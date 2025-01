Sandra Arroyo Salgado: “El asesinato de Nisman sirvió para que la gente entienda que tenemos que defender nuestros derechos”

La jueza federal y ex esposa de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, se refirió al décimo aniversario de la muerte del fiscal. "Afortunadamente mis hijas crecieron sin miedos, sin resentimientos, sin ansias de venganza, sin odios y eso es lo más importante para mí", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Sandra Arroyo Salgado es titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 de San Isidro y es la ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, con quien tuvo dos hijas.

Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia cómo atravesó estos diez años de fallecimiento del fiscal Nisman y cuál es la visión que tiene hoy sobre el tema.

Bueno, estos diez años fueron muy difíciles para nosotros. Sin duda lo que ocurrió en el año 2015 fue un antes y un después en nuestras vidas, la de nuestras familias, y siento yo que en la de todos los argentinos. Porque fue un hecho que nadie desconoce, de alta gravedad institucional. Pero para nosotros, los que éramos su familia, fue la pérdida de un ser querido, el padre de mis hijas, con quien conviví 17 años.

La realidad es que durante estos diez años transitamos muchos sentimientos y emociones. Lamentablemente en aquel 2015 no pudimos hacer el duelo que necesitábamos porque todo era muy difícil. Vivimos una campaña de ataques a nuestra familia, a la memoria, a la imagen, al trabajo de Alberto Nisman. Fue un año muy difícil de transitar y recién pudimos estar más tranquilos años después y pudimos tratar de recuperar nuestros proyectos de vida.

Pero, afortunadamente, y gracias al apoyo de gran parte de los argentinos y de gran parte del periodismo que puso en agenda este tema y que tanto nos apoyó en la búsqueda de la verdad y de la justicia, pudimos llegar al día de hoy. Seguramente han visto a mis hijas, Iara hoy con 25 años, en aquel momento tenía 15, y Kalita que cumplió 18. Y si las escucharon, vieron que ellas pudieron ir cerrando etapas en su vida, como todo niño, como todo joven, todo adolescente. Y son personas que afortunadamente crecieron sin miedos, sin resentimientos, sin ansias de venganza, sin odios y eso es lo más importante para mí, lo más valioso y lo que hoy puedo decir que me deja muy tranquila.

Hace un par de días, usted dijo que se enamoró de Nisman por su inteligencia, me gustaría que nos contara cómo se conocieron, cómo fue ese amor y cómo era aquel Nisman que usted conoció de jovencito.

A Alberto Nisman lo conocí porque en una materia que yo cursaba, proceso penal, él era ayudante del doctor Roberto Hornos, como también lo era del doctor Baños. Era una persona muy capaz, muy inteligente, muy didáctica. En aquel momento yo trabajaba en el juzgado federal en lo criminal y correccional número 2 de Capital y él era secretario en la Cámara Federal de San Martín.

Bueno, cursé esta materia, él no se llega a presentar como docente a tomar los exámenes finales, porque justo ese día su papá había fallecido de un infarto. Y bueno, tiempo después me lo reencuentro, porque ambos estábamos en lo que es la carrera judicial.

En ese momento, yo trabajaba en la fiscalía ante la Cámara de Casación Penal y Guillermo Montenegro, actual intendente de Mar del Plata, era secretario en la fiscalía que estaba frente a donde yo trabajaba. Y como Guillermo Montenegro era amigo de Alberto Nisman y habían trabajado juntos, Alberto lo visitaba. Y ahí me lo reencuentro, porque me reconoció y se dió cuenta de que yo había sido alumna de él. Y ahí empezamos a conversar de temas jurídicos, de casos que teníamos…

Yo siempre admiré la jurisprudencia que tenía en ese momento la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín porque siempre estaba a la vanguardia de muchos temas jurídicos. Y entonces era mi fuente de consulta en términos de jurisprudencia, antecedentes. Y cuando supe que Alberto era secretario ahí se convirtió en un canal más directo para acceder a todos estos antecedentes que antes no era tan fácil por las herramientas que hoy podemos tener.

Y ahí empecé a tratarlo nuevamente y fue cuando empezamos a tener más relación. Y a partir de eso nació esta gran admiración mía por su capacidad y su inteligencia en términos jurídicos, de investigación y demás.

Luego empezamos una convivencia producto de varios proyectos en común, de formar una familia, de comprarnos una casa y todo lo fuimos concretando en base a nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, y bueno, y así lo hicimos y podemos formar una familia.

Usted dijo que hoy la Argentina está del lado correcto del mundo y no firmamos pactos con terroristas, es decir un claro apoyo al presidente Javier Milei. Y me pregunto si tuvo algún contacto con él o si la llamó cuando se cumplieron los 10 años de la muerte de Nisman.

No, el único contacto que tuve con él fue mucho antes de que fuera presidente. Nos cruzamos en un canal de televisión, yo había dado una entrevista y justo él llegaba con la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel. Y como ella había tenido algún contacto con una de mis hijas, la conocía y ella nos presentó. Pero nada más porque la verdad que no son personas de mi conocimiento, ni amistad, ni Victoria Villarruel ni el presidente.

Esa fue la única vez que yo lo vi personalmente, después también cuando asistí a la asunción del presidente, tuve la oportunidad de hablarle porque me pareció importante, porque confié en sus propuestas y porque, sí, siento que estamos del lado correcto del mundo y que ellos comprendieron cuál fue el mandato popular.

La gente, a partir del asesinato de Alberto Nisman, entendió que teníamos que seguir defendiendo los derechos que son básicos para los argentinos, como la defensa del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la familia, a los valores de los gobiernos democráticos.

Y que no queremos estar aliados a Estados que defienden al terrorismo, a la destrucción de la humanidad, que tienen en sus bases discursos totalitarios que tratan de imponer un pensamiento de una ideología única. Entonces siento que hoy, a diez años, los argentinos aprendimos de esto y por eso hoy nuestro país está del lado correcto del mundo, el que defiende la humanidad y la vida.

Sandra, por su juzgado han pasado causas muy complejas. En base a su enorme experiencia, ¿usted cree que se va a llegar a conocer al autor material del asesinato de Nisman?

Bueno, lo he dicho en un sinfín de oportunidades. No quiero ser pesimista, pero sí debo ser realista, y la verdad que me molesta bastante cuando referentes de áreas del poder ejecutivo, legislativo o judicial, hacen consideraciones o exponen su pensamiento engañando a la sociedad.

Y yo quiero ser muy realista y muy sincera en esto. La verdad que cuando las cosas se hacen mal desde un primer momento, y pareciera que en este caso hubo una intencionalidad de hacer las cosas mal, no sé si dolosa y conscientemente por parte de todos… No nos olvidemos que en el 2015 había mucho miedo y mucha maldad.

Muchos factores que tenían la responsabilidad de llevar adelante esta investigación, en mi opinión, se vieron condicionados en su quehacer y, lamentablemente, hubo muchos errores, muchos desaciertos. Nosotros, como su familia, no tuvimos receptividad de parte de los operadores judiciales, como la Fiscal y los jueces intervinientes, para escuchar lo que nosotros teníamos para aportar.

Es decir, si bien nos escucharon, no le daban crédito a lo que nosotros decíamos, hubo líneas de investigación que no se profundizaron, no había un interés en dar cierto asidero o consideración del modo que debieron haberlo hecho a cuestiones que nosotros les planteábamos.

Quiero creer que se va a avanzar. En el último tiempo, el fiscal interviniente logró avanzar respecto de ciertos elementos. Por ejemplo, profundizar en la intensa actividad de comunicaciones de servicios de inteligencia que hubo todo este fin de semana, cuando Alberto Nisman es encontrado sin vida. Es decir, en los días que se sucedieron entre la denuncia que él realiza y su muerte. Y se trataba de servicios, no solo de lo que era la SIDE en ese momento, sino también servicios de inteligencia vinculados a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del Ejército.

El fiscal también profundizó la línea respecto del llamativo incendio en la oficina donde se receptaban y se guardaban los registros de ingresos y egresos de la Casa Rosada. Él profundizó en la investigación sobre este incendio tan llamativo, que además fue resuelto solo a nivel de fuerzas de seguridad, no se le dio intervención a ningún grupo federal para investigar qué es lo que allí había sucedido. Se dijo que fue un desperfecto en los soportes informáticos, y llamativamente, la copia de reserva de toda esa información, estaba en el mismo lugar, con lo cual también se perdió.

Y respecto de esto, el fiscal Eduardo Taiano en su dictamen señala que el representante legal de esta empresa era una persona relacionada con Aníbal Fernández. Y señala también que uno de los funcionarios de esta empresa vivía en el departamento contiguo al de Nisman en las Torres Le Parc, y con quien compartían un acceso a ambas unidades a través de los aparatos que había acondicionado.

Quiero creer que en base a todos estos elementos, y confiar en la justicia, en que se puede llegar a avanzar en cuanto a quienes pudieron haber sido los autores materiales e ideológicos detrás de este asesinato.

Nosotros dejamos sin efecto la querella en diciembre del año 2018. Porque por mi formación religiosa y por cómo crié a mis hijas, nosotros no somos personas que persigamos venganza. Si bien no considero que todas los familiares de víctimas que querellan es porque buscan venganza, sino que castigan verdad y justicia, y es lo que nosotros también buscamos, yo entiendo que esto es una responsabilidad exclusiva del juez y el fiscal interviniente.

Y por la función que yo desempeño como juez federal, se estaba haciendo muy difícil poder continuar a cargo de las investigaciones que me corresponde llevar adelante con esta dualidad y ser además querellante en el homicidio del fiscal Nisman. No quería que se confundiera mi actuación en las investigaciones que yo llevaba adelante y que nos recusaran, nos cuestionaran y se complicara mucho mi trabajo.

Alejandro Gomel (AG): Hace pocas horas, la Cámara de San Martín, la ratificó al frente de la investigación contra el ex senador Edgardo Kueider por enriquecimiento ilícito. Está en marcha el pedido para que sea extraditado desde Paraguay ¿Hay alguna novedad sobre esto?

Yo de este tema no voy a hablar porque yo he sido recusada por el doctor Cerolini, que es el abogado del señor Kueider. Y si bien fui confirmada a cargo de la investigación, porque la Cámara consideró que en mis declaraciones mediáticas no había ninguna consideración de mi parte que evidenciara una paridad o imparcialidad, sí recibí un señalamiento en cuanto a que debía ser prudente y guardar cautela respecto de la investidura. Y existen otros canales institucionales del Poder Judicial para satisfacer el derecho a la información pública.

La publicidad de los actos de gobierno es un principio constitucional que los funcionarios debemos atender, sea cual fuere el ámbito en el cual nos desempeñemos. Y más allá de la opinión personal que yo pueda tener en base a este señalamiento, y que así dejaré sentado en el expediente, la Cámara Federal de San Martín es mi superior, y yo debo cumplir con lo que me marcan. Debo ajustar mi actuación a sus señalamientos.

Soy consciente de la importancia y el valor que tiene en el sistema democrático el derecho a la información de la ciudadanía. Y más en estos casos que tanto conmueven y conmocionan a la opinión pública. El deber que tenemos los funcionarios es dar cuenta de cuál es nuestro quehacer, nuestro trabajo. Y el quehacer judicial no está ajeno a ello.

Y los canales institucionales que tenemos, lamentablemente, no siempre funcionan bien. Nos ha pasado a todos los jueces fiscales, que nos han hecho requerimientos, y a veces enviamos nuestros pronunciamientos y no llegan a ser difundidos. Pero bueno, yo debo ajustar mi actuación a los señalamientos de la cámara, así que me voy a ajustar.

AG: Perfecto. La consulta apuntaba a si se reformuló el pedido de extradición de Kueider, luego de los señalamientos realizados por la Cancillería paraguaya sobre algunos defectos de forma y de fondo en el exhorto.

Respecto de todo esto, nos vamos a pronunciar por escrito. El fiscal interviniente, como él es el que tiene a cargo la investigación y es quien hizo este pedido ante el juzgado, y yo también me voy a pronunciar por escrito. Y a través de los informes correspondientes se dará a conocer a la opinión pública.

La última vez que la entrevisté usted me comentaba su preocupación por el crecimiento del narcotráfico en la Argentina como uno de los factores más complejos de la inseguridad. ¿Qué cambio notó en el último año respecto de esto?

Siento que nos falta mucho, falta mucho por hacer. Siento que sí, cambió bastante favorablemente la situación en Santa Fe y particular en Rosario. Siento que hay ámbitos donde se ha logrado, de parte del Estado, controlar mucho más la situación y evitar tantas muertes injustas que este flagelo venía provocando en esos lugares.

Pero siento que falta mucho por hacer. Todos los que tenemos hijos adolescentes conocemos bien la situación que alcanza a jóvenes y no tan jóvenes y niños de todos los estratos sociales a través de distintos tipos de sustancias: pasta base, marihuana, hasta las drogas sintéticas, las pastillas de diseño.

Pero ningún estrato social está al margen de esta problemática, como aquí también lo estamos viendo del lado del rédito económico, del lado del lavado de activos, y cómo se nos está siendo cada vez más difícil investigar y poder llegar a ese rédito. Porque el narcotráfico también se vale de todas estas nuevas formas de inversión, como es el caso de criptomonedas, cripto activos y todas estas líneas a partir de las cuales uno puede investigar, profundizar. Esto demanda de los investigadores aparatos más sofisticados de investigación que, muchas veces, lamentablemente, no tenemos.

