vas a tener que renovar. Es un problema para los bancos eso…

Es un problema para la gente, porque los bonos esos los compraron con los depósitos de la gente. El tema es que si la gente retira sus depósitos, los bancos van a tener que vender los bonos. Hay que ver si le alcanza, y si salen todos a vender los bonos, cae el valor, los venden por la mitad de lo que debían.

Javier Milei , allá por el 2015, en una reunión en la que no se comportó muy educadamente y apareció medio colgado, porque nadie lo había invitado, inventó una historia sobre "El bono Milei”, y está haciendo algo parecido. Le tuvimos que bajar los decibeles, porque ahí había economistas de gran trayectoria.

Él tenía en la cabeza la historia de que le iban a entregar voluntariamente un bono que se iba a pagar con el tiempo, que en ese momento era “el bono Milei”, su ego ya venía desde esa época. El ya venía con esa idea, la cuestión es si podes o no pagarlo.

¿Hay algo del Plan Bonex? ¿Está dando vuelta la idea del Plan Bonex que hizo Menem de alguna forma indirecta en este Bono Milei?

Ese es el interrogante que queda hacia el futuro, saber qué pasa si no se puede pagar, si se va a emitir o si van a crear bonos. En diciembre de 1989 la gente fue a retirar la plata de los bancos y el Banco Central dijo que no había plata, les dio el bono para vender al mercado. Eso fue compulsivo, por ahora, eso se presenta como algo no compulsivo, y sabemos cómo son estas negociaciones. Vamos a asumir que es voluntario, hay que ver en el futuro qué pasa si el Tesoro no genera los recursos necesarios como para hacer frente al pago de esos bonos.

Independientemente de como lo plantea el Gobierno, ¿es voluntario? Si fueras jefe de Créditos y Riesgo de un banco, ¿aceptarías los bonos o preferirías seguir teniendo los puts?

Acepto los bonos, los puts se podrían haber renovado o no, con los bonos por lo menos tengo liquidez. Los puts eran la obligación que tenía el Banco Central de cubrir la diferencia en caso de pérdida.

Pongamoslo en el ejemplo de un auto: si voy a una compañía de seguros y contrato un seguro contra todo riesgo, la compañía de seguros me va a decir que asume el riesgo pero a cambio de que lo pague el costo de que asuma ese riesgo. Hacemos el negocio y de golpe la compañía de seguros puede no querer darme el seguro y devolverme lo que le pague por asumir el riesgo. Es como si la compañía de seguros le hubiese dicho a su cliente que no le cubre más y que te devuelva la plata que le pagaste por la prima. El puts es lo mismo, es pagar una prima para asegurarse de que si el bono cae se cubra la diferencia.

Elizabeth Peger: ¿Va salir bien la fase dos? En el medio hay muchas cosas, el Gobierno desistió de uno de los objetivos que tenía, que era fortalecer las reservas del Banco Central. Por otro lado, el Presidente cuestionó al responsable del FMI, que tiene que ver, atender y revisar el caso argentino. ¿Salimos bien interviniendo en el Banco Central con reservas para evitar que suban los dólares financieros?

Es curioso, pasaron de querer dinamitar el Banco Central a tener un BCRA que primero quiere fortalecer el peso y alguien que se la pasa diciendo que los mercados tienen que ser libres pero que interviene más en el mercado, porque entra a regular un tipo de cambio que no era tan libre, pero lo regula más.

Ojo, porque ahí yo creo que Milei está cantando falta envido con un 4 de oro, un 4 de copas y un 4 de basto. Primero, no es que tienen todos los dólares que ingresan por exportación para vender en el contado con liqui, porque a eso le tenes que descontar lo que tenes que entregar por pago de importaciones, seguros, energia, interés, un montón de conceptos por los cuales si te entran 100 dólares vos tenes que pagar otra cosa, te queda el saldo de lo que los economistas llamamos cuenta corriente.

Hice la cuenta el primer trimestre y te daba que podías intervenir diariamente con 4 millones de dólares, no te daba nada. De todas formas, tampoco tiene stock, no hay reservas para poder subir el tipo de cambio del contado con liqui, las reservas volvieron al campo negativo. En realidad, ¿cuánto le queda de margen para intervenir en el contado con liqui?

EP: Es mínimo, es más un gesto para generar temor…

Exactamente, me hace acordar al año 1988 cuando se anunció el Plan Primavera. En aquel momento, no se si acuerdan, pero había un tipo de cambio libre y a Sourrouille anunciando el plan primavera le preguntaron cuántos dólares tenía el Banco Central para que el tipo de cambio no suba, y él contestó que no debía dar esa información, como si los dólares fuesen de él.

El 6 de febrero de 1989, Machinea sacó la bandera blanca y dijo que se rendía porque no tenía más dólares. Me hace acordar mucho a ese periodo, eso terminó en hiperinflación, ahora no creo que vaya a pasar lo mismo.

EP: Entonces no te hace acordar a Menem, que es a quien busca parecerse Milei…

No, más que a Menem se parece a Sourrouille, que inventó el Plan Primavera porque en aquel momento se habían adelantado las elecciones y necesitaban un plan económico que aguantase hasta las elecciones, hacían todos estos artilugios de mesa de dinero, pero un país no se maneja como una mesa de dinero.

Hicieron todos estos artilugios monetarios que terminaron el 6 de febrero cuando Machinea sacó la bandera blanca y se rindió. Me da la impresión de que ahora es el mismo mecanismo, no sabemos si van a rendir o no. Es muy inconsistente todo el discurso, pasaron de hablar de dolarización y de dinamitar el Banco Central a fortalecer el BCRA y el peso.

Hace un rato conversamos con Álvarez Agis y decía que este proceso le hace acordar más a los últimos 6 meses de un gobierno que a los primeros. ¿Estos cambios de dinamitar el BCRA a que el peso sea la moneda más fuerte, representa un Milei político, que es una persona pragmática que tiene clara la diferencia entre lo que piensa y lo que hace o se trata de un caos epistemico? ¿Es una virtud que no haya cerrado el Banco Central y haya pospuesto la salida del cepo o el aumento de las tarifas, o es el resultado de estar frente a un presidente que no sabe lo que quiere?

Creo que estamos frente a un presidente que no pensó que iba a ser presidente e improvisó todo, se encontró con esto y no sabe para dónde ir. En algún momento, él dijo que tenía el equipo y el plan para sumir. Todo ese equipo de economía viene de Cambiemos, el plan es de Caputo, de Bausili y de más gente que viene de la época de Macri.

Milei tiene un Ministerio de Economía prestado por el PRO. Lo que tiene que ver con el Banco Central, él había nombrado a Emilio Ocampo para que cierre el Banco Central, después lo echó y puso a Bausili que es el socio de Caputo. Además, dijo que antes de subir impuestos se iba a cortar un brazo, pero está subiendo los impuestos, ganancias, combustible e impuesto país. Dijo que la casta era la enemiga y dentro de su gobierno tiene a toda la casta.

Menem había dicho que si decía realmente todo lo que iba a hacer, no lo iban a votar. ¿Eso es resultado de una persona que decía lo que decía con fines electorales pero que cuando está en el poder la ética de la responsabilidad lo lleva a cambiar o se trata de una persona que no sabe para donde salir?

Conociendo a Milei, creo que no sabe para dónde ir.

