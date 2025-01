Día 420: ¿Brotes verdes o brotes negros?

Los recientes despidos en Sancor, los cierres de las fábricas de Avon en San Fernando, de Dass en León Suárez, y de más de 10 mil pymes en el último año dan cuenta de cuan lejos del comienzo de la recuperación económica que auguraba el Gobierno, estamos; y surge la incógnita de si los brotes negros que aparecen son el final del ciclo y viene la recuperación o son el síntoma inicial de otras que se producirán por la apertura de las importaciones. Sin embargo, el litio y Vaca Muerta siguen siendo una esperanza para revolucionar la economía argentina y que los brotes verdes aparezcan más temprano que tarde. Para analizar el futuro próximo económico de nuestro país, elegimos abrir esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), con una canción de El Negro Brote, que se llama “Tarde” y habla de lo que a veces hay que pagar para aprender de los errores en la vida.

¿La economía está bien o está mal? Bueno, es una pregunta interesante, depende de dónde se lo mire. Obviamente los números macroeconómicos son buenos y el Gobierno los muestra con orgullo, algo que es totalmente justo y esperable. Ahora, podríamos preguntarnos si los 200 mil puestos de trabajo menos, las 10 mil pymes menos, los cierres de Avon, Dass, la caída del consumo que llevó a que se tome la menor cantidad de leche per cápita de los últimos 35 años, en definitiva el esfuerzo que realizan los argentinos para obtener la estabilidad macroeconomía, tendrán premio en el futuro con crecimiento y derrame.

Es decir, ¿el sufrimiento cotidiano servirá para consolidar la estabilidad macroeconómica y hacer que la economía vuelva a crecer? Y si es así, ¿por cuánto tiempo se deberá sufrir para que empiecen a venir los brotes verdes?

Antes de responder estas preguntas, vamos a hacer un racconto de estos “brotes negros” que surgieron en la economia, y que lamentablemente impactan en el trabajo de la gente y en sus condiciones de vida.

El pasado 9 de diciembre, en la planta de Avon en San Fernando, una trabajadora despedida, declaraba en televisión: “Les dije a los delegados tres meses antes que iban a cerrar, me dijeron que estaba loca”.

En una entrevista en La Previa de Modo Fontevecchia a la periodista Celeste del Bianco, que fue a cubrir el cierre de la fábrica Dass en Coronel Suárez, que fabricaba zapatillas Nike, Adidas y Fila, del Bianco se sorprendía por la pasividad ante el cierre de la planta. “Pensé que iba a llegar a una ciudad convulsionada por el cierre de la fábrica, que dejaba en la calle a 360 trabajadores, que se sumaban a 400 que ya habían sido despedidos a lo largo del 2024, y sin embargo vi una ciudad muy calma. No hay ni un cartel que haga referencia al cierre”. “De los 360 despedidos nada más 30 participaron de la asamblea, noté cierta apatía”, agregaba la periodista.

Entre los datos que explican en parte este final es que de cada dos pares de zapatillas que se vendieron el año pasado, uno era importado, producto de la apertura de las importaciones que impulsó el Gobierno.

En estos dos ejemplos hay un común denominador. La falta de reacción social. La mujer culpa al delegado y al sindicato y la periodista se asombra de la apatía de los vecinos de Coronel Suárez. ¿Esta falta de reacción tiene que ver con simple fatalismo, con creer que no se puede hacer nada? ¿O está revestida de la esperanza de una mejora económica, de que finalmente vengan los brotes verdes?

SanCor atraviesa una situación crítica.

Dado el nivel de apoyo que tiene el Gobierno en la que hay, a groso modo, un poco más de la mitad del país en contra y un poco menos de la mitad del país a favor, seguramente sea una combinación entre ambas. Seguramente haya gente que no quiere hacer nada porque entiende las razones del Gobierno para llevar adelante estas medidas económicas y haya otras personas que no impulsan medidas de fuerza porque consideran que no se puede torcer el rumbo económico de Milei y porque, en definitiva, hay una gran parte de la sociedad a favor.

En relación a lo sucedido en Sancor, la clásica empresa productora de lácteos que despidió a 350 trabajadores, el ministro de Trabajo de Santa Fe alertó por la caída de la producción: “200.000 litros de leche diarios es un piso que nunca se había llegado”.

Sumamos algunos datos al respecto. En el 2017, se producían 4 millones de litros de leche diarios. Además, según el informe del sector lácteo para el año 2024 que cerró en diciembre, el consumo de leche per cápita es el más bajo en los últimos 34 años. Es decir, se consume menos leche que en el 2001.

“Adaptarse o perecer”, dijo el Presidente en un discurso. Lamentablemente, con la política de la apertura de importaciones, hay una realidad que se hace cada vez más difícil: la de las pequeñas y medianas empresas que están cerrando.

El presidente de la Asociación Pyme, Daniel Moreyra, brindó una entrevista al medio Realpolitik FM el pasado 9 de septiembre del 2024. En ella afirmó que “no es que se va a suplir lo que producimos acá con las importaciones y ya está, porque lo que producen las pymes es lo cotidiano, lo que consumimos en el día a día. ¿Qué es lo que piensan hacer cuando las pymes desaparezcan, que somos las que damos el 75% del trabajo en la Argentina?”. “No vamos a poder comprar ni lo nacional ni lo importado”, agregó el empresario pyme.

En el campo, el sector más competitivo del país, también hay problemas. El periodista especializado en agro, Matías Longoni, habló el pasado 30 de diciembre sobre las dificultades para pagar deuda de grandes empresas proveedoras de insumos, y dijo que “es sintomático y se va a multiplicar a otras empresas".

Esta es la razón de fondo por la que el campo le exigió al Gobierno que bajen las retenciones. Hay dirigentes de las entidades agrarias que no quedaron del todo conformes con las medidas que se tomaron recientemente para el sector.

Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, declaró el pasado 23 de enero en este mismo programa: “Si me tenes que robar a mi para tener equilibrio fiscal, no tenes equilibrio fiscal”, y describió un panorama de dificultades por el clima, el aumento de los costos y la caída de los precios internacionales. A su vez, sostuvo que la baja de retenciones fue una medida positiva, pero criticó que sea de manera temporal, “porque suena más a una especie de intervención, a darte una zanahoria por un tiempito que después te la pueden quitar”.

Lo de los brotes verdes es una cargada política que se generó a partir del gobierno de Mauricio Macri. En esos momentos, se hablaba de “el segundo semestre”, “la luz al final del túnel” y “brotes verdes”, todas metáforas del macrismo para decir que lo mejor estaba por venir. Lamentablemente nunca sucedió. El 5 de mayo del 2017 el entonces ministro, Nicolás Dujovne, dijo una de las frases más recordadas de la gestión macrista: “Vemos un pequeño bosque de brotes verdes”. “Esta recuperación es sostenible, está basada en el aumento del stock de capital de la economía, y es un ciclo perdurable que viene para quedarse por mucho tiempo”, afirmaba optimista. Un año después, sin embargo, volvimos a la crisis en Argentina, con inflación y devaluación.

La pregunta, en vista de los brotes negros es: si esta es la situación, ¿por qué venimos hablando de otros temas en la agenda de discusión pública? Según el analista político Gustavo Córdoba, el Gobierno logró desviar la atención.

Nicolás Dujovne.

“Milei busca generar controversia para tapar los temas de la economía”, sostuvo el analista este miércoles 28 de enero. Para Córdoba, Milei ha hecho un uso extensivo de afirmaciones explosivas y noticias falsas como herramienta distractiva ante los problemas económicos. Además, explicó que sus declaraciones rimbombantes en Davos contra la comunidad LGBT fueron un “marco distractor”, y contrastaron con la dificultad para traer resultados económicos concretos. “Este tema de Davos representa una expresión de la dificultad del Gobierno para avanzar políticamente”, aseguró.

Por un lado, el Gobierno abre las importaciones con lo cual hay productos más baratos, se pisa el dólar para controlar la inflación, se frena la obra pública y se ajusta en el presupuesto despidiendo trabajadores del Estado, se pone techo a las paritarias por debajo de la inflación y todo esto termina generando que se controle los índices inflacionarios. Pero esas mismas medidas generan que se cierren las pymes, crezca el desempleo, baje el consumo, las grandes empresas echen gente, el campo tenga problemas porque baja sus ingresos en un momento de mala cosecha y malos precios internacionales.

La UIA ya había adelantado que se tendría este problema cuando le planteó al Presidente que se debía avanzar con la reforma laboral y controlar la apertura de las importaciones.

Dos caras de la misma moneda. La macro ordenada y la vida diaria, reflejada en la micro, con sufrimientos. ¿Hasta cuando estos sufrimientos? Bueno, hay una esperanza, dos podríamos decir. Una se llama litio, la otra Vaca Muerta. Tal vez el crecimiento de las exportaciones y el ingreso de divisas gracias a este sector dinamice la economía haga que quienes perdieron el trabajo ahora ingresen en otros sectores que se desarrollaron al calor de estas actividades de manera directa o indirecta.

Tal vez el Gobierno logre aprovechar que tiene tres bastiones exportadores, como lo son el campo, los minerales y la energía, fundamentalmente el gas no convencional de Vaca Muerta, y a partir de ahí tengan incentivo para pymes, startups o emprendimientos.

La discusión económica tiene dos planos, por un lado, si este plan será sustentable, como lo fue la convertibilidad de Cavallo durante bastante años. Es decir, si va a tener éxito en sus metas. La segunda dimensión es: si tuviera éxito, ¿será beneficioso para la mayoría de la población o, por el contrario, creará un país donde el 30% se beneficie y el 70% empeore? ¿Llegará a buen puerto económico? Hay esperanzas en los brotes verdes, esperemos que lleguen, porque por ahora solo emergieron los brotes negros.

