Roberto Piazza: "Voté a Menem y me arrepiento, pero en Milei todavía creo"

El diseñador Roberto Piazza y su pareja, Walter Váquez, fueron invitados a cenar a la Quinta de Olivos por el presidente Javier Milei y su novia, Amalia Yugito González, para “explicarle su postura” luego de la polémica por los dichos Presidente en el Foro de Davos contra la ideología de género. A su vez, consideró que la multitudinaria Marcha LGBTQ+ fue “obsena y política” y declaró que los años de la presidencia de Carlos Menem fueron los peores de su vida. “Por ahora confío plenamente en los proyectos que tiene Javier”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Roberto Piazza es diseñador de moda, actor y cantante, conocido por su estilo que combina la audacia argentina con la elegancia italiana. Inauguró su mansión de alta costura en Belgrano y se convirtió rápidamente en uno de los diseñadores más prominentes de la alta costura argentina. En televisión presentó programas como Roberto Piazza presenta, galardonado con un Martín Fierro. Además, ha publicado libros autobiográficos como Corte y confesión e Irreversible.

Usted se reunió con el presidente en Olivos y le llevó un obsequio. Nos gustaría que compartiera con nuestra audiencia cómo surgió la invitación y cómo fue esa reunión con él.

Llegué de Los Ángeles el sábado, después de dos meses de gira por California con mis espectáculos, y ya habíamos hablado con Javier muchas veces por teléfono durante mi viaje por un montón de motivos, y me invitó a cenar y el lunes estuvimos presentes en la Quinta. A Yuyito la conozco hace 42 años y, también hablé con Patricia Bullrich también, que la conozco hace mucho tiempo. Estoy trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Nación con mi fundación. Ella me está dando una mano muy buena con las denuncias que hace mi fundación sobre abuso infantil y demás cosas aberrantes. A través de ellas pude conectarme con Javier. Somos amigos ya, ya me parece una persona maravillosa, y me pareció un encuentro maravilloso.

Se ha caracterizado por una fuerte defensa de la diversidad y de los derechos del colectivo LGBTQ+. ¿Cómo recibe la postura del Gobierno en estas temáticas, sobre todo después del discurso del presidente en Davos, que generó tanta controversia?

Precisamente por eso es que llamé a Patricia y a Amalia, porque yo no tenía conexiones con él, para explicarles. Me empezaron a insultar y a felicitar cuando yo estaba afuera, y no sabía de qué se trataba la situación. Les dije que necesitaba que me aclararan un poco cómo era todo esto, porque en realidad yo no soy político ni senador ni diputado ni nada, no tengo que ver con la política.

Patricia me llamó, me conectó con él, me llamó a mí y estuvimos casi dos horas hablando por teléfono de todo un poco. Luego seguimos hablando en la cena, y entendí cómo fue la postura de la edición. Es más, tengo el video completo sin editar, para quien quiera entenderlo. Él puso como ejemplo casos extremos, pero en ningún momento tiene nada en contra de la comunidad gay, ni conra los gays en árticular, ningún tipo de elección, siempre y cuando no se cuelguen del Estado.

Después de hablarlo largo y tendido, le dije lo que sentía de la gente, lo que sentía de la LGBT nueva, no la de antes, sino la de ahora, que es un concepto completamente distinto. Yo lo entendí, lo acepto, y le digo a la gente en general que tiene que ver las cosas que están editadas con maliciosidad aquí en Argentina. Si antes me gustaba, ahora me gusta el triple.

¿Qué fue lo que usted entendió que dijo el Presidente?

Habló de varios casos, de los casos extremos y puso el ejemplo del matrimonio de hombres gays en Estados Unidos, como podría haber puesto cualquier otro caso. También habló del caso de la boxeadora, habló del caso del feminismo, y de muchos casos más. Lo puso como un caso extremo. Eso no significa que yo esté en contra de ningún ciudadano que tenga la elección que quiera, siempre y cuando no se cuelguen del Estado. Me lo aclaró y me dijo algo muy gracioso en un momento. Me dijo: "Te pido disculpas por los insultos por mi culpa".

¿Usted recibió insultos de sus seguidores en las redes sociales por lo que había dicho el Presidente porque usted en el pasado había hablado bien de él?

En realidad, yo recibo insultos permanentemente. De 100 personas que me escriben, 10 son homofóbicas o son ultra kirchneristas fanáticos, los cuales yo no soy ni homofóbico, ni ultra kirchnerista, ni ultra nada. Yo no soy fanático de nada, soy fanático de mi propia vida. Cada persona que me agrede, obviamente es bloqueada, pero como llegaron estos mensajes sin saber por qué pasaba esto, me hizo ruido. Fue brutal que me haya hablado y fue brutal haberlo conocido.

Roberto Piazza y Javier Milei

La homofobia en Argentina no viene de parte del Presidente, viene de parte de una grieta y de un sector homofóbico político, inclusive, que vivo desde que nací con toda mi historia. Me aclaró todo y con esta reunión yo pensé en lo que iba a pasar después. Y sí, me escriben todos. Desde que llegué a Buenos Aires, tuve cerca de 40 notas, y me siguen llamando para seguir haciendo notas y para que les cuente un poco todo esto. Fue genial haber cenado con Javier. Me pareció una persona sensacional y muy claro en sus conceptos, muy inteligente. Igualmente, no hay peor ciego que quien no quiere ver.

Luego de sus dichos en Davos, Milei dio un reportaje y se volvió a referir al tema de una manera probablemente menos inequívoca. "La ideología de género, llevada al extremo, conduce... o sea, digamos, conduce al abuso. Por ende, son pedófilos. Eh, la ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, por eso son pedófilos”, declaró. ¿Comparte usted que la ideología de género, llevada al extremo, conduce a que sean pedófilos?

Claro, llevado al extremo todo conduce a algo malo. El feminismo, llevado al extremo, conduce a algo malo. El machismo, llevado al extremo, conduce a algo malo. Los pricópatas y violadores llevados al extremo también conducen al asesinato de chicos. Eso lo sé y lo viví en carne propia con mi hermano. Él se refiere a lo extremo, no se refiere a que los gays seamos pedófilos.

Coincido, creo que las virtudes llevadas al extremo se convierten en defecto. Pero si se trata de algo general, que todo llevado al extremo se convierte en defecto, no tendría sentido mencionarlo. Si todo llevado al extremo produce ese efecto negativo, no tendría por qué mencionarlo en el caso de la ideología de género. Si uno lo marca, lo que está diciendo es que hay algo especial en la ideología de género.

No, yo no lo veo así. Pero bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera.

Cuando usted ve tanta gente que lo toma de otra manera, ¿qué reflexión le genera? ¿Tendré razón? ¿Los demás estarán equivocados? ¿Tendrán razón los demás a sentirse ofendidos, aunque yo no?

De 100 personas, 95 están totalmente de acuerdo y 5 están enojadas. Y no me escribieron 100 personas, me escribieron miles por todas las redes sociales que tengo.

Independientemente de la relación con usted en particular, al ver, por ejemplo, la enorme cantidad de personas que fueron a la marcha el fin de semana anterior, ¿le plantea alguna duda?

Yo, como gay no voy más a las marchas de la nueva LGBT. La marcha fue totalmente politizada. Si hubiese sido una marcha de la LGBT sola, en paz y sin las obscenidades que hicieron muchos, me hubiera parecido una marcha respetable. Pero al ser una marcha con un montón de cosas fuera de lugar, de parte de la ética y la moral, ahí ya pisaron el barro y se fueron al pasto. La marcha fue más política con la CGT, las Madres de Plaza de Mayo, los sindicalistas, Kicillof, Larreta y demás. ¿Qué carajo tenían que hacer ahí? Para mí fue una marcha que no tuvo ningún tipo de valor.

¿Cuáles fueron esos excesos que a usted le molestaron, además de la participación de estos sectores políticos?

Yo he visto desde personas colgando, mostrando partes obscenas arriba de Juan Manuel Belgrano, gente con consoladores metiéndoselos, mujeres feministas y nazis con los senos al aire diciendo "maten a los machos", y un montón de otras cosas que ya sabemos que siempre suceden. Yo he estado en marchas del Orgullo gay en todas partes del mundo, como en Holanda, Europa, etcétera, y la verdad que eso no se ve. Si se ve, en 5 minutos más están presos. Acá fue una marcha casi obscena y política. Fue feo, muy desagradable.

Aquí me dice la producción que lo de los consoladores es una fake news…

Sí, bueno, pero yo lo sé, y tengo muchos amigos que han ido y lo han hecho. Que cada uno opine lo que quiera, pero siempre pasa lo mismo en toda marcha del Orgullo. Terminan con las tetas afuera, haciendo obscenidades, defecando en la calle o rompiendo cosas.

Yo vi una enorme cantidad de gente marchando pacíficamente, inclusive apoyando a la comunidad sin ser parte de ella. Entiendo lo que usted dice, y probablemente también me produzca el mismo rechazo, pero en una marcha con más de 100.000 personas, la mayoría no era del movimiento LGBT...

Claro, ahí me detengo de nuevo. La mayoría eran sindicalistas, políticos, Madres de Plaza de Mayo y un montón de gente que pagaban. Había gente respetable de la LGBT y gente que, en criollo y brutalmente, cagó la marcha con esas obscenidades. Me pareció una vergüenza de mi parte. Después, no sé a qué carajo fueron los políticos porque no era una marcha de ellos porque empezó siendo de la LGBT. No la respeto para nada.

Alejandro Gomel: Trascendieron fotos de esta escena que tuvieron con el Presidente donde se ve un lugar donde hay fotos de él posando en retratos y fotos.

Me encantó el lugar, de hecho, la Quinta de Olivos es maravillosa y cenamos en la misma mesa donde fue el quilombo con el cumpleaños de la mujer de Fernández. Le dije a Javier, que nunca pensé que iba a cenar en la mesa donde Fabiola hizo su cumpleaños, y nos reímos de eso.

Es un pasillo donde él cuelga los cuadros que le regalan diferentes personas, como actores, o artistas plásticos que viajan por el mundo y le mandan de regalo, desde artistas de gran renombre hasta artistas que recién empiezan. Hay leones, él con un león, él con la cara de Napoleón, y todo lo va colgando en un pasillo donde hay 15 cuadros.

Una artista mostró los cuadros de sí mismo que Javier Milei tiene colgados en Olivos

AG: ¿Él hizo alguna referencia al ver las imágenes?

No, yo hice comentarios. Había un cuadro maravilloso que lo hizo alguien del extranjero, que era como Napoleón recreado con la cara de él, y era maravilloso desde lo plástico. Hablamos sobre arte, surrealismo, abstracto, hiperrealismo. Yo le llevé un cuadro de Loreley Portas, que es una amiga mía que hace arte, y descolgó de su colección un hiperrealismo de un león, y se lo regaló porque lo quiere mucho. Ahí mismo sacó uno que le dieron en Estados Unidos, y lo colgó en el fondo del pasillo, como se ve en la foto. No son muchos, pero tiene unos cuadros enormes. Hay un cuadro enorme, como de 3 metros de altura. Nosotros paramos ahí porque tenía buen fondo y buena luz.

AG: ¿Hablaron de la vestimenta? Siempre es particular porque siempre está abrigado. ¿Se sabe por qué es esa costumbre de llevar camperas de cuero?

No, él me dijo que no sabe mostrarse, entonces prefiere estar siempre vestido de negro. No hablamos mucho de la ropa ahora que estoy pensando. Hablamos de que tiene un problema en la piel, entonces trata de refugiarse del sol y demás, pero no hablamos mucho de ropa. Este año cumplo 50 años de trayectoria, lo invité a mi colección y me dijo que con todo placer iba a estar con su grupo. Como no hago ropa masculina, no me parecía correcto decirle cómo tiene que vestirse.

Estuvo dos meses de gira en Estados Unidos en el mismo momento en que se produjo la elección que ganó Donald Trump y la asunción de Donald Trump. Me gustaría conocer su visión sobre Trump y lo que vivió en esos dos meses en Estados Unidos.

Yo estaba allá con el cónsul argentino de Los Ángeles, que es un señor maravilloso que fue con su esposa a ver el espectáculo mío en la Asociación Argentina de Los Ángeles, y todo salió más que perfecto. Es la décima vez que voy. Sobre la asunción de Donald Trump, no noté en Los Ángeles, por lo menos, un fanatismo extremo y enloquecido.

Los cuadros de Javier Milei en en la Quinta de Olivos

¿Usted personalmente hubiera votado por Trump?

Sí, yo sí.

¿Y votó por Milei aquí en 2023?

Claro, por supuesto.

¿Y por quién votó en 2019?

No voté directamente.

¿Alguna vez votó un candidato peronista?

A Menem todas las veces, y me arrepiento.

¿Por qué?

Porque fueron los peores 10 años peores de mi vida, pero lo voté porque creía. Ahí entré en convocatoria de acreedores. Esos años fueron fatales para mí.

¿No teme que el mismo modelo económico de un dólar muy barato y un peso sobrevaluado, que genere importación en el caso de su propia actividad, le vuelva a generar una situación económica similar?

Por ahora no. Voté a Menem y me arrepiento, pero en Milei todavía creo. Por ahora confío plenamente en los proyectos que tiene Javier y creo positivamente, pero bueno, la vida dirá y el tiempo dirá qué pasa con todo. Por ahora confío plenamente en él, y me convenció desde antes, más con toda la gente que lo rodea, que me parece maravillosa.

