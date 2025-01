Roberto Feletti: "El Gobierno va a intentar cambiar la baja en recaudación por devaluación fiscal”

El exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, analizó el escenario económico y expresó su preocupación por la falta de consolidación en el frente externo. “La insuficiencia de reservas hace que una liberación cambiaria hoy pueda provocar una suba del dólar mucho más allá de los 100 o 150 pesos”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Roberto Feletti es contador y fue secretario de Comercio entre 2021 y 2022. Además, fue secretario de Economía y Hacienda del partido de La Matanza entre 2015 y 2019, diputado nacional en 2011, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo de la Nación en 2009 y presidente del Banco Ciudad en el 2000.

Primero, nos interesa su balance de cómo está la situación económica del gobierno. ¿Cuál es su propia prospectiva respecto de cómo evolucionará este año 2025?

Mira, la perspectiva es que el Gobierno está ahora en una situación de máxima tensión producto de su propia política. El gobierno ha mantenido, como lo señalamos más de una vez, un plan de estabilización fundado en la recesión. Con eso logró bajar la volatilidad de las principales variables de la economía argentina: dólar, tasa de interés, precios.

Pero no consolidó el frente externo, mantiene reservas en torno a los 30 mil millones de dólares, a pesar de la bala de plata que fue el blanqueo, que fue una oferta de 23 mil millones de dólares, a pesar de un superávit comercial que se acercó a los 19 mil millones de dólares. Es decir, con una oferta de 40 mil millones de dólares, mantiene estable el nivel de reservas. Y ese nivel de reservas empieza a crujir para sostener una paridad cambiaria que, a todas luces, está lejos de lo que necesita una Argentina competitiva.

Y cuando digo está lejos, la señal más palmaria de esto fue la apresurada baja de los derechos de exportación que se produjo en enero, a contra voluntad del equipo económico.

Y el otro punto es la reciente reunión de técnicos del Fondo Monetario Internacional, donde han puesto en standby la inmediatez de un acuerdo. Recordemos que el equipo económico, que el ministro de Economía, todo el tiempo está hablando de la inminencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y acá se da la paradoja: a un gobierno libertario, el Fondo le pide que desregule el mercado cambiario, es decir, que levante el cepo.

Si uno mira los números de los dólares financieros y el dólar oficial, hay una diferencia de 150 pesos, más o menos. Podría dejar flotar el tipo de cambio, pero la realidad es que la insuficiencia de reservas, a pesar de la gran oferta de dólares que tuvo, hace que una liberación cambiaria hoy, con el volumen de pesos que tiene la economía argentina, pueda provocar una suba del dólar mucho más allá de los 100 o 150 pesos.

Es decir, que la exigencia del Fondo hoy, para producir un mayor desembolso, coloca al gobierno en una situación de mucha tensión. Y esa situación de mucha tensión se da porque, a pesar del ajuste, a pesar de la recesión, a pesar del ancla fiscal, no logró consolidar el frente externo, no logró acumular reservas. Y ese es el punto, creo, hoy de mayor tensión que atraviesa el ministro Caputo. Y es una tensión grande, porque no queda claro cómo se resuelve.

Elizabeth Pleger (EP) Quería preguntarle por una referencia que usted hizo respecto de esta decisión de reducir las alícuotas. Usted dice que es una decisión que se tomó de manera apresurada y en contra de la opinión del equipo económico. ¿Por qué dice esto?

Porque fue un anuncio que surge en enero. Todos sabemos que en febrero comienzan las primeras liquidaciones, el pico fuerte es en abril-junio. Y se hace en el marco de mucha tensión con el sector agropecuario, y donde el ministro de Economía no parecía dispuesto a resignar una fuente de recaudación importante.

Pensemos que, desde el punto de vista de los ingresos fiscales, una parte importante de la recaudación fiscal está atada al ciclo económico, es decir, el impuesto al valor agregado y ganancias. Con lo cual, si hay caída de la demanda interna, ese tipo de recaudación se resiente. Ahora, la otra recaudación, que está ligada al sector externo, es decir, que depende de la demanda externa, que parecía que venía sin altibajos. Bueno, yo resigno esa recaudación por ahí, entonces tengo erosionada la recaudación por la demanda interna y tengo erosionada la recaudación por la demanda externa. No parecía que el equipo económico estuviera entusiasmado con esa decisión.

Entonces, lo apresurado quedó en evidencia porque no no era algo que se venía conversando, era una exigencia que planteaba el sector, pero que nunca había tenido eco con el gobierno. Entonces digo, si lo hacen es porque la necesidad de equilibrio externo se impone a la necesidad de equilibrio fiscal.

EP: ¿Y la urgencia de reservas también?

Y sí. Porque, insisto con la oferta de dólares que tuvo el Gobierno durante el 2024. Tuvo una oferta de dólares producto del superávit comercial que lo alcanza a consecuencia de una fuerte recesión en la economía argentina. Digo, la economía argentina en 2024, según las estimaciones del propio gobierno, va a caer un 3,8% en el producto, y las importaciones cayeron un 20% respecto de un año magro como fue 2023, con lo cual la contracción de la actividad, si uno lo mide por la importación de insumos, es grande.

Eso le dio un superávit de 18.600 millones de dólares aproximadamente. Y a eso le agregamos 23 mil millones de blanqueo. Había una oferta de dólares importante en la economía argentina que, yo no digo que se van a atesorar todos en las reservas, pero por lo menos un nivel de reservas internacionales más cercano a los 40 mil millones de dólares es una cosa posible.

Y es un poco también lo que le está planteando el Fondo: el sostenimiento de este tipo de cambio en el cual flota el oficial en 1.050 con los dólares financieros en torno a los 1.200 y 1.250. Entonces el fondo dice: "Bueno, frente a esa brecha tan corta, abrí el cepo porque total puede saltar 150 pesos", pero la realidad no es esa.

La realidad es que hay una demanda contenida, un volumen de pesos en la economía argentina. Todo el volumen de pesos de la economía argentina, dividido el nivel de reservas brutas, lo que se llama paridad teórica, que es lo que genera las expectativas de devaluación, da 3.800 pesos. Quiere decir que hay un recorrido todavía de pesos que se pueden ir a presionar sobre las reservas grande. Y esto es lo que hoy está puesto en discusión y es lo que, por eso también, la reunión con los técnicos del Fondo quedó en una suerte de standby. Dijeron: "Bueno, vamos a seguir conversando". Usted sabe que cuando ponen esos gerundios…

EP: Sí, dijeron: "Seguirá la negociación en las próximas semanas".

Claro, suena a “seguí participando”. Quiero decir, estamos en un escenario en el que la recesión… Lo hemos discutido, incluso en las columnas de Jorge muchas veces, la posibilidad de un plan de estabilización en el contexto de la recesión, seguramente va a bajar la inflación, con otras consecuencias.

Bueno, se eligió ese camino: la recesión, que se produce con aumento del desempleo, aumento de la pobreza, caída del producto, sirvió para bajar la volatilidad de las variables económicas. Ahora, el ancla real no es el ancla fiscal, es el ancla externa, es la consolidación externa.

Porque evidentemente, si del acuerdo con el Fondo inmediatamente se hubiera producido el último tramo de desembolso, que está estimado en 11 mil millones de dólares, seguramente el gobierno transitaría la elección de medio término sin dificultades. Si eso no ocurre es porque el Fondo no quiere repetir, inclusive con el mismo actor, el ministro Caputo, lo que ocurrió en 2018, donde se desembolsó y ese dinero inmediatamente se fue y no fortaleció las reservas.

Entonces lo que le dice es, primero, producí la liberación del mercado cambiario, que estaría en línea con la ideología del gobierno, por otra parte. Es una contradicción interna fuerte.

¿Pero vos creés que van a liberar el mercado de cambio antes de las elecciones?

No, yo no creo eso. Pero si no lo hacen, hasta donde está hoy, salvo que mañana haya una decisión política del gobierno de Estados Unidos, no hay desembolso de 11 mil millones de dólares.Y sin ese desembolso, la complicación del frente externo puede ser importante.

Quizás por eso es que hicieron esto de adelantarse…

Exactamente, sí, probablemente haya sido por eso. Por eso, yo arranqué diciendo que parecía una medida tomada de apuro. Ahora, también eso lleva a la discusión de la devaluación fiscal. Una discusión que ya se tuvo en el gobierno de la Alianza.

Siempre aclaro, yo integré el gobierno de la Alianza en la ciudad de Buenos Aires, fui presidente del Banco Ciudad con Aníbal Ibarra. Y yo participé en esas discusiones cuando se planteaba la devaluación fiscal, la rebaja nominal de salarios del sector público, la rebaja nominal de jubilaciones, la quita de impuestos a las provincias.

Digo, el gobierno va a un enfrentamiento con las provincias. Porque si yo sigo bajando la recaudación del sector más dinámico, o sea, de la demanda externa, que es la que supuestamente no está atado al ciclo interno, y pierdo recaudación... Ya la perdí con el impuesto país, ya la perdí con justamente los derechos de exportación.

Bueno, me voy a ver de cara a una presión sobre el gasto que se va a traducir a las provincias, que de hecho ya las discusiones sobre los impuestos provinciales y las tasas municipales están planteadas. Entonces, en un marco electoral, el gobierno va a intentar cambiar la caída de la recaudación y la no devaluación monetaria por un intento de devaluación fiscal.

Todos sabemos que esto ha tenido malos recorridos. Inclusive en Europa los planes de austeridad que se aplicaron después de la crisis del 2008. Todos sabemos, en los países más débiles como España, Italia, Grecia, las consecuencias que hubo. Digo, la devaluación fiscal es un tema aún peor en muchos casos, si no se administra, que la devaluación monetaria. Pero el gobierno hoy está planteando esto. Hoy está planteando, de cara a las provincias, una rebaja del gasto provincial o una quita de impuestos provinciales. Digo, entonces, es una tensión grande.

Ahora, la visión del frente externo, insisto con el tema Trump. También hemos hablado de la política económica de Trump, por lo menos lo que se está esbozando es una política de restricción de la demanda externa norteamericana, o sea, de proteccionismo.

Con lo cual, el intento de apertura e integración por lo menos aparece cuestionado. Con lo cual, se restringen los dólares comerciales provenientes de Estados Unidos. Es una política de fortalecimiento del dólar, con lo cual también se restringen los dólares financieros provenientes de Estados Unidos. Y si se avanza en una política de acuerdo de paz en Ucrania, probablemente haya un descenso de los precios internacionales de los commodities.

Entonces, el gobierno tiene restricción por parte de Estados Unidos de dólares comerciales, de dólares financieros y de baja de precios de los productos exportables. No sería el mejor escenario para el frente externo.

Pero, concretamente, en caso de que no lleguen estos los 11 mil millones de dólares del Fondo antes de octubre. ¿No sería posible llegar a octubre con esta paridad cambiaria?

Si, podría llegar si se produce la devaluación fiscal. Políticamente todo es posible, pero tenés que acumular el poder político. Pero cómo va a consolidar el ancla fiscal, que es la otra que le queda, si no tiene ancla externa. ¿Cómo va a relacionarse con los gobernadores pidiéndoles rebajas de impuestos y, por ende, rebaja de gasto en un año electoral?

Y por otro lado, la apertura importadora, que está produciendo sobre este escenario, va a llevar a una restricción del superávit comercial, con lo cual va a haber una menor oferta de dólares. Y el otro punto que tenemos es: ¿Hasta dónde se sostiene la renta financiera? Recordemos que el carry trade es el precio que vos le pagás a los agentes económicos para que mantengan sus excedentes en pesos. Y si vos te fijas, la última renovación de letras, el sector privado aportó algo más de la mitad de su tenencia. O sea, que hay una parte que está pidiendo cobrarla.

Quiero decir, vos tenés mucho volumen de pesos en relación al nivel de reservas brutas. Vamos a hablar de las reservas brutas que informa el Banco Central y el M3, que informa al Banco Central en su programa monetario. Bueno, ese volumen de pesos en relación a las reservas te da muy por arriba del tipo de cambio oficial, con lo cual es lógico que haya una expectativa devaluacionista.

Yo tengo dudas ahora, si mañana es una liquidación extraordinaria, si mañana Trump decide que el Fondo ponga… Los escenarios técnicos del frente externo, tanto por la situación internacional, proteccionismo en Estados Unidos, fortalecimiento del dólar, posible caída de precios internacionales, como los internos: baja de recaudación, apertura importadora. Digo, no dan bien para esto.

Bueno, Roberto, ojalá estés muy equivocado.

Si, ojalá esté muy equivocado. Yo aporto desde un fundamento técnico. Ojalá, ojalá esté equivocado. Yo lo que digo es que, por algo, el ministro Caputo permanentemente está diciendo que es inminente el acuerdo con el fondo, porque sabe que es su fuente más fuerte de fortalecimiento de las reservas en el corto plazo.

