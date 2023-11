Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, el joven de 24 años que murió producto de una mala praxis, trabajó "desde los últimos seis años" dando "toda mi vida" para que se aprobara la ley "Nicolás", enfocada en un control del Estado sobre el personal de la Salud para prevenir estos casos. El proyecto tiene dictamen por unanimidad en el Congreso, y sólo falta que el parlamento se siente a votarlo, según expresó Covelli en diálogo con PERFIL. Pero si no se vota antes del 8 de diciembre, cuando asumirán nuevas autoridades en el Poder Legislativo, el proyecto perderá estado parlamentario.

"Se perderá muchísimo trabajo de los últimos dos años porque hay que volver a presentarles todo a los nuevos diputados", lamentó Covelli, quien además advirtió los riesgos de la mala praxis: "Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo mueren cinco personas por minuto por fallas en el sistema de Salud. La vida y la salud no les importa".

Es que si bien hay tiempo hasta el 31 de diciembre para que el proyecto no pierda el estado parlamentario, ya el 8 de diciembre terminarán sus mandatos muchos de los diputados que trabajaron en todo el proyecto y obligarán a Covelli, fundadora de la Fundación "Por la Vida y la Salud" que aglutina a más de 300 familias de víctimas de mala praxis, a volver a someterse a hacer gran parte del trabajo de nuevo.

"Las familias viajamos desde Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, para tener muchas reuniones informativas, pasar por comisiones, hicimos un esfuerzo sobrehumano donde participaron colegios de médicos, diputados, personal de salud, logramos que todos unifiquen criterios y tener un dictamen unánime de la ley Nicolás, y solo falta una sesion para que todos bajen a votarla", contó muy entristecida Covelli a este medio.

Y si bien todavía queda una semana para votar la ley, las señales que le dieron a la madre de Nicolás es que muchos de los diputados que terminan su rol en la Cámara baja ya se quedarán en sus provincias y no vendrían a dar quórum. "No me importa si se tienen que volver a sus provincias, hasta el 8 de diciembre son funcionarios públicos, son nuestros diputados, no entiendo por qué no se puede votar una ley que ya tiene unanimidad", reclamó Covelli.

"Me pidieron disculpas, hablé y hablo con muchos diputados. Algunos contestan, otros no, pero hablo con diputados de todos los partidos políticos. Me dijeron que lo lamentaban, que era terrible para las familias. Para mí la respuesta es que hagan algo para que no sea terrible para las familias. A mi hijo ya me lo mataron, a los hijos de los miembros de mi ONG que son más de 300, también. Estoy defendiendo a todos, ni siquiera es algo que pasa en la Argentina", manifestó.

Incluso, Covelli llegó a pedirles que el mismo día que se van a formalizar las renuncias de los diputados, puedan votar antes en el recinto esta ley. "Y no es sólo con esta ley, pasa con un montón de leyes importantes también que quedan afuera. Es falta de sentido común, ellos disimulan su interés pero en realidad están pensando en sus cargos. Nos agarró el momento de las elecciones y todo nuestro proceso se frenó".

El pedido a Milei para que convoque a extraordinarias

La otra alternativa es que el presidente electo, Javier Milei, "incluya en las sesiones extraordinarias" del Congreso el proyecto de Ley Nicolás sobre la seguridad del paciente para que la iniciativa no pierda estado parlamentario el próximo 31 de diciembre, luego de "dos años de trabajo" desarrollado por las familias víctimas de mala praxis.

La iniciativa obtuvo dictamen en la Comisión de Salud, de Presupuesto y Legislación General de la Cámara de Diputados, y, antes de viajar a Estados Unidos, Milei indicó que al comenzar su mandato el 11 de diciembre enviará "un paquete de leyes para la reforma del Estado. Vamos a llamar a (sesiones) extraordinarias. Es urgente", sostuvo.

Al respecto, Gabriela, madre de Nicolás Deanna -que murió a los 24 años en el 2017 producto de una mala praxis- dijo este lunes que "el presidente electo va a llamar a sesión extraordinaria y ahí sería en donde podríamos tener la Ley Nicolás incluida para no perder el trabajo realizado en dos años". "Una sesión puede salvar un montón de vidas, no tiremos el esfuerzo de dos años", pidió.

Consultada si se siente interpelada por un "comportamiento de casta" del que tanto denunció Milei en su campaña, Covelli respondió que "lo que él habla de casta es lo que realmente siento. Tenés que ser más solidario cuando sos diputado. Hay quienes responden y quienes no responden mensajes. Mónica Macha, Daniel Gollán de UxP. Graciela Ocaña, Martín Tetaz. Personas de distintos partidos políticos que sí les importa, y otros que no. Hasta Randazzo intervino en este proyecto".

De qué trata el proyecto de ley Nicolás

"El proyecto tiene que ver con la prevención, con aprender de los errores, sobre la existencia del control del Estado de la matrícula de los médicos, de sus capacidades psíquicas y psicológicas y de que se reporten en las instituciones cuando existen errores", sostuvo.

Agregó que "con la Ley Nicolás se busca instalar una carrera sanitaria obligatoria para que se respete el derecho humano a la vida y a la salud, y dejemos de ver noticias con las que después nos rasgamos las vestiduras como con el caso de Silvina Luna".

El proyecto establece que las instituciones proveedoras de servicios de salud públicas o privadas tendrán que "dotar a su organización de los medios que permitan establecer protocolos de actuación para el personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del paciente para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas", entre otros puntos.

Covelli destacó que en el proyecto trabajaron dos años familias, diputados, los colegios de médicos la Academia Nacional de Medicina y el Ministerio de Salud.

En el proyecto para "la primera ley en América" de estas características, trabajaron familias víctimas de mala praxis de distintas provincias, diputados, los colegios de médicos la Academia Nacional de Medicina y el Ministerio de Salud.

La creadora de la Fundación, de la cual formaba parte Silvina Luna, concluyó: "Les pedimos a los diputados que representen nuestra voz, que respeten nuestro esfuerzo y nuestro dolor, que honren a los que ya no están y defiendan el derecho a la vida y a la salud".

