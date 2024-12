Tuny Kollman: "Estoy muy asombrado con todas las guerras de las que participa el Gobierno"

Tuny Kollman advirtió sobre la falta de controles entre Brasil y Paraguay, lo que permitió que Edgardo Kueider cruzara varias veces sin ser detectado. “En Paraguay lo estaban esperando, tenían el dato de que algo raro había en ese auto y con esa plata”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Tuny Kollman es periodista, conductor, escritor, columnista de Página/12, C5N y Radio 10. Es uno de los principales profesionales del periodismo de investigación.

Me gustaría que hicieras una síntesis para nuestra audiencia de tu nota de ayer de Página/12.

Bueno, básicamente esto tiene que ver con que el paso de Brasil a Paraguay no registra controles. Vos pasás directamente, sin ningún problema, hasta el punto que Kueider pasó cinco veces antes sin que lo revisaran.

De manera que, en Paraguay, es un dato objetivo que lo estaban esperando, que sabían que estaba en una situación oscura en ese auto y con esa plata. Tenían el dato. Y allá la sospecha fuerte es que tiene que ver con Mauricio Macri y con Horacio Cartes, íntimos amigos y socios en algunas cosas.

Hay una pelea que la ves por todos lados. La verdad que yo estoy muy asombrado con todas las guerras que hay dando vueltas.

¿Te imaginabas esas guerras hace un año?

No. Hay que decir que algunos de los personajes, como Edgardo Kueider, por ejemplo, exhiben la mala calidad en el peronismo de selección de candidatos.

Un hombre que ya venía con problemas, que ya venía denunciado, que ya venía con: "¿Cómo es que compraste esos tres departamentos en un edificio de Paraná y dos cocheras?”, “¿Cómo es que apareciste en la causa Securitas?", una causa de una empresa de seguridad que se autodenunció porque hicieron una auditoría interna y descubrieron que sus gerentes pagaban coimas a un montón de personas de los Estados provinciales y nacionales, pero también de privados. A raíz de esa auditoría se presentaron a la justicia. Presentaron 30.000 correos electrónicos en los que se arreglaban coimas y favoritismos, cómo ganar licitaciones, cómo cobrar más rápido. Él ya estaba involucrado en esa causa.

Alejandro Gomel: Te quería preguntar por el futuro de Kueider. ¿Lo ves mucho tiempo allá en Paraguay? ¿Ves que puede prosperar el pedido de Arroyo Salgado en cuanto a extraditarlo a la Argentina? ¿Él va a intentar venir para acá? ¿Cómo lo ves desde lo judicial, que manejás también?

Desde ya que Kueider no quiere venir a la Argentina. Su alternativa es el edificio donde está ahora o el pabellón de Ezeiza, y ni hablar de su pareja. Su pareja va derechito al pabellón de mujeres de Ezeiza. Y con Arroyo Salgado, que es difícil torcerle la voluntad.

Ahí también veo la mano de Mauricio Macri. No registramos otro caso de un juez o jueza que haya acompañado a un candidato a un debate, como Arroyo Salgado acompañó a Macri al debate con Scioli, en ese momento. Fue con Mauricio Macri a la Facultad de Derecho en aquel debate. Por lo que me cuentan en Paraguay, Kueider hizo todo lo posible por quedarse en Paraguay y va a seguir así. El juicio de extradición puede tardar entre uno y dos años.

AG: Y el pedido de Arroyo Salgado aparece justo el día de la sesión, además…

Efectivamente. También hay que decir que hay algunos jueces y juezas que tienen su propio motor, ¿no? Pero ella está ligada. Yo creo que no lo hubiera hecho sin el visto bueno de Macri. Pero también entiendo que aparecen 200.000 dólares en un senador que ella tiene imputado en dos causas: la de Securitas y la de enriquecimiento ilícito, y bueno, toma medidas de inmediato. Le doy la derecha, pero también es del team Macri.

Elizabeth Peger: Un dato también que llamó la atención, justo con la aparición del escándalo de Kueider y la detención de los senadores, fue la difusión de este otro caso que involucra a los departamentos que tiene la esposa del jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. Llama la atención que apareciera este caso al mismo tiempo, en su difusión, y algunos hacían algunas especulaciones sobre eso. ¿Vos creés que hay algo de eso ahí?

Por supuesto. Obviamente fue la respuesta a lo de Kueider. Lo de Ritondo no es nuevo, desde ya que no es nuevo. Y además, miren ahora la tremenda guerra que se ha desatado en lo que era la AFIP, ¿no? Entre, yo diría, la trastienda de esa guerra: Caputo versus Caputito.

EP: La interna es entre Juan Paso, que es el funcionario designado por Luis Caputo, y el titular de la DGI, el titular de Aduanas, ambos respondiendo a Santiago Caputo…

No, ambos no.

Paso respondiendo a Luis Caputo, y Vázquez respondiendo a Caputito.

EP: Dicen que el responsable de la Aduana también responde a Santiago Caputo.

Bueno, es que el centro de eso es la aduana, sin dudas. Tenés toda la razón. Pero se tiran con que todos tienen propiedades en Miami. Es una cosa muy impactante.

Y vuelvo a un concepto que planteé antes: en el peronismo, lo de Kueider exhibe la mala calidad en la elección de candidatos. Eso, en La Libertad Avanza, que no es un partido organizado, que es un partido débil, es aún peor, diría yo. Van a empezar a aparecer cosas de cada uno de ellos.

Fijate que el Gordo Dan amenaza a Villarruel con exhibir dos carpetas contra la vicepresidenta. Es una situación muy deplorable, muy deplorable.

Claudio Mardones: Le hago una consulta, primero con respecto a Paraguay, porque Horacio Cartes, cuyo secretario privado fue Santiago Peña, el actual presidente… Pero Santiago Peña no solamente tiene una buena relación con el expresidente Mauricio Macri, sino también con Javier Milei. Y recordemos a Horacio Cartes, ex presidente de Paraguay, mencionado por el departamento de Estado justamente por sus vinculaciones con el lavado. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Hasta dónde llega el lobby de Milei? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en estos días de tanta crisis en el Senado son más las fuentes del panperonismo que hablan de una interna de inteligencia en Paraguay que las propias fuentes, incluso de quienes han padecido a Mauricio Macri en ese costado. Por eso quería conocer su punto de vista…

Bueno, me dicen que no, que la relación entre Santiago Peña y Javier Milei no es de las mejores. Recuerden que Milei lo dejó plantado en la reunión del Mercosur, y el otro día en Montevideo también estaban en posiciones muy distintas. O sea, no es la relación más fluida. Recuerden además que Cartés fue, en un hecho muy inusual, virtualmente condenado por corrupción por Estados Unidos y la verdad que Milei está muy del lado de Estados Unidos.

El otro día Santiago Peña estuvo en Israel, inauguró la embajada de Paraguay en Jerusalén. Es decir, muy en línea con lo que hace Milei, pero la relación entre ellos no es óptima para nada.

CM: Con respecto a Sandra Arroyo Salgado. Bueno, el día de la sesión obviamente todo cambió a partir de que el tercer piso del Senado, el cuerpo de seguridad, empezó a rodear el despacho de Edgardo Kueider porque decían que Arroyo Salgado ordenó el allanamiento en la previa de la sesión. Algunos decían: si Arroyo Salgado no decidía las medidas antes de la sesión, en donde se podía suspender o expulsar a Kueider, también habría afrontado escarnio y críticas en el propio recinto por no haber accionado, teniendo en cuenta que tenía un imputado que estaba detenido en Paraguay. ¿Qué peso le da a esa interpretación?

Fíjense que él tiene Kueider tiene también una causa judicial hasta, diría, más investigada, que es la de Entre Ríos. Y allí el juez todavía no ordenó nada, pese a que es una cosa grotesca.

El fiscal José Arias, dice: "todos los domicilios son falsos”, o son galpones cerrados, o son domicilios vacíos, o son estudios contables donde no saben quién es Kueider”. Es decir, todo es un bochorno, todo es falso, todo es una mentira increíble.

Y sí, fue para adelante Arroyo Salgado. Yo creo que un poco en sintonía con Mauricio Macri. Recuerden que la sesión estaba muy en duda hasta que el PRO decidió dar quórum, ¿no? O una parte del PRO decidió darlo.

