El periodista de política, Alejandro Gomel, informó al respecto de los dichos de Rogelio Frigerio, gobernador electo de Entre Ríos, sobre la imposibilidad de abonar salarios y aguinaldos en diciembre, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hasta hace poco era una discusión impensada. Comenzamos dentro de poco diciembre y habrá una discusión sobre si se pagan o no los aguinaldos. El primero en ponerlo en duda fue Javier Milei cuando le consultaron si estaban garantizados los aguinaldos de diciembre y no respondió la pregunta. "No se va a gastar de más", sostuvo.

Hay algunos gobernadores, como el caso de Maximiliano Pullaro en Santa Fe y el de Chubut con Ignacio Torres, diciendo que "por lo que vemos antes de asumir, no tenemos la plata para el aguinaldo".

Rogelio Frigerio también dice que no puede "pagar sueldos y aguinaldos" y culpó a Sergio Massa

Ahora se suma nada más ni nada menos que Entre Ríos, donde el gobernador electo Frigerio recalcó que "hoy los recursos para pagar sueldos y aguinaldos no están".

Empieza el mes de los aguinaldos y en el sector público, lo que hasta hace poco parecía impensado y no era tema, comienza a ser discusión. ¿Se pagarán en tiempo y forma sueldos y aguinaldos en el sector público en diciembre? Es una pregunta que se irá respondiendo a lo largo de diciembre.

