"Vivir con fe": la secta que capta víctimas para la trata de personas

Fabiana es madre de Gabriela, víctima de la secta "Vivir con Fe", a la que se sumó hace meses su hija y no volvió a ver. En vivo, desde Fuerte Apache, la familiar de la víctima contó a través de un móvil de Modo Fontevecchia por Net TV y Radio Perfil (FM101.9) que su hija entró con el plan de "entregarse a Dios" y abandonó su rutina.

¿Hace cuánto tiempo que no ves a tu hija?

Hace varios meses que no la veo. Esto comenzó en pandemia, cuando estaba solo con su hija en la casa. Se comunicó por Instagram y Facebook y la convencieron para que se fuera a vivir con ellos. Vendió todos sus bienes, la nena se fue con el papá, renunció a su trabajo de 12 años de antigüedad y entró a vivir a este lugar creyendo que iba a un espacio religioso. Ellos dicen que siguen a la Biblia, que son discípulos de Dios y buscan salir del sistema, sin tener nada material, salvo lo puesto.

Hay una denuncia en la fiscalía de San Martín. ¿Qué sabe al respecto?

No sé nada porque llamo y me dicen que están trabajando. Hace más de un año que realicé la denuncia. Primero me comuniqué con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y ellos determinaron que era un caso de trata. Se involucraron en el tema y de ahí pasó a la fiscalía de San Martín.

¿Cómo era la relación con su hija? ¿Por qué llegó a esto?

Tenía una buena relación con mi hija, con algunas diferencias, pero siempre en base al amor. Es mi primera hija y la tuve muy joven. Teníamos un muy buen vínculo y nos contábamos todo. Por eso al principio, cuando le mantuvieron el celular, llegué a enterarme de varias cosas que me sirvieron para la denuncia. Cuando esta gente se dio cuenta, le sacaron el teléfono y solo pusieron un número en común para dejar mensajes.

¿Usted puede ir a verla?

Si bien no conozco el lugar, sabía dónde estaba. Solo reconozco la puerta, porque el día que se fue para allá la seguí con un auto. Con cita previa te reciben en un patio.

¿Qué sospecha la hizo seguirla?

Me llamó la atención que no quería dar datos del lugar, no decía dónde era. Se iba y no podíamos enterarnos a qué espacio. Le prohibieron dar esa información.

