Victoria Tolosa Paz: "No se estaría probando el abaratamiento de las elecciones con la boleta única"

Victoria Tolosa Paz sostuvo que la boleta única tiene costos más altos que el actual sistema electoral, conlleva más tiempo al elector y a los encargados del escrutinio, recarga el rol del Estado y afecta la claridad y representación de los partidos políticos. Además, calificó a Javier Milei de “cobarde y mentiroso” por su discurso del sábado en Parque Lezama, criticó su retórica agresiva y la normalización de esto en la sociedad, y lo culpó por el salto de 10 puntos en el aumento de la pobreza desde el comienzo de su gestión. “No es una pobreza nueva toda de Milei, pero el salto es todo de él en términos de que priorizó un ajuste y un equilibrio fiscal que derrumbó la capacidad productiva y de generar ingresos en Argentina”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Victoria Tolosa Paz es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: En otra ocasión calificaste a Javier Milei de "cobarde" ¿Cobarde fue la definición para el Presidente?

Sí, mentiroso y además cobarde. Como decís vos, me parece que hizo alusión claramente a mi persona en el discurso del sábado y no tuvo la valentía de nombrarme cuando sabe perfectamente quién soy, y en todo caso que tenga la valentía de poder decir mi nombre y mi apellido.

Es la respuesta que considero oportuna para poder clarificar alguna de las mentiras que tiene Milei para contarnos en cada una de sus apariciones o actos públicos. Milei tiene esa forma de construir la posverdad, de mentir descaradamente ya sin siquiera ponerse colorado. En otro momento de la Argentina un presidente mintiendo a cámara, gritando y vociferando cifras y números que no pueden tener el respaldo, nos asustaría. Hoy creo que se fue naturalizando esa forma de descalificar, de agredir y esa forma violenta de comunicarse con nuestro pueblo.

Son todos mecanismos que por lo menos yo no estoy dispuesta a dejarle pasar, y cada vez que se me señale como rata, ladrona o corrupta voy a salir a responder al Presidente, con el respeto que de todos modos se merece en términos del cargo que el pueblo argentino le permite ocupar, que es la presidencia de la Nación, pero también con la contundencia de los datos que no respaldan las mentiras que dice en cada aparición, como la del sábado a la noche.

AG: Es interesante esto. El discurso del sábado fue muy violento, en general ¿estamos normalizando eso de tener un Presidente con esos grados de violencia?

Sí, creo que la sociedad en su conjunto, por lo menos el sector que lo acompañó, no sé si lo normaliza, pero si va sintiendo una enorme falta de esperanza y de credibilidad en su figura.

Me encuentro habitualmente con personas que me dicen que lo votaron pero están decepcionándose por el resultado del día a día, y hasta hay un poco de hartazgo. El show en un momento era gracioso, pero día a día ese show mediático, que le fue muy efectivo para lograr canalizar el odio de una sociedad que no encontraba en la política la respuesta a los problemas cotidianos, cómo vivir de un trabajo, cómo tener un trabajo, cómo poder mejorar las condiciones de vida, ante ese drama que permitió que en un balotaje Javier Milei se consagrara presidente, hoy no tiene tantos que se rían.

De hecho, en el mecanismo de la posverdad tienen que mostrar una foto de un recital de Justin Bieber para demostrar que estaba colmado de gente. La única verdad es la realidad y la realidad es que en la Argentina hoy se vive peor que hace un año. En la Argentina de hoy se vive no solamente peor en términos de los sectores más vulnerables, sino que toda la población está realmente afectada.

Noticia fake sobre el acto de Javier Milei en Parque Lezama (izquierda) y foto real de un recital de Justin Bieber en Dinamarca en 2022 (derecha).

Elizabeth Peger: ¿Cuál es el límite de ese recurso a la permanente agresividad, a los mensajes de odio que se multiplican y vociferan en las redes sociales? En un contexto donde la situación económica es realmente muy crítica. Lo vimos la semana pasada con los datos de la pobreza. Una información publicada por Clarín, hoy, hablaba de que los pobres son cada vez más pobres en el sentido de que están cada vez más cerca de ser indigentes que pobres. ¿Hasta cuándo ese mensaje al que recurre el Gobierno y ese tenor de mensaje es efectivo?

Me parece muy importante lo que señalas vos, porque está claro que si esta Argentina no tuviese los problemas que tiene en la enorme cantidad de personas que viven realmente bajo la línea de la pobreza, y acá me quiero detener porque creo que es muy importante.

Hablo de pobreza e indigencia porque claramente la mayoría de nuestro pueblo vive bajo esas condiciones. Tenemos 52.9% de pobreza en la Argentina, lo que implica 24.9 millones de personas viviendo sin llegar a la canasta básica total. Tenemos 18.1% de indigencia. Estos indicadores, que no son nuevos, cuando nosotros dijimos “toda tuya Milei”, es todo suyo el crecimiento y el salto exponencial que hubo en seis meses.

Para graficarlo, ¿la Argentina viene con un camino de crecimiento de pobreza en los últimos siete años? Sí. Esto quiere decir que nuestro gobierno y el gobierno de Macri no pudieron detener, por distintos motivos claramente. Macri endeudando a la Argentina y desenchufando el aparato productivo, mientras que a nosotros la pandemia y la deuda de Macri, nos dejó una situación que no pudimos detener. Ahora, Milei, en tan solo seis meses, hizo crecer un salto de 10 puntos que no se vio nunca en 40 años de democracia. Entonces, parto del reconocimiento de que no es una pobreza nueva toda de Milei, pero el salto es todo de él en términos de que priorizó un ajuste y un equilibrio fiscal que derrumbó la capacidad productiva y de generar ingresos en los sectores populares y de trabajo en la Argentina.

Pero, además, tomó decisiones. Acá quiero decir que Milei miente. Vociferó a Cámara que nosotros no cuidábamos a nuestros pobres, lo dijo así, dejando tan solo la cobertura del 50% de la canasta básica alimentaria. Yo fui ministra de Desarrollo Social y teníamos, obviamente, un cuidado enorme en las cuentas, porque así lo requería el compromiso que había dejado el endeudamiento de la Argentina. Sin embargo, nosotros dábamos AUH y Tarjeta Alimentar, cuidando la cobertura de la canasta básica alimentaria, y un dato que no es menor, incluimos a 1.300.000 en la beca PROGRESAR, que les dábamos 20 mil pesos en aquellos años. Entonces, la realidad es que había una cobertura que garantizaba el acceso a la cobertura de la canasta básica alimentaria. ¿Qué hizo Milei? Es cierto que aumentó la AUH y la Tarjeta Alimentar, pero ajustó a 1.300.000 jóvenes pobres la beca PROGRESAR. Por eso los niños y niñas hoy en la Argentina son más pobres que hace un año. Entonces, aunque él grite y patalee, nosotros tenemos que entender que si hay más pobres es que hubo, en realidad, menos trabajo, menos ingresos y menos políticas desde el Estado para paliar ese deterioro de los ingresos.

Sé que vos me vas a comprender, porque sé que tomás estos temas habitualmente en tus notas. Las asignaciones familiares que paga el Estado argentino, a partir del ANSES, arrancaban, para los trabajadores más pobres, los trabajadores que tienen ingresos del tramo 1, igual que la AUH. Proyecto de ley que trabajé con la CGT, Pablo Moyano y Héctor Daer.

EP: Lo recuerdo. Ahora no están más en el presupuesto.

Ahora no están más en el presupuesto porque las descalzaron. Entonces, no se van a actualizar más. Pero además, desde enero, todos los hijos de los laburantes más pobres cobran la mitad del salario familiar. O sea, además hay un desaliento al empleo registrado formal. Entonces, castigó a los hijos de los trabajadores informales porque a los adolescentes les arrebató la beca Progresar. Y ustedes saben que la deserción en la adolescencia está totalmente vinculada al quintil más pobre de la Argentina. Si hay un adolescente que deja la escuela, en mayor proporción son los adolescentes pobres. Por lo tanto, hay que ir allí a tender una mano para que puedan terminar en la escuela.

Entonces, estas son las cosas que Milei, aunque grite, patalee y la cuente como quiera, hoy los niños y las niñas en la Argentina son más pobres que hace un año. Lo refleja el INDEC, lo refleja la realidad de lo que él hizo al priorizar la tabla de Excel y no priorizar, por supuesto, la vida de millones de argentinos que hoy viven peor que hace un año.

Incidencia de la pobreza e indigencia de INDEC: 1° semestre de 2022 a 1° semestre de 2024.

El debate por la boleta única de papel

CM: Ayer podríamos decir que se vivió un poquito la previa de la sesión que está prevista para hoy a las 11:30. Plenario de tres comisiones para firmar dictamen para la boleta única de papel, versión mendocina. Usted fue una de las oradoras en ese plenario que duró un poquito más de una hora, que terminó con un dictamen de mayoría, con muchas disidencias, y la gran pregunta, ¿qué espera usted? ¿Cree que saldrá el proyecto? Parece que los votos están. El interrogante es si finalmente va a estar el casillero para la lista completa o no. ¿Cree que es esa la discusión o su bloque va a profundizar las discusiones respecto a este cambio electoral tan importante?

Primero, hace bien señalar que lo que va a pasar hoy es que se va a aprobar una reforma electoral de aquellas que están contempladas en el artículo 77 de nuestra Constitución. Digo esto porque las mayorías para aprobar cualquier reforma al sistema electoral es la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Esto es, 129 votos se necesitan para poder modificar la herramienta del voto. Modificando no todo el sistema electoral, sino la herramienta de cómo se emite el sufragio.

Primera discusión que posiblemente en la labor parlamentaria de las 11 tendremos que dar para poder justamente mirar, no estamos solamente asistiendo a una insistencia de la Cámara de Origen. Porque, para quienes nos están escuchando, este proyecto fue aprobado en el 2022, fue al Senado, tuvo modificaciones allí y vuelve a la Cámara de Origen, que somos nosotros, para poder obviamente aprobar la ley.

Pero nunca olvidemos la cuestión de fondo. Estamos reformando un pedazo bastante importante que es la admisión del voto, una reforma electoral del artículo 76, mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se necesitan 129 votos. En el caso de que los tengan y se apruebe en general la ley, nosotros, por lo menos desde la Provincia de Buenos Aires, quiero contarles al distrito más importante en términos demográficos de la Argentina, que tenemos una enorme complejidad. Primero porque nuestro sistema es multinivel, o sea, el día que elegimos el año que viene cargos nacionales, diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires y en ocho distritos senadores nacionales, esta ley va a implicar esa modificación. Pero no es que los ciudadanos van a ir a votar el año que viene y van a encontrar una boleta única y con eso resuelven todo el cuadro de lo que se va a elegir. No, la oferta electoral va a tener las categorías nacionales con un sistema y las categorías provinciales con otro sistema, que lo aprueban justamente los códigos electorales de cada provincia.

Entonces, en la Provincia de Buenos Aires, en la elección intermedia del año que viene, vamos a tener varias opciones, no sé cuál va a ser, pero de entrada les digo que esta boleta única de papel va en contra de nuestra Constitución provincial, del Código Electoral de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 61, que dice que tienen que estar los candidatos con nombre y apellido completo, en un tipo uniforme de letra en la boleta, por lo tanto hay que modificar el artículo 61. Por otro lado, me dirán que también puede haber una elección que no sea simultánea. Ahí hay que modificar entonces la 14.086 de la Provincia de Buenos Aires, que es la ley que le dio sentido a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, en cualquiera de los casos, la Provincia de Buenos Aires, me animo a pensar que, va a tener un sistema desdoblado.

Boleta Única en Papel: ¿Resolver problemas inexistentes con soluciones mágicas?

CM: Sí, como en varias provincias más, diputada.

¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con la elección concurrente en donde teníamos dos sistemas en la Ciudad de Buenos Aires, donde la actual ministra de Seguridad tuvo que ir a votar cinco veces y se equivocaron? ¿Qué va a pasar posiblemente? Si incluso la Provincia de Buenos Aires adhiriera a la boleta papel, que es casi imposible porque para elegir los diputados provinciales tenemos la obligación de que los nombres estén expuestos en la boleta. Con lo cual, si hay un sistema de boleta única en la provincia, habría que discutirla ampliamente, y no sé si están dados los términos para llegar incluso a esa modificación.

Por otra parte, ¿esto es realmente más barato? No estaría probándose este abaratamiento de la elección producto de que hay una boleta sola. Segundo, reducimos la participación de los fiscales, algo que puede traer complicaciones a partidos políticos más pequeños que no tienen esta capacidad de lograr la militancia activa de la fiscalización. Va a haber que fiscalizar igual y te diría que con mucha más atención porque hay que leer cruz por cruz para poder hacer lo que hace un fiscal, que es participar del escrutinio visualizando lo que hace el presidente de mesa.

Tercero, ¿esto efectivamente simplifica la preferencia del elector? ¿Le muestra claridad y fortalece los partidos políticos? A 40 años de democracia todos vamos a coincidir que hubo alternancia y que este sistema, que puede ser mejorable, generó en la Argentina cero denuncias de fraude y cero apropiación de algún partido político. Gobernó la UCR, la Alianza, el peronismo, Frente para la Victoria, el Frente de Todos, Cambiemos, y ahora La Libertad Avanza en la primera magistratura sin partido nacional. Entonces, el sistema es un sistema fuerte y sólido, que además, como dice Sebastián Galmarini, es un sistema casi como de un reloj, donde hay cientos de piezas que se mueven para garantizar el funcionamiento.

Lo otro que tengo para decir es que, si además había que simplificar la vida del elector cuando entrara al cuarto oscuro, le quitaron en el Senado el botón que dice lista completa. O sea, que efectivamente quien tiene arraigo a una ideología y quiera respetar eso en todas las categorías, esto es elección del 27 a presidente, votan a un presidente o presidenta y uno entiende que simplifica el botón lista completa para votar todas las categorías. Y eso no va a ocurrir.

Boleta Única: Luis Juez recordó la noche del 2 de septiembre de 2007 y Vigo le respondió

CM: Así como viene todo, incluso surgió por parte del radicalismo, que el tema no está cerrado y nos podríamos encontrar con un escenario de aprobación en general y de una discusión en particular. En la discusión particular, ¿usted cree que su bloque, por fuera de oponerse en general, podría incidir a la hora de discutir si volver a incluir el casillero para votar la lista completa?

Nuestro bloque es un bloque muy significativo, somos 99 legisladores que por supuesto logramos rápidamente ser parte de una mayoría con otros bloques en artículos tan importantes como este. Pero lo primero que quiero decir es que nosotros nos oponemos a la boleta única de papel porque no garantiza la preferencia del elector, porque no modifica el tiempo de la elección, esto es que se va a tardar más en votar, en el escrutinio de la mesa en cada elección y se va a tardar mucho más en el escrutinio provisorio. Se va a encarecer la impresión de las boletas y se va a recargar el rol del Estado.

Hoy los partidos políticos son quienes entregan la boleta de papel, sobre todo quienes creemos en los partidos políticos, quienes formamos cuadros políticos, quienes tenemos la responsabilidad de decirle al elector cuáles son nuestras ideas. No solamente mostramos nombre y apellido, sino que les contamos cuál es la plataforma política. Todo esto se cambia por un sistema de individualidad, posiblemente de la nueva llegada de famosos individuales a la fragmentación política que esto conlleva, y ya lo vemos en algunas provincias.

Estamos acá, mujeres y hombres, que nos formamos dentro de los partidos políticos, que creemos en los partidos políticos y que no estamos dispuestos a la fragmentación política que quiere consolidar La Libertad Avanza, porque claramente nuestro sistema, nuestra Constitución y nuestra democracia nos indican que el camino tiene que ser fortalecer los partidos políticos, la participación ciudadana en la actividad política y, por supuesto, un sistema y nuestra Constitución, que está pensada para partidos políticos y no para la fragmentación. Todas las decisiones están pensadas para que las Cámaras, en temas importantísimos, logren los dos tercios de sus votos.

Imagínense que esto va a traer mayor fragmentación, mayor separación de ideas en pequeños fragmentos, con lo cual va a ser muy imposible la gobernabilidad y la gobernanza que tiene que ser fortalecida por quienes creemos en la política. Esto me parece que es el debate de hoy. Por eso nosotros decimos que estén atentos, pero creo que la provincia de Buenos Aires es una de las provincias más afectadas. Y lo digo porque vamos a convivir con dos sistemas en la próxima elección.

En la elección del 27 lo que va a pasar, y es lo que te contaba que está aprobado, es que este sistema justamente no le da claridad de preferencia al elector, aumenta el voto blanco, el voto nulo, y claramente genera una desinformación. O sea, puedo tildar presidente pensando que estoy votando todo lo que ese presidente lleva, senadores, diputados, incluso gobernadores o gobernadoras, y no va a ser así, con lo cual puede aumentar el voto blanco, y esto me parece que es lo que no podemos garantizar. Necesitamos garantizar al elector el derecho al sufragio de la mejor manera posible, pero por la transparencia de lo que quiere hacer el día que va a votar, se refleje en el acto del sufragio. Creo que eso no va a ser garantizado por esta boleta.

Es como haber importado un sistema que funciona en otros países, que no tiene multinivel, que no tiene la complejidad del sistema electoral de la Argentina, que tiene 24 jurisdicciones, 24 códigos electorales diferentes, y que tiene, en muchos casos, como en la provincia, la simultaneidad de ir con los cargos nacionales. Es una reforma al voto que no va a traer al elector las mejoras que nos pide, que es el tiempo de la votación, la simplicidad del acto y el menor costo posible.

MVB VFT