Victoria Tolosa Paz: "De todas las opciones, es probable que avance la interpelación al presidente y su gabinete"

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, se pronunció sobre el pedido de juicio político en el que busca avanzar el bloque de diputados del que forma parte ante el escándalo $LIBRA en el que resultó involucrado el presidente Javier Milei. "El presidente no se puede hacer el distraído", advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Victoria Tolosa Paz es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires dentro del bloque de Unión por la Patria. Previamente, ocupó el cargo de ministra de Desarrollo Social entre 2022 y 2023 y Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en diciembre de 2019. Su carrera política comenzó en La Plata, donde fue concejal por Unidad Ciudadana en el año 2017.

¿Se equivocó Diputados al darle poderes especiales al Presidente en aquellas facultades delegadas que se hizo en el momento de votar aquella iniciativa llamada "Ley Bases"?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

-No soy yo quién para juzgar la actitud de los diputados nacionales que, usando un instrumento que es cierto se había otorgado por lo pronto a los últimos cinco presidentes constitucionales en la Argentina, o sea es una situación inédita que nos gobierne una persona como Javier Milei, que ya daba cuentas al inicio de la gestión de su desapego de las instituciones. Esta herramienta que es la delegación de facultades extraordinarias es cierto que el Parlamento la había utilizado con los últimos expresidentes de la Nación, pero ninguno de ellos daba cuenta del desprecio a las instituciones que desde el día uno mostró Javier Milei, por lo tanto si creo que, a la luz de lo que viene pasando en la Argentina desde el día viernes, cuando el Presidente de la Nación, para mí, incumplió con los deberes de funcionario público, creo que es momento de poner nuevamente sobre la discusión parlamentaria la derogación de la delegación de facultades que hizo el Parlamento.

Imaginamos que ahora hay algunos que habían dado esta herramienta, algunos diputados, que están evaluando la posibilidad de retirarle la delegación de facultades que vence recién el 30 de junio, con lo cual tiene varios meses con facultades que son propias del Parlamento. Creo que la derogación de esas facultades vuelve a poner el núcleo central de la discusión en el Congreso Nacional y creo que vuelve a darle un equilibrio a las instituciones de la Argentina en un momento donde, creo, estamos asistiendo una crisis institucional por lo menos sin precedentes con un presidente involucrado en una estafa.

Victoria, hay determinadas actitudes que pueden tener un valor declarativo pero no operativo, como por ejemplo el pedido de juicio político.

Este pedido de quitarle las atribuciones que tiene dado que le quedan tres meses, ¿cuenta con la posibilidad de ser efectivo o es meramente declamatorio?

-Me parece Jorge que estamos asistiendo a que hay algo muy importante a resaltar. Salvo el bloque del PRO y el de La Libertad Avanza en el Parlamento, que han desestimado cualquier intento de investigación y cualquier intento de clarificar lo que ha acontecido el día viernes, el resto de los bloques hemos tenido posiciones diferentes pero todos hemos tomado la iniciativa de que el Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros, el secretario o vocero presidencial Manuel Adorni, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tienen que dar explicaciones, ya sea a la interpelación, que es una herramienta que está pidiendo el bloque de Encuentro Federal, ya sea a la formación de una Comisión Investigadora por fuera de la Comisión de Juicio Político, o ya sean las dos propuestas que tenemos como bloque de Unión por la Patria, que es el inicio de la investigación, pero que para nosotros debe ocurrir en la Comisión de Juicio Político, que es la comisión creada para tal fin, y este proyecto que lleva la firma de más de 50 legisladores de Unión por la Patria que es la derogación de la delegación de facultades.

De Loredo sobre el criptoescándalo de $LIBRA: "Es grave, pero no de la gravedad que amerita un juicio político"

Cualquiera de estas instancias necesita acuerdos. Cada bloque puede tener una muy buena idea, pero si no logra el consenso con el resto de los bloques, difícilmente podamos avanzar en lo que queremos, que son las explicaciones que tiene que dar el Presidente de la Nación.

Yo quiero decirte algo Jorge porque parece que la palabra "Juicio Político" o el pedido de juicio político es prácticamente pensar que mañana nos quedamos sin presidente o que queremos la destitución, ese es el final de la película si efectivamente se comprueba en el camino de la investigación de la Comisión de Juicio Político que el Presidente de la Nación ha faltado a los deberes de funcionario público y se encuentra incapacitado de llevar adelante la primera magistratura, pero para eso no es una simple declaración y que esto se construye con los dos tercios de la cámara. Hay todo un proceso que está especificado en el reglamento interno de la Cámara, que es que cuando uno tiene estas dudas con respecto al desenvolvimiento de la actitud presidencial, la comisión que está creada para tal fin es la Comisión de Juicio Político, que es la que tiene que investigar primero, luego ver si tiene motivos para poder hacer la acusación, luego la acusación tiene que ser votada en el pleno del Parlamento de la Cámara de Diputados con dos tercios de los miembros y luego recién iría al Senado, con lo cual estamos hablando de una comisión inicial que es la que tiene que investigar en la Comisión de Juicio Político.

Entiendo, pero el solo hecho de que se habilite un juicio político evidentemente crea una situación política de inestabilidad y de dificultad de gobernanza, eso no cabe duda.

Entonces, mi pregunta es si, ¿no le terminan haciendo un favor al presidente al pedir algo máximo cuando en realidad lo que hubiera correspondido pedir era que hubiera una Comisión Investigadora por fuera de la Comisión de Juicio Político y que eso no hubiera generado la posibilidad de que puedan decir "quieren echar al presidente"?

-Claro Jorge, porque me parece muy importante lo que estás señalando, nosotros interpretamos no solamente los reglamentos que están puestos en la Cámara de Diputados, para qué se construye la Comisión de Juicio Político, en qué casos se tiene que utilizar esa comisión, pero también no somos ni sordos ni ciegos y vemos que para lograr lo que realmente queremos, que es que los ciudadanos puedan saber la verdad de lo que aconteció el día viernes, iremos con mucho respeto a construir esa mayoría que nos permita ir hacia un camino donde eso empiece a dejar certezas. Si tenemos nosotros por lo menos herramientas, como tiene la mayoría del pueblo argentino, para dar cuenta de que no podemos minimizarlo, el presidente no se puede hacer el distraído y muchísimas preguntas que aún no contestó, lo que él ofrece como salida a este escándalo es que lo investigue la Ofician Anticorrupción, que depende del propio Presidente de la Nación, porque recordemos que fue el propio presidente el que modificó la estructura de la Oficina Anticorrupción y ahora es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, está a tiro de decreto de la órbita presidencial y no tiene obviamente la suficiente autonomía para desarrollar una mirada crítica y punzante con respecto a lo que sucedió el día viernes.

Félix Lonigro: "El juicio político me parece apresurado"

Creo que una comisión, ya sea en la órbita del Parlamento de la Nación, en la Comisión de Juicio Político en esta instancia, va a ser un mecanismo que seguramente nos va a encontrar apoyando esas mociones del resto de las bancadas. Tenemos que trabajar para lograr un consenso que nos permita una mayoría y encontrar un camino donde esto no quede tapado o no quede en una incertidumbre, que es lo que genera que esto no se detenga, porque la palabra de la presidencia está devaluada no porque la oposición plantee este camino, sino porque el propio presidente la devalúa cada vez que intenta aclarar lo que no puede aclarar porque no está dispuesto a contarnos la verdad.

Victoria, lo coloco de una manera muy pedestre. Ustedes van a la máxima, como el arquero que siempre apunta más alto porque calcula que la gravedad va a bajar la dirección de la flecha, para que por lo menos haya una Comisión de Investigación aunque no sea de juicio político. ¿Entiendo bien?

-No, nosotros decimos que somos respetuosos de las instancias que han planteado el resto de los bloques. La Comisión Investigadora, la interpelación que acaba de pedir Encuentro Federal en el día de ayer a la cabeza de Nicolás Massot y Miguel Pichetto, el pedido de la derogación de las facultades extraordinarias y el juicio político. Que hay cuatro herramientas con las que nosotros no solamente acordamos, sino que creemos que de esas cuatro herramientas habrá una votada en el pleno que va a a ser la que nos va a permitir el arranque.

Pero nosotros, vuelvo a repetir, la Comisión de Juicio Político por reglamento interno del Parlamento está pensada para cuando hay evidencia suficiente del incumplimiento de deberes de funcionario público, que para nosotros cometió el Presidente de la Nación el día viernes cuando no retwitteó una información, no difundió como dijo él, sino que promovió e invitó a que participen en lo que luego se conoció a las poquitas horas como la estafa mundial más importante cometida o promocionada por el presidente de los argentinos y argentinas. Creo que de una gravedad que no la podemos dejar pasar y creo que tenemos que encontrar una salida desde las instituciones.

¿Cuál de las cuatro crees que va a prosperar?

-Creo que va a prosperar aquella que logre tener... Vuelvo a repetirte Jorge, no es un deseo personal porque soy parte de un bloque.

Veremos por el clima que se de, puede ser que la interpelación sea un camino, que la derogación de facultades pueda ser otro. Creo que esos dos caminos pueden lograr consensos. La comisión para mi que tiene mandato interno en la Cámara es la Comisión de Juicio Político, es la única que tiene validez institucional. Me animo a pensar que la interpelación va a ser necesaria, que los funcionarios se acerquen a traer las explicaciones de la cantidad de preguntas que todavía no han contestado.

"Se dan todas las condiciones para juicio político contra Milei", dijo el constitucionalista Antonio María Hernández

La entrevista del presidente no solo fue muy pobre sino que fue "La gran estafa" episodio 2 decimos algunos, ya casi tratando de ver hasta dónde va a seguir sorprendiéndonos el presidente con la forma que tiene de no aclarar lo que pasó el día viernes. Nada de lo que pasó en la entrevista con Jonatan Viale trajo tranquilidad, sino todo lo contrario. Generó muchas más preguntas que respuestas, no fue contundente a la hora de explicar quién le acercó esa información, cómo se construyó el proyecto, por qué la seis visitas de este personaje entrando a la Casa Rosada, Mauricio Novelli, hay vínculos reales construidos entre él, quienes fueron los articuladores de que llegaran estas dos empresas que fueron parte del soporte tecnológico para hacer esta estafa. En el camino quedaron más de 70 mil personas, él quiere minimizar, así se una sola persona estafada por la propuesta del Presidente de la Nación, amerita por supuesto mayor nivel de responsabilidad en el cargo que ocupa. Eso es lo que está pasando en la Argentina y me parece que no hay de parte del presidente una salida que le de institucionalidad a él como Presidente de la Nación y nos permita construir un camino.

Sin duda Jorge, además los escándalos aumentan a medida que pasan las horas. Javier Milei ya no está solo en esto, sino su hermana Karina Milei que es funcionaria pública también, que es Secretaria General de la Presidencia, ha sido hoy parte de una denuncia que hace ni más ni menos que el orfebre más conocido de la República Argentina, Pallarols, que dice que le solicitaron 2000 dólares para poder tener un encuentro con el presidente. Esto es una denuncia muy grave que empieza a aparecer en los principales titulares en los medios en la Argentina. O sea, es Karina Milei y Javier Milei envueltos en estafas y en pedidos de coimas que me parece que no lo podemos naturalizar.