Sentido homenaje del actor que parodió al publicista Ramiro Agulla: “Un creativo que nunca dejó de ser niño”

El fallecimiento del reconocido publicista Ramiro Agulla generó repercusiones en el ámbito de la comunicación y la cultura argentina, donde fue recordado por su creatividad disruptiva y su influencia en la publicidad nacional. A través de su entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), Luis Rubio lo homenajeó al recordar cómo inspiró su personaje Ramiro Agujis y reflexionó sobre la esencia del trabajo creativo, el vínculo entre humor y política y la dificultad de parodiar figuras como Javier Milei.

Luis Rubio es un humorista, actor, guionista y conductor, reconocido principalmente por haber creado e interpretado a Éber Ludueña, un personaje ficticio de exfutbolista que se volvió popular a partir del programa Mar de Fondo de TyC Sports. A lo largo de su carrera participó en programas de televisión, radio y teatro, y también creó otros personajes como Evaristo Hurtado y Ramiro Agujis. Fue distinguido con varios premios Martín Fierro por su trabajo humorístico y recibió el reconocimiento de Artista Distinguido de la ciudad de Rosario. Además de su faceta humorística, participó como actor en producciones audiovisuales como Maradona: Sueño Bendito, Un crimen argentino y El método Tangalanga.

No queríamos terminar nuestro programa sin hacer alguna forma de homenaje al talento de Ramiro Agulla, así que le pedimos que usted nos haga terminar el programa con un buen recuerdo.

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La verdad que, primero, sorprendido por la noticia, como sucede cada vez que alguien fallece tan joven. Tenía 60 y pocos años y dudo de ser la persona apropiada para hacer una semblanza de alguien que vi una sola vez en mi vida, que conozco muy poco y, a su vez, conozco mucho porque Agulla inspiró una serie que se llamó Ramiro Agujis, que era una mezcla con Juan Gujis, que pretendía dar una especie de nueva versión de un formato, digamos, publicitario.

Así, con los chicos, la escribimos, la desarrollamos y, sobre todo, basada más que en su persona, en lo que él representó, porque marcó una época en la que los creativos publicitarios, los directores creativos, eran una especie de estrellas de rockstars y eso es un poco lo que pintaba la serie.

Así que, en una curiosa carambola del destino, termino yo diciendo palabras, digamos, en esta especie de homenaje a Ramiro, a quien en persona crucé una sola vez en una fiesta muy grande de un multimedio. Yo nunca lo había visto y tenía cierto temor a ver cómo le había caído nuestra propuesta, nuestra serie, que ya llevaba varios años, entre 2009 y 2014.

Venía caminando él, exuberante como siempre, con sus cuellos abiertos y su melena al viento, y yo me acerqué medio con cierto temor a ver cuál era su reacción. Le digo: "Rama, soy yo, Luis, te quería saludar. No sé si ves la serie". "Me encanta, me encanta", dijo. La disfrutaba y entendía todo.

Una persona muy inteligente y súper creativa. En aquel momento sentí tranquilidad. La serie se discontinuó, terminó allá en 2014, pero de alguna forma quedamos un poco ligados a su figura.

Yo recuerdo el Círculo de Creativos Argentinos, que tiene muchos publicistas, pero no solamente publicistas en su conformación, y ha premiado a personas como creativos que no vienen solo de la publicidad, que vienen del periodismo, que vienen de distintos ámbitos de la creación. ¿Qué tiene en común un creativo? ¿A qué se parece un humorista con un publicista? ¿Dónde está el invariable, el hilo conductor que une a aquel que es creativo?

Hay una frase que suelo repetir: que un creativo es un niño que no murió, digamos; un niño que está viviendo dentro de una persona que hace un laburo de adultos, pero que mantiene esa mirada, esa intención, esa frescura y esa ingenuidad muchas veces que puede tener un niño, esa literalidad de los niños.

Es una frase que a mí me gusta porque resume un poco el laburo de mirar lo mismo que está viendo todo el mundo, por ahí, con otros ojos, ¿no?

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Dicen por ahí que, en relación con los humoristas, la gente se entera de lo que no sabía por los periodistas y se entera de lo que ya sabía por los humoristas.

Y hablando entonces respecto del humor y los políticos, ¿qué resuena del hecho de que, por ejemplo, la mayoría de los presidentes argentinos tuvieron humoristas y varios humoristas en cada uno de los programas de radio y televisión? Y en el caso de Milei no hay, por lo menos no hay en cantidad, imitadores de Milei. Es que él mismo en sí es un humorista, para decirlo de alguna manera.

Sí, digamos, creo que la actualidad hoy es una especie de farsa, parece una parodia. Es muy difícil parodiar la parodia.

Hay personajes más formales, más convencionales, pongamos por caso en otra época del fútbol a Macaya Márquez, que se presta más a que uno haga una parodia de eso. Hay personajes que se acercan a las caricaturas y es mucho más difícil de parodiar, ¿viste?

Yo creo que responde un poco a eso.

MV/MSS