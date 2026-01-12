El rol de Juliana Awada, según Jaime Duran Barba: “Le dio estabilidad psicológica a Mauricio Macri”

El expresidente Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada anunciaron su separación tras 15 años de matrimonio, un proceso que se fue gestando desde fines de 2024 y que ambos manejaron con respeto mutuo, priorizando la armonía familiar, sobre todo por su hija Antonia. A partir de su entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el asesor político Jaime Duran Barba destacó la importancia de la presencia de Awada en la vida del ex presidente, señalando que “Le dio estabilidad psicológica a Mauricio Macri”, porque, según su experiencia, el equilibrio emocional que ella le aportaba fue clave tanto en su vida personal como en su desempeño político.

El consultor político y asesor de imagen ecuatoriano, Jaime Durán Barba, es considerado uno de los fundadores de la consultoría política en América Latina. Se desempeñó como asesor de líderes como Mauricio Macri y otros candidatos en América Latina, dirigente campañas electorales y publicado varios libros sobre estrategia y comunicación política. Además, fue secretario de la Administración Pública en Ecuador y colabora como columnista en medios como PERFIL.

El expresidente Mauricio Macri y su, hasta ahora, esposa Juliana Awada dieron por terminado su matrimonio después de 15 años. En líneas generales, existe atávicamente la idea de la pareja. De hecho, en Venezuela la pareja son dos hermanos. En la Argentina la pareja también son dos hermanos. Creo entender, inclusive, que vos siempre planteabas que en la fórmula presidencial tenía que haber una mujer y que, de hecho, por eso propusiste que fuera Gabriela Michetti, la candidata a vicepresidenta. ¿Qué significa para un presidente tener una primera dama que acompañe? ¿Significa algo el divorcio en el caso de Macri como un punto más en el deterioro del PRO?

Me ha dado una profunda pena leer sobre el divorcio de Juliana y Mauricio. Traté muy íntimamente con ellos muchos años. Juliana, una mujer maravillosa, humana, que yo creo que le dio a Mauricio una estabilidad psicológica que no tuvo anteriormente. Conocí también a la anterior esposa, Malala Groba, pero Juliana fue una mujer realmente equilibrada, que no pretendía protagonismo político. Creo que fue central para el éxito de Mauricio, no solo como político, sino como persona. Su hija Antonia, otra maravilla de niña, yo la he querido muchísimo y me ha dado profunda pena que se haya separado esa pareja.

Políticamente es negativo para Mauricio. Creo que Juliana era un gran complemento porque fue un caso curioso de una mujer que, siendo apoyo y apareciendo en público modestamente, no buscó protagonismo, porque en la Argentina tenemos a veces, en algunas mujeres, el deseo de ser Eva Perón y de ser al menos tan importantes como el marido o más. Juliana no tuvo ese caso. Me da mucha pena a mí esto. A ella le tengo una enorme estima, como la tengo por su hija y también por Mauricio. A mí no me gustan las desgracias de nadie. Creo que esto es perjudicial personalmente para Mauricio y políticamente también, porque Juliana le dio un equilibrio que Mauricio no tuvo antes.

Yo le conocí a Mauricio antes y después del matrimonio con Juliana, y es una pena que haya sucedido esto.

