El dirigente gremial Rubén "Pollo" Sobrero, remarcó que "nadie se imaginó que íbamos a parar por los jubilados". A su vez, explicó que "nadie se quiere jubilar porque cobrarían la mitad de la plata". "No nos interesa conseguir sólo un paliativo para quedar bien con la sociedad", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Cómo sigue la negociación con el Gobierno.

Nuria Am (NA): ¿Cree que la sociedad se burló del reclamo que hicieron por los jubilados?

Muchos no nos tomaron en serio porque nadie se imaginó que íbamos a parar por los jubilados, sin poner un reclamo nuestro en el medio. Fue una decisión política correcta. El que convocó al paro fue La Fraternidad, con otros gremios vinculados al transporte. Nosotros justo teníamos una asamblea y decidimos adherir al paro. Salimos sin mezclar nuestros reclamos con el tema de los jubilados.

Fuimos a pelear por otros, sabiendo que nos iban a descontar el día y los premios. Pero, de una vez por todas, no podíamos permanecer indiferentes con lo que pasó con el tema de los jubilados. Nadie se quiere jubilar porque cobrarían la mitad de la plata, por eso siguen trabajando. Ninguno quiere estar por debajo de la línea de indigencia.

Te encontrás también con compañeros jubilados que vienen a pedir préstamos para comprar remedios. Todos los gobiernos hablaron de los jubilados. Pero después, a la hora de gobernar para ellos, lo que hay es ajuste.

Pollo Sobrero apuntó contra Kelly Olmos: “Se nos cagaron de risa porque parábamos por los jubilados”

NA: ¿Cómo sigue ahora esto?

A veces, para ganar hay que perder un poco. Porque muchos de los que estaban esperando un transporte público, a los que quiero pedirles disculpas por el paro, tienen un padre o una madre que son jubilados, y son vapuleados como los compañeros nuestros. Es al revés, tendría que ser una jornada solidaria. En las sociedades, las salidas nunca son individuales, son de conjunto.

Sé que están de moda Javier Milei y José Luis Espert, que plantean salidas individuales, pero eso te lleva a vivir en una cárcel de lujo. Los trabajadores de los barrios humildes tienen que entender que, si no somos solidarios entre nosotros, nadie lo va a ser. Nosotros metimos el dedo en la llaga con este tema. Da vergüenza sentir que en nuestro país los jubilados no puedan vivir dignamente, después de haber trabajado tantos años.

NA: Es una realidad el tema de los jubilados, pero el tema es hasta dónde el reclamo termina perjudicando a otros.

Yo también perdí el día y el presentismo, y lo hice en solidaridad con otros. El tema de los jubilados marca la hipocresía de todos los políticos. Todos hablan de ellos, pero miran para otro lado. Los presupuestos que hemos tenido nunca elevaron el valor real del salario, siempre bajó.

Actualizarán jubilaciones docentes cada tres meses

NA: ¿Se abre una posibilidad de espera en la negociación? ¿Recibieron alguna respuesta?

Abrimos una mesa de negociación con el Ministerio de Transporte, el de Trabajo, La Fraternidad, y creo que había gente del Gobierno también. Eso está confirmado porque nosotros no hicimos el paro como una formalidad, sino porque de verdad queremos discutir el tema de los jubilados. No nos interesa conseguir sólo un paliativo para quedar bien con la sociedad. Quiero saber qué lugar van a tener, porque no tienen forma de defenderse.

Si yo quiero discutir mañana un tema de salario, me paro delante de una vía, no hay trenes, y se acabó la discusión, porque obligo al Gobierno a sentarse. Es una realidad, como pasa en otros gremios. Pero los jubilados no tienen forma de presionar para que se discuta su salario. Pensemos en el ejemplo de Norma Plá, que peleó mucho por los jubilados y no consiguió nada. Deberíamos tener vergüenza como sociedad.

Descuentos del 100% para mayores de 60 años con Cuenta DNI

Un colega tuyo me decía que, en vez de parar, tendría que hacer algo similar a la "Carpa blanca" de los docentes. Pero con eso no consiguieron nada, después de una pelea muy larga.

NA: ¿No hay ningún otro reclamo más allá de los jubilados? ¿Se incluye el tema de Ganancias?

No sé de dónde sacaron eso porque no lo planteamos. Sí que la eliminación del impuesto a las Ganancias es un reclamo histórico de nuestro sector. El salario no puede pagar impuestos. Pero eso no tiene nada que ver con esta negociación. No hay que mezclar eso con el tema de los jubilados.

JL PAR