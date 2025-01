El Gobierno crea la figura de "embajadores comerciales" para intentar atraer inversiones

El Gobierno Nacional formalizó la figura del “Embajador Comercial para Inversiones y Desarrollo Estratégico” a través del Decreto 43/2025, publicado en el Boletín Oficial. Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca potenciar su participación en los mercados globales y atraer capital extranjero en sectores clave para su economía. La creación de esta figura responde a una estrategia para ampliar la inserción del país en el comercio global y facilitar el acceso a nuevas oportunidades de inversión, en un momento en el que la competencia por captar capital internacional es cada vez más intensa.

Según argumentan desde el Gobierno, la implementación de esta nueva figura responde a la necesidad de posicionar al país como un actor competitivo en un escenario internacional marcado por la reconfiguración de las cadenas de valor y el creciente interés en los mercados emergentes. Argentina cuenta con una base sólida en áreas como la producción, la industria y los servicios, respaldada por su talento humano, su capacidad tecnológica y sus abundantes recursos naturales. En este contexto, es esencial que el país aproveche al máximo sus ventajas comparativas y trabaje en consolidar una red de alianzas estratégicas que impulsen su desarrollo económico.

Según el decreto, los embajadores comerciales desempeñarán funciones estratégicas para incentivar la inversión extranjera y fomentar el comercio exterior. Su misión incluirá la promoción de sectores que generen empleo, impulsen la innovación y favorezcan la transferencia de tecnología. Además, trabajarán para diversificar las exportaciones y ampliar la presencia de los productos y servicios argentinos en el exterior. Se espera que estos representantes actúen como facilitadores en negociaciones internacionales, ayudando a concretar acuerdos comerciales y de inversión que beneficien al país a largo plazo.

A pesar de la importancia de su tarea, el Gobierno dejó en claro que quienes sean designados para este rol “no tendrán estatus diplomático” ni serán considerados empleados del Estado. En consecuencia, no recibirán remuneración, no podrán participar en decisiones sobre licitaciones o compras gubernamentales y no gestionarán fondos públicos. Su labor se limitará exclusivamente a la promoción económica y comercial, actuando de manera independiente.

Además, el decreto especifica que las iniciativas propuestas por los embajadores comerciales serán de carácter consultivo y no tendrán efectos vinculantes para el Estado ni sus organismos. Sin embargo, esperan que estos representantes sirvan como nexo entre el empresariado argentino y actores clave en el ámbito internacional, promoviendo alianzas estratégicas y proyectos de desarrollo conjunto. Su rol permitirá potenciar la presencia de Argentina en foros internacionales, eventos empresariales y mesas de negociación, ayudando a construir una imagen sólida del país en el escenario global.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto será el encargado de proponer a los embajadores comerciales, priorizando a personas con una destacada trayectoria en el sector privado y experiencia en negocios internacionales. Se busca que su conocimiento y contactos contribuyan a fortalecer la inserción de Argentina en las cadenas globales de valor. Para garantizar la efectividad de su labor, se espera que estos representantes tengan un conocimiento profundo de los mercados internacionales y las dinámicas comerciales que rigen cada sector estratégico.

El decreto también subraya que el contexto económico mundial brinda una oportunidad única para expandir la presencia argentina en mercados estratégicos. El objetivo es estimular la llegada de inversiones que impacten positivamente en la economía nacional, generando crecimiento, empleo y diversificación productiva. En este sentido, el rol de los embajadores comerciales se alinea con los esfuerzos del Gobierno para proyectar una imagen de estabilidad y atractivo para la inversión extranjera.

Esta nueva estrategia del Ejecutivo, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Gerardo Werthein, representa una apuesta por el sector privado como motor de expansión comercial y desarrollo económico.

