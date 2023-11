Rogelio Frigerio también dice que no puede "pagar sueldos y aguinaldos" y culpó a Sergio Massa

El próximo gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se une a la lista de mandatarios provinciales que expresaron su preocupación por la escasez de recursos para afrontar los salarios de diciembre y el aguinaldo.

En una entrevista en Radio Mitre, Frigerio afirmó que no contará con "la totalidad de los recursos para pagar sueldos y aguinaldo. Y señaló al ministro de Economía, Sergio Massa, como responsable.

“Todas las provincias estamos en una situación muy parecida. Acá hay un problema importante, que surge más allá de las administraciones provinciales, y tiene que ver con la decisión del oficialismo durante la campaña de hacer política con recursos provinciales”, cuestionó.

Frigerio hizo referencia a la medida de Massa de eliminar el impuesto a las ganancias para la mayoría de los contribuyentes. "Esa baja de impuestos afectó a la coparticipación, lo que implica que a todas las provincias nos falta una masa salarial, y eso nos complica el pago de sueldos y del aguinaldo", afirmó.

Siguiendo esa línea, el exministro del Interior durante el gobierno de Macri reiteró: "En nuestro caso, además, tenemos un vencimiento de deuda en dólares. Por estos motivos, en gran parte del país estamos con una gran preocupación respecto a la cuestión financiera y fiscal".

Rogelio Frigerio: “Evidentemente nos han votado de manera indirecta para ser oposición”

“Este es el daño que dejaron las medidas proselitistas que se tomaron a costa de los recursos de las provincias y, además, son consecuencia que en algunas provincias, como la mía, no había ahorros ni recursos para afrontar esta situación. Además, estas provincias acompañaron aquellas medidas que claramente afectan sus recursos”, afirmó.

Frigerio también acusó al gobernador actual de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de emplear recursos provinciales en su campaña electoral.

Tras reiterar que la viabilidad del abono del aguinaldo dependerá "mucho de la recaudación de diciembre", Frigerio subrayó: "Uno cuando asume esta responsabilidad lo hace sin beneficio de inventario, así que voy a agarrar la provincia que me den y con un enorme esfuerzo la vamos a defender. No me refiero sólo al pago de sueldos o de deudas, sino que hay muchos desafíos en salud y educación, por ejemplo. Y lo vamos a afrontar con los recursos que tengamos".

Previamente a Frigerio, Ignacio Torres, gobernador electo de Chubut, ya había señalado la complicación para cumplir con el pago de salarios y aguinaldos.

"Más allá del tema Ganancias, la discusión no es si está bien o mal la medida sino de dónde sale la plata. Lo que hizo (Sergio) Massa fue una medida proselitista, de campaña, de manera inconsulta con los estados provinciales, y con la plata de las provincias. A Chubut le cuesta aproximadamente dos masas salariales, lo cual en este contexto se le hace imposible afrontar siquiera el aguinaldo, ahora en el mes de diciembre”, dijo Torres a Radio Rivadavia.

Rogelio Frigerio: “Vamos a tener un gobierno centrado en generar inversión y empleo”

Las expresiones del santafesino Maximiliano Pullaro fueron muy parecidas. Afirmó que hará un "esfuerzo para pagar los aguinaldos” y salarios de diciembre, a causa de la disminución de recursos coparticipables.

"Nuestra situación es similar pero vamos a hacer el esfuerzo para pagar los aguinaldos y (el sueldo en) enero. Encontramos una provincia que tiene el doble de deuda flotante que los recursos de caja”, indicó y, elípticamente, apuntó contra la gestión del peronista Omar Perotti.

Frigerio, Torres, Pullaro y los demás gobernadores de Juntos por el Cambio se encontrarán nuevamente este martes, apenas una semana después de pedirle a Javier Milei ser consultados "a la hora de definir políticas que afecten a la gobernabilidad" de sus respectivas provincias.

En esta ocasión, la reunión contará también con la participación de los legisladores nacionales actuales y recientemente elegidos, en un esfuerzo por consolidar la coalición de cara a la toma de posesión del gobierno libertario el próximo 10 de diciembre.

LT