Un psiquiatra analizó los vínculos actuales a partir de la ruptura de Macri y Juliana Awada

El Dr. Juan Pablo Rendo, psiquiatra, analizó la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada desde el impacto del estrés y la exposición pública. “Desconozco las líneas personales de lo que le sucedió a Macri, pero puedo imaginarme que estar en exposición todo el tiempo puede colonizar la intimidad”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) . Según el profesional, el exceso de presión profesional puede desplazar el proyecto de pareja: “Cuando uno empieza a ocuparse de uno mismo más que de la pareja, ahí no hay quizás verdaderamente, desde un principio, una pareja”.

Juan Pablo Rendo es un médico recibido en la Universidad de Buenos Aires, es Magister en Psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro. Realizó su residencia en psiquiatría en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en donde también se desempeñó como jefe de residentes y coordinador de tratamientos en la sala de internación. Participó como docente en múltiples espacios de formación, entre los que se encuentran la Asociación de Psiquiatras de Argentina, la UBA y la Universidad de Comahué.

Hoy queremos consultarlo sobre un tema distinto al de nuestra última conversación. Se trata del caso del divorcio entre el expresidente Macri y Juliana Awada, pero no desde el ángulo personal, sino intentando comprender cómo ciertas profesiones pueden generar un estrés intenso. La idea es que nos explique, desde la perspectiva de la psiquiatría, cómo la presión y el estrés laboral extremo pueden afectar la vida de pareja.

Es un tema, sobre todo, bastante interesante de trabajar en relación a lo que está pasando actualmente con las sociedades tan movidas, tan urgentes en todo. Y es cierto que hay algunas disciplinas, algunos trabajos en donde el nivel de estrés, el nivel de presión que uno muchas veces sufre no puede no meterse en la casa, por decirlo de alguna forma.

Entonces, sumando el estrés externo que podemos mencionar que tienen por fuera de la pareja, me refiero a esto en el trabajo de cada uno, sumado a lo que es el estrés propio de cada pareja en relación a la tarea de lo cotidiano, muchas veces genera situaciones en donde si la pareja no es fuerte, no es una pareja bien ensamblada, bien armada, puede suceder. Desconozco las líneas personales de lo que le sucedió a Macri, pero puedo imaginarme que el estar en exposición todo el tiempo puede generar, entre otras cosas, por ejemplo, que él se colonice la intimidad.

Cada uno, me imagino, eh, las cenas o de personas que están expuestos y, realmente, las veo como complicadas en ese sentido, en donde probablemente los temas de afuera, los temas del país, en este caso los temas complejos que puede atender este tipo de trabajo, de personalidades, termina siendo lo que surge y lo que se charla adentro de la casa.

Y, obviamente, esto empieza a delegar o a dejar de lado totalmente la posibilidad de hablar de las cosas propias de la pareja. Termina siendo probablemente atendido, por decir de alguna forma, solo lo urgente y no el proyecto de vida de una pareja, que es para lo cual uno construye una relación vincular, para la tarea diaria, pero también para el proyecto futuro.

Muchas veces también, lo que vemos en consulta que sucede, por ejemplo, en diferentes parejas, es que toda la agresividad que uno tolera durante el día, o toda la agresividaden torno a las frustraciones, en torno a esas que pueden darse, terminan también desplazándose hacia el vínculo.

Entonces, termino enojándome con quien tengo al lado por no poder enojarme o no poder expresar, eh, lo que pasa en las situaciones temporales. Y, realmente, el espacio tan público que tienen estas personalidades hace que muchas veces tengan que cuidar fuertemente lo que es su manera de actuar, su manera de decir. Y eso, por algún lado sale, y muchas veces termina siendo la pareja el envase de todo esto.

Simplificar como que un trabajo o la exposición, algo va a destruir una pareja, quizás es mucho. Después habría que ver también, en lo propio de cada persona, cómo es esa persona vinculándose. Nosotros nos vinculamos en gran parte según los vínculos que hemos visto, cuando éramos pequeños. Es muy común que uno, cuando se está vinculando con alguien, de repente, se le pasa por la cabeza y dice: “Soy mi padre, soy mi madre, hay algo ahí que empieza a repetirse”. Eso desde lo propio de cada persona en cómo vincular. Después, hay también diferentes formas en las cuales se ensamblan dos personas.

Hace muy poquito acá entrevistamos a López Murphy, quien, después de haber sido derrotado en las elecciones, nos contó que le había prometido a su señora que si perdía se dedicaba a ella, y, finalmente no le cumplió, perdió y sigue en la política. Por otra parte, recuerdo un reportaje con Patricia Bullrich, donde ella me cuenta que cuando se conoció con su actual pareja hace 25 años le dijo el primer día: “Mira, si algún día se te ocurre pedirme que elija entre la política y vos, voy a elegir siempre por la política”. Así que ni se te ocurra pedirlo. Entonces, bueno, hay algo del pacto inicial que uno podría plantear, si el pacto estuvo bien estructurado y ambas personas aceptaron; y después, otra alternativa que es si funciona mejor, que las personas se dediquen los dos a lo mismo, que tengan intereses similares o, por el contrario, que sean complementarios. Me acuerdo que Freud planteaba dos tipos de relaciones: la narcisista y la anaclítica, la de la persona parecida a uno o la persona complementaria a uno.

Empezando con con lo primero que mencionabas, muchas veces hay -y tiene que haber- una suerte de consenso entre las parejas en ciertas situaciones. El estrés es una situación aguda en donde los dos tenemos que estar de acuerdo y tenemos que ir para adelante y tenemos que tolerar, por decirlo de alguna forma, lo que se presente. El tema es cuando eso empieza a ser crónico, cuando después, de repente, son 10 años de eso, por ejemplo, o de repente eso empieza a hacer algo más un proyecto solo de uno y no un proyecto de pareja, en donde se empieza a agotar y el amor empieza a agotarse también en función de esto. El proyecto queda de lado para un proyecto personal, en la línea de lo que vos decías, algo más narcisista.

Cuando uno empieza a ocuparse de uno mismo más que de la pareja, ahí no hay quizás verdaderamente, desde un principio, una pareja. Puede ser una sociedad económica, una sociedad para la crianza de chicos, pero en realidad la pareja no está y el proyecto común no está presente. Y en el narcisismo muchas veces se ve en una pareja cuando uno siente que el otro no lo admira más.

Hay parejas que justamente se conforman en base a buscar uno de los dos componentes: la admiración. No es un espejo que tiene que siempre devolverme una mirada hermosa, linda, potente, y hay veces que eso no se da. El problema es cuando esa persona que admira deja de admirar, por ejemplo. Siempre que se conforma al inicio una pareja, hay un punto de idealización gigantesco en el amor. Todos idealizamos uno a veces no es del todo crítico. Y en esa mirada desde el otro lado, algo perfecto, muchas veces, empiezan a notarse las sombras de cada uno.

Me viene una frase ahora de Lacan: aquello de que enamorarse es dar lo que uno no tiene a alguien que no es, que en ninguno de los casos los dos, son lo que son a los ojos del otro. Y otra que tenía que ver con esto, de cómo en la repetición se va perdiendo esa magia; nadie es premio Nobel para su mujer en calzoncillos.

Me parece interesantísimo el tema, y, obviamente, hablar desde parejas es algo que profesionales, psicólogos y más, dedicaron toda su vida. Es un tema extremadamente complejo, pero esto es como lo más grande que uno muchas veces ve: lo más común en una sociedad cada vez que busca más individualidad y el espejo agradable en las redes y en donde sea. Autores que dedicaron justamente su vida más el estudio de lo que son los vínculos y demás, determinaban que la necesidad de sostener o lo que sostiene más fuertemente a la pareja es su proyecto común, y es justamente respetar las vulnerabilidades del otro, del que te acompaña.

Poder tolerar al otro como una persona integrada, no perfecta, con sus sombras, con sus errores, es eso lo que permite que una pareja trascienda el tiempo y no se vuelva algo más líquido, como vemos hoy por hoy en los vínculos que, a la menor frustración, muchas veces las cosas se derrumban porque uno no tolera lo vulnerable del otro. Y en una pareja uno también, para que pueda ser un verdadero refugio, tiene que poder mostrarse vulnerable, uno tiene que poder mostrarse sin las defensas, que muchas veces nos protegen del exterior, por decir una forma. Pero en la pareja, la verdad es que cuando uno ve una pareja que trasciende, es cuando justamente uno puede ser auténtico con el otro.