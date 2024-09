Roberto Feletti: "Sin inversiones o una ayuda extraordinaria del FMI, la economía va a seguir estancada"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que la desocupación alcanzó el 7,6% en el segundo trimestre. Roberto Feletti declaró que no se ve una baja del desempleo en el horizonte y que la cifra es menor a la esperada por la “dificultad para despedir, que es tan denostada”. Por otra parte, criticó el presupuesto presentado por Javier Milei y remarcó que es un error “priorizar el pago de los intereses de deuda con los primeros ingresos de recaudación”. “Es un escenario extremadamente complejo”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Roberto Feletti es contador público. Fue secretario de Comercio Interior del gobierno del Frente de Todos (2021-2022) y de Política Económica y Planificación del Desarrollo de la Nación en el primer gobierno de Cristina Kirchner (2009).

El aumento de la desocupación aumentó de 6,2 a 7,6 puntos. De todas formas, todavía no refleja el impacto de la crisis. ¿Cuál es tu percepción?

Lamentablemente, esto no es bueno. Combatir la inflación con la recesión lleva al desempleo, y esto es lo que empieza a verificarse. El INDEC planteó dos trimestres de caída del PBI, que es recesión, y empieza a vislumbrarse el desempleo.

Afortunadamente, por la rigidez del mercado laboral y la dificultad para despedir, que es tan denostada, las cifras del desempleo no son mayores. Efectivamente, el empresario no es alguien a quien le guste despedir. Más bien, le gusta la expansión y sostenerla, en especial los empresarios medianos y de PYMES.

No vemos cuáles son los vectores de crecimiento. Si miras las cifras del INDEC, la caída interanual de la inversión, al cierre del primer trimestre de este año, es casi del 30%. Es decir que el sinceramiento de precios, el salto devaluatorio, el ordenamiento fiscal, la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grande Inversiones, por ahora no generaron ese componente de demanda agregada que es la inversión.

Para Roberto Feletti, la falta de mercado interno, de mercado externo y de inversiones, evita que haya “un conductor de salida de la recesión”.

No hay mercado interno porque se retiraron los estímulos fiscales, y porque el salto de precios deterioró los ingresos, no hay mercado externo porque el dólar no es competitivo, por lo que hay una ralentización del proceso exportador, y no hay inversiones. Es decir, no hay ninguno de los tres componentes de la demanda agregada: demanda interna, demanda externa e inversiones. Esto genera que no haya un conductor de salida de la recesión. Es lógico suponer que, de seguir este proceso, va a aumentar el desempleo.

En EE.UU se plantea que un porcentaje de desempleo bajo atenta contra la inflación porque aumenta los salarios, y que la mejor forma de tener baja inflación es generar desempleo. Independientemente de esto, me sorprende que el desempleo sea solo de 7,6 en este nivel de crisis. ¿Puede tener que ver con el bajo desempleo que heredó el Gobierno?

Por la crisis del 30, Estados Unidos se cuida mucho de tener altas tasas de desempleo, va corrigiendo con la tasa de interés porque ninguna sociedad apuesta al desempleo. Entre 1994 y 2006, la Argentina tuvo 12 años de desempleo sostenido, con picos de más del 20%. Eso desorganizó de tal modo el sistema de relaciones laborales, que después llevó al nivel de informalidad, que fue contenido con las moratorias universales y el salario familiar vía Asignación Universal por Hijo, porque no se podía contener a esa población desde el trabajo formal.

La desocupación en el segundo trimestre alcanzó el 7,6% según el INDEC

Hoy, aun aceptando el descenso de la inflación vía la recesión, ¿cuál es la salida de esta situación que está proponiendo el Gobierno? Los tres factores de la demanda agregada que mencioné son los que van a potencialmente bajar el desempleo, pero es lo que no se ve en el horizonte.

Hay un frente externo complicado, una falta de acumulación de reservas, una relación con el Fondo Monetario Internacional que todavía no se conoce a fondo y vencimientos de deuda el año que viene. El escenario es realmente preocupante.

Argentina tampoco tiene que convivir con una alta tasa de desempleo. Señalaba ese largo ciclo que nos provocó una desorganización del sistema laboral, con gente que no se podía jubilar y chicos que no tenían salario familiar. Incluso, la inflación se ubicó en un piso del 4% que todavía está en discusión.

El índice general de desempleo no es una herramienta que permita tomar el pulso real, porque hay que ver la calidad de esos empleos.

Refleja un correlato de la recesión, pero no alcanza a medir el deterioro socioeconómico que existe.

Cuando ves el presupuesto del año próximo, que plantea un crecimiento del consumo del 4,5% y un crecimiento del PBI del 5%, ¿cuál es tu propia proyección?

Sin inversiones o una ayuda extraordinaria del FMI, la economía va a seguir estancada. Salvo que el Gobierno pueda resolver el frente externo, por una ayuda del Fondo, este tipo de contracción fiscal y deterioro salarial no auguran ningún pronóstico de crecimiento para el año que viene. Junto con la de Haití, la economía argentina es la única de la región que no crece.

Luis Caputo, ministro de Economía, junto a Gita Gopinath, la subdirectora del FMI | El exsecretario de Comercio Interior declaró que es un error que el Presidente priorice el pago de los intereses de deuda por sobre el gasto público en áreas como la caja previsional o el presupuesto universitario.

La presentación que hizo el Presidente del presupuesto, diciendo que desvincula las cuentas públicas de la macroeconomía, cuando todos sabemos que tenemos una recaudación atada al ciclo económico, como el IVA y Ganancias, es un error.

Es un error tener un superávit financiero, es decir, priorizar el pago de los intereses de deuda con los primeros ingresos de recaudación, y después aplicarlo a jubilaciones o universidades.

La política fiscal es siempre un dinamizador de la expansión económica. Es un componente del multiplicador de consumo, y si se prioriza el pago de intereses de deuda a una recaudación atada al ciclo, auguro un escenario complicado, y no tengo ningún elemento que indique proyectos de inversión potentes.

Siempre vi el problema fiscal secundario al problema externo. La economía argentina se estabiliza desde el frente externo, y hasta ahora, el frente externo no ha mostrado señales de dinamismo. Ni con las inversiones, ni por un ordenamiento de los vencimientos, no augura un ingreso de divisas por esa vía tampoco.

Agroindustria ganó el "Oro" para Argentina en empleo: 2 de cada 10 puestos los genera el sector

La convertibilidad tuvo la venta de las empresas públicas, que permitió un shock de ingreso de divisas y garantizó cuatro años de expansión y estabilidad. Podemos discutir si estuvo bien o mal, pero tuvo un shock externo favorable de 1990 a 1994. De hecho, cuando ese shock se revierte con la crisis de México, empezamos con un problema de desempleo y una nueva toma de deuda.

Hoy no veo un escenario que pueda cambiar este rumbo de recesión, de desempleo, y un piso de inflación, sólo desde el equilibrio fiscal. Además, es un equilibrio fiscal que también se va a deteriorar con la caída de la actividad.

Elizabeth Peger: La expectativa del Gobierno está concentrada en que se va a despejar este escenario con un acuerdo con el Fondo.

Es cierto, y en parte la presentación que hace el Presidente es para eso. Ahora, hay dos problemas. Primero, hay que despejar el interrogante de las elecciones de Estados Unidos. El FMI depende del Tesoro, y quieren ver quién se sienta en la Casa Blanca a tomar decisiones extraordinarias. El segundo punto es que el equipo económico de Caputo ya tuvo roces severos con el Fondo en el 2018, que determinaron su salida como presidente del Banco Central.

Sin dólares a la vista, Caputo viajará dos veces a Estados Unidos para buscar financiamiento

Hasta hace poco, la bala de plata era el blanqueo, que todavía está en curso. Han ingresado 3.300 millones de dólares en depósitos en los bancos, y pensemos que con Macri el blanqueo llegó a 123.000 millones. Hasta ahora, las reservas permanecen en los 27.000 millones, y la primera fecha de blanqueo está por vencer.

El Fondo, por ahora, no ha mostrado señales de embarcarse en un refuerzo de la ayuda extraordinaria que le dio a la Argentina. Además, los condicionantes que van a poner no creo que sean distintos a los que ponía el anterior interlocutor del FMI. Es un escenario extremadamente complejo.

