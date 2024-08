Un centro genético aplica el "acebuzamiento" y exporta razas superiores de Argentina al mundo

Los desarrollos de inversión en genética son clave al momento de pensar en mayor productividad, competitividad y rentabilidad para los principales sectores productivos del país, y muy fundamentalmente en agroganadería. En ese sentido, Pampa Genetics, centro de genética argentino especializado en las razas Braford y Brangus, acumula gran experiencia por su extensa trayectoria en trabajos de genética aplicada al campo.

Magdalena París, CEO y fundadora de Pampa Genetics, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), señaló: “Hace 20 años empezamos a traer toros Braford de Australia, de una raza superior. Los centros de genética en ese país comenzaron con los cruzamientos entre Hereford y Bramman varios años antes que en la Argentina, por lo que lograron tener los caracteres deseados antes que nosotros. No solo eran toros superiores, sino que además tenían mayor consistencia genética al tener cruzamientos por más generaciones”.

“Cuando introdujimos esa genética al país, realmente fue un éxito con resultados que se vieron a corto plazo. Tras varios años de trabajo, se comenzaron a incorporar toros superiores a la Argentina, y desde hace un año incorporamos también la excelente genética Brangus al país”, señaló su fundadora.

Desde el centro de genética señalan que “una raza se mejora mediante los cruzamientos, buscando los caracteres más deseados de esa raza”. Por caso, en un toro Braford “se busca que sean animales muy carniceros, teniendo en cuenta que los cuartos o cortes traseros son los más importantes por ser precisamente los cortes más valiosos. Es allí adonde se apunta”.

Desde Pampa Genetics aseguran que se buscan toros que den “buen semen” para “que la vaca se preñe todos los años”.

“También se busca que sea un animal precoz, que sea fértil para que la vaca se preñe todos los años, y por supuesto, un toro que dé buen semen. Se busca que el animal se adapte bien, que tenga un buen peso al destete, que sea manso para poder trabajar. Por consiguiente, se van seleccionando todos esos caracteres y se usa aquel animal que los reúne”, destacan del centro de genética.

“Podemos garantizar que el Braford de Argentina es el mejor del mundo, debido a que se hicieron muy bien los cruzamientos. Se ha trabajado incansablemente por mejorar la raza, con la base de los toros traídos de Australia con una genética muy superior. Se trabajó muy bien con estos animales y su material genético, sacando ventaja también de la cantidad de vacas que aquí es muy superior a las que tienen en Australia. Eso permitió hacer un muy buen uso de esos toros superiores”, afirma París a este medio.

Toros superiores de Argentina al mundo

Con estos trabajos en el país se logró “adaptar esta raza superior a cada región alcanzando un biotipo muy carnicero, muy correcto”, asegura París. Y agrega: “Realmente tenemos que estar muy orgullosos de lo que tenemos, y la prueba del logro genético alcanzado es que recibimos demanda de todos los países”.

El centro genético está exportando desde Argentina y también desde Australia hacia el mundo, con demanda de todos los continentes y ubicándose como líder en el Mercosur. Desde Australia, la empresa exporta a Estados Unidos y Sudáfrica, y ha iniciado negociaciones con Asia. “Lo que el mundo tiene por delante es realmente muy importante, es un gran desafío, así que habrá que hacer las cosas muy bien e ir para adelante”, remarcan.

Así, con su aporte a la producción ganadera nacional, y con la introducción de los mejores ejemplares Braford australianos al país, el centro genético argentino se expande como líder en la región, conquistando a productores en Uruguay, Brasil, Colombia y Paraguay. Con sede en Argentina y oficina comercial en Australia, Pampa Genetics abastece a estos mercados y también tiene participación en Estados Unidos, Sudáfrica y Nueva Zelanda. “África es un continente interesante para abordar porque el toro Bradford se adaptaría espectacular, por lo que proyectamos que en los próximos años tendremos un gran desafío en aquellas tierras”, añadió París.

Impacto económico: derrame de riqueza

“El impacto de mejorar las razas es muy grande. Hacerlo implica una mayor producción de carne, que a su vez se traduce en ganar eficiencia en esa producción, con la consiguiente reducción de costos”, apunta París. A su vez, explica que “se van a destetar más terneros, con mayor peso y una calidad de carne superior, porque esos cortes, los más caros y buscados, van a abundar en estos novillos que lograremos con los trabajos en el centro de genética”.

“Es literalmente como entrar en un círculo virtuoso donde se benefician todos. Teniendo en cuenta que en la cadena de la carne se genera empleo a mucha gente. Abarcando a los trabajadores del campo, de los frigoríficos, de los pueblos, y todos los profesionales vinculados a la actividad y producción ganadera. El derramamiento de riqueza realmente es enorme”, explicó con énfasis la CEO de Pampa Genetics en diálogo con Modo Fontevecchia.

“No hay duda respecto a que al utilizarse buena genética, se mejora la competitividad del sector. Todo es positivo y de gran impacto en el engranaje del sistema económico argentino”, explicó. Además “la ganadería es fundamental y el campo argentino tiene el potencial para hacer crecer al país e impulsarlo a salir adelante”, detalló.

Inversión con balanza comercial positiva

Para hablar de cifras y dimensionar la importancia del mejoramiento de las razas y su impacto en la productividad ganadera, la experta indicó que “tomando los números de la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial (CAVIA), se registra que se mueven un poco más de 8 millones de dosis por año, de los cuales el 60% representa a razas carniceras y el resto a razas de leche”.

“Dentro de las razas carniceras, el 20% del semen se exporta, a la vez que se importa tan solo un 2,5% aproximadamente. Por consiguiente, la balanza comercial es muy positiva respecto a lo que es semen, que tiene alto valor agregado. Queda evidente la importancia crucial porque no es un commodity, es algo que tiene mucho trabajo y tecnología por detrás como base de sostén”.

“Argentina tiene el mejor Braford y Brangus del mundo”, afirman desde el centro de genética.

Respecto al mercado interno, “las dosis comercializadas de Braford y Brangus representan el 40% del mercado. Es decir, casi la mitad de lo que se mueve de semen en Argentina es de Bradford y Brangus. Y eso también se ve reflejado en el norte del país, que es donde se ha crecido más en ganadería con estas razas superiores genéticamente mejoradas”, apunta la investigadora. “Acá lo podemos ver en números”, remarcó.

En cuanto a las exportaciones, “el 60% de lo que se destina a mercados de exportación son los animales con los que estamos trabajando. En el centro de genética no erramos al afirmar que Argentina tiene el mejor Braford y Brangus del mundo. Tenemos mucho en que trabajar y seguir avanzando porque sin dudas estamos con los animales correctos”.

El “acebuzamiento” y una técnica consolidada

“La técnica de inseminación artificial está muy consolidada en Argentina, pero aún tiene mucho por crecer. Se puede seguir trabajando fuerte para avanzar con estas razas en el norte del país, que son las que más se necesitan y que a la vez, las que más están creciendo”, destacó París. Y agregó: “Estas razas cebuinas se adaptan a cualquier tipo de clima, desde la nieve hasta los calores más intensos. Sin embargo, son más requeridas en los campos difíciles, donde se necesita una raza rústica, y al mismo tiempo carnicera. Esa rusticidad viene del Brahman, y la calidad carnicera viene del Hereford, y en el caso del Brangus, del Angus”.

“La técnica del ‘acebuzamiento” es el porcentaje que tienen estos animales de sangre cebuina, que le otorgan la rusticidad al animal para adaptarse y producir en condiciones difíciles. Por eso es tan importante conocer el tipo de campo donde se desarrollará la producción, para saber qué animal es necesario. Por ejemplo, en un campo muy difícil, con temperaturas y situaciones extremas, se requerirá un animal con mayor porcentaje de cebú”, explicó a Modo Fontevecchia la especialista en genética. Y agregó: “Si no es el animal correcto, sufre, no se preña, no gana kilos, y termina no siendo útil. El dicho que dice ‘El Bradford disfruta mientras los demás sobreviven’ es muy acertado”.

Los costos de invertir en genética

Para hablar un poco de costos, depende de qué técnica se use. Hablando específicamente de semen, no es costoso comparado con la compra de un toro, qué además de ser mucho más caro, también ‘se rompe’ o se muere”. Si se aplica inseminación artificial, hay que tener igualmente ‘toros de repaso’.

En cuanto al costo de los embriones, es bastante más costoso, fundamentalmente para un criador que busca alta genética. Las empresas pueden comercializarlo hoy aproximadamente entre los USD 250 Y USD 300 dólares por preñez, lo que abarca el trabajo de la empresa, mientras que el embrión puede valer desde USD 200 hasta USD 5. 000 dólares. “A nivel mundial, el mejoramiento genético ha sido muy importante, pero varía según las diversas condiciones de cada país. En Argentina venimos trabajando muy bien, tanto en semen como en embriones”, aseguran desde el centro de genética.

